Reportage «E chli gruusig, das Salzwasser»: Eine 6. Klasse aus Windisch muss zum Covid-Spucktest Am Wochenende hat Schulleiterin Nicole Kaspar von zwei Coronafällen in einer Klasse an der Primarschule Windisch erfahren. Vier Tage später fährt das mobile Team des Contact-Tracing-Centers vor und alle Schülerinnen und Schüler der Klasse müssen in der Turnhalle zum Spucktest. Noemi Lea Landolt

«Uns ist ein Fehler passiert! Mein Sohn hat jetzt noch ein Joghurt gegessen.» Es ist nach 9 Uhr, als die Mutter eines 6. Klässlers mit dem Velo vor der Turnhalle der Primarschule Windisch Dorf anhält, um Schulleiterin Nicole Kaspar das Malheur zu beichten.

Eigentlich hätten die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse nach 8.30 Uhr nichts mehr essen dürfen. Um 9.30 Uhr müssen sie zum Spucktest antraben. In ihrer Klasse sind zwei Gspändli positiv auf Covid-19 getestet worden. Nicole Kaspar hat am Samstag vom ersten und am Sonntag vom zweiten Fall erfahren.

Die Kantonsärztin schickt ein mobiles Team nach Windisch

Gibt es in einer Klasse zwei oder mehr positive Fälle, spricht der Kantonsärztliche Dienst von einem Infektionsausbruch und ordnet je nach Situation weitere Massnahmen an. In Windisch mussten alle Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse in Quarantäne. Ausserdem hat Kantonsärztin Yvonne Hummel einen Spucktest angeordnet und am Mittwochmorgen ein mobiles Team des Contact-Tracing-Centers (Conti) nach Windisch geschickt.

Noemi Häfliger, gelernte medizinische Praxisassistentin, leitet den Einsatz. Sie beruhigt die Mutter des Sechtklässlers. Es sei schon in Ordnung mit dem Joghurt. Er solle um 9.30 Uhr trotzdem zum Test kommen.

Während vor der Turnhalle immer mehr Schülerinnen und Schüler eintreffen, bereitet das Conti-Team drinnen alles vor für die Tests.

Sie helfen sich gegenseitig in die hellblauen Schutzanzüge, legen Test-Kits und Papiertücher bereit. Zuletzt ziehen sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille an. Jeweils zwei Mitarbeitende stehen hinter einem Tisch, eine steht in der Tür der Turnhalle, einer im Vorraum.

«Guete Morge zäme.» Noemi Häfliger begrüsst die Schülerinnen und Schüler vor der Turnhalle und informiert sie über den Ablauf. Alle tragen einen Mundschutz. So stand es im Brief an die Eltern. Weil sich bereits zwei ihrer Klassen-Gspändli mit Covid-19 infiziert haben, kann es sein, dass es in der Klasse weitere Fälle gibt. Deshalb sind die Schülerinnen und Schüler seit dem Wochenende in Quarantäne. Sie durften nur kurz raus, um zum Spucktest in die Schule zu kommen. Nach dem Test müssen sie wieder nach Hause, bis das Resultat vorliegt.

Noemi Häfliger liest die Namen der ersten vier Schülerinnen und Schüler vor. Sie müssen in 2er-Reihen einstehen. Im Vorraum der Turnhalle übergibt Noemi Häfliger an ihren Kollegen. Er gibt allen vier eine Klebeetikette mit ihrem Namen drauf. Diese wird später auf das Röhrchen mit der Speichelprobe geklebt. Die gelben Pfeile aus Gaffa-Klebeband auf dem Boden weisen den Weg in die Turnhalle und zu den Tischen.

«Hast du das schon einmal gemacht?», fragt die Conti-Mitarbeiterin die Schülerin vor sich und erklärt ihr, dass es ganz einfach ist. «Wie nach dem Zähneputzen. Gut spülen, ein bisschen gurgeln und dann spucken.»

«Eis, zwöi, drü», zählen die Conti-Mitarbeitenden und die Schülerinnen und Schüler in der Turnhalle kippen sich die Salzwasserlösung im Teströhrchen in den Mund.

Eine Minute müssen sie die Flüssigkeit im Mund verteilen. Die Stoppuhr läuft. Zum Glück muss niemand lachen. Zu konzentriert ist die Stimmung.

«Genau, du machst es richtig», lobt eine Mitarbeiterin. «Die Hälfte der Zeit ist schon um», sagt eine andere. Und dann: «Drü, zwöi, eis und usespöize!» Gleichzeitig meldet die Stoppuhr mit einem Piepen, dass die Minute um ist.

Die Speichelprobe ist im Röhrchen. Kurz den Mund abwischen – wahlweise am Papier oder Jackenärmel – und den gelben Pfeilen nach aus der Halle.

«Und?», fragt Schulleiterin Nicole Kaspar. «Echli gruusig, das Salzwasser» oder schlicht «disgusting», kriegt sie als Antwort.

Die ersten Schülerinnen und Schüler machen sich bereits auf den Heimweg. Die Klassenlehrerin motiviert jene, die als nächstes an der Reihe sind. «Ihr schafft das. Es ist nicht so schlimm.»

Es dauert keine 30 Minuten bis alle Schülerinnen und Schüler ihre Speichelprobe abgegeben haben. Eine Schülerin kam nicht zum Test, sie hat sich bereits am Vortag in der Apotheke testen lassen. Würde jemand den Test verweigern, müsste er zehn Tage in Quarantäne bleiben, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass er infiziert ist.

Drei weitere Fälle entdeckt

Schulleiterin Nicole Kaspar ist begeistert vom Einsatz des mobilen Teams. «Das hat alles tipptopp funktioniert.» Auch für die Eltern sei es viel einfacher, wenn die mobilen Teams in die Schulen kommen und sie ihre Kinder nicht in ein Testzentrum zum Test fahren müssen.

In der Turnhalle stopft ein Mitarbeiter des Conti-Teams seine Handschuhe in den Abfallsack und knotet ihn zu. Ein Fläschchen mit Desinfektionsmittel macht die Runde. Dann trägt das Team das Material und die Kiste mit den Speichelproben zum Auto. Die Proben werden später per Kurier ins Labor Dr. Risch nach Buchs SG gefahren.

Am nächsten Tag steht fest: In der 6. Primarklasse in Windisch haben sich neben den zwei bereits Infizierten, drei weitere mit Covid-19 angesteckt. Sie müssen in Isolation und werden vom Conti-Mitarbeitenden instruiert. Alle anderen dürfen am Dienstag wieder zur Schule.