Gegen Foodwaste: Mit der Schweizer Tafel auf Tour durch Aargau

Reportage Die Schweizer Tafel rettet Essen und hilft Armutsbetroffenen: So läuft eine Verteiltour durch den Aargau ab Food-Waste und Armut zugleich bekämpfen: Das tut die Stiftung Schweizer Tafel. Auch im Aargau – wöchentlich werden mehrere Tonnen Lebensmittel bei Detailhändlern abgeholt und an gemeinnützige Institutionen verteilt. Wir haben ein Zweierteam auf einer Tour durch den Kanton begleitet. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Abbas Hussein (vorne) und Simon Nievergelt, Mitarbeiter der Schweizer Tafel, laden Lebensmittel in den Kühlwagen. Alex Spichale

Als der Kühlwagen am Lieferanteneingang des Coop in Lupfig hält, geht alles sehr schnell: Kofferraum auf, Kisten rein, Türe zu und weiter geht's. Abbas Hussein und Simon Nievergelt brauchen keine Worte, um sich zu verständigen. Jeden Morgen absolvieren die Mitarbeiter der Stiftung Schweizer Tafel gemeinsam eine Tour, die sie durch den halben Kanton Aargau führt.

Von Detailhändler zu Detailhändler fahren sie und sammeln Lebensmittel ein, die nicht mehr verkauft werden können, aber noch einwandfrei geniessbar sind. Anschliessend geben sie das Essen an Gassenküchen, Asylunterkünfte und Lebensgemeinschaften gratis ab.

An diesem Morgen steht, wie jeden Donnerstag, die «Tour 3» auf dem Programm: Start in Dietikon, dann führt die Route über Fislisbach, Niederrohrdorf, Mellingen, Lupfig, Lenzburg, Kölliken, Rothrist, Oftringen und Aarau wieder zurück nach Dietikon.

Die Schweizer Tafel sammelt täglich überschüssige Esswaren im Detailhandel und verteilt sie an Gassenküchen, Asylunterkünfte und andere soziale Institutionen. Im Bild: Abbas Hussein, Mitarbeiter der Schweizer Tafel, bei der Warenabholung. Alex Spichale Viel Salat und Gemüse, aber auch Brot und sogar ein paar Blumen: Abbas Hussein lädt kistenweise Lebensmittel in den Lieferwagen. Alex Spichale Die Lebensmittel können im Detailhandel nicht mehr verkauft werden, sind aber noch einwandfrei geniessbar. Die Schweizer Tafel verteilt sie an Armutsbetroffene. Alex Spichale Abbas Hussein (vorne) und Simon Nievergelt (hinten) von der Schweizer Tafel holen beim Grossverteiler Lebensmittel ab und laden diese in ihren Lieferwagen. Alex Spichale Mahamd (vorne), der in der Asylunterkunft Rothrist wohnt, nimmt eine Kiste Brot in Empfang. Alex Spichale

Seit 2004 beliefert die Schweizer Tafel im Aargau soziale Institutionen mit Esswaren aus dem Detailhandel. Im Laufe der Jahre ist das Angebot im Kanton gewachsen: Heute sind es 48 Filialen von Coop, Migros, Lidl und Aldi, die Lebensmittel spenden, und 29 Abnehmer-Institutionen wie Asylunterkünfte, Stiftungen und Gassenküchen.

Die Schweizer Tafel kämpft gegen Food-Waste und Armut

Dreieinhalb bis viereinhalb Tonnen Essen sammelt und verteilt die Schweizer Tafel wöchentlich im Aargau. Esswaren, die im Detailhandel nicht mehr verkauft werden können – sie würden sonst einfach weggeworfen. Die Schweizer Tafel hilft also nicht nur Armutsbetroffenen, sondern verhindert auch Food-Waste.

Seit den Coronalockdowns seien die Detailhändler aber vorsichtiger geworden und würden weniger auf Vorrat bestellen, sagt Heinz Zollinger, Regionalleiter der Schweizer Tafel Region Zürich, die auch den Kanton Aargau umfasst. Das spüre die Schweizer Tafel direkt:

«Seit den Lockdowns sammeln wir deutlich kleinere Mengen ein.»

Wenn die Ausbeute bei den Detailhändlern mager ausfällt, kann die Schweizer Tafel aber noch mit Essen aus dem Lager justieren: In Dietikon lagern länger haltbare Esswaren wie Mehl, Schokolade oder Getränke. «Momentan ist das Lager aber bei weitem nicht gefüllt», so Zollinger.

Integration und Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern

Ein Grossteil der Arbeit bei der Schweizer Tafel beruht auf freiwilligem Engagement. «Es ist nicht leicht, Freiwillige für Ganztageseinsätze zu finden», erklärt Zollinger. Also hat er aus der Not eine Tugend gemacht und stellt nun neben Zivildienstlern viele Arbeitslose und Migrationsbetroffene an. Zollinger erklärt:

«Da finde ich immer wieder gute Leute, die nachher eine bessere Chance haben, einen Job zu finden.»

Zusätzlich werde die Integration gefördert. Die Arbeit der Schweizer Tafel bezeichnet er als absolut sinnstiftend: «Es ist nachhaltig auf den verschiedenesten Ebenen und hinterlässt positive Spuren in der Landschaft.»

Jede einzelne Kiste wird auf einem Formular erfasst

Simon Nievergelt. Alex Spichale

Zurück zu Simon und Abbas auf der Verteiltour. In einer kurzen Rauchpause besprechen sie, wo sie als Nächstes hinfahren. Simon setzt sich ans Steuer des weissen Mercedes Sprinter. Der 22-Jährige ist ehemaliger Lastwagenchauffeur und fährt seit einem Jahr für die Schweizer Tafel. Bei der Stiftung absolviert der Lenzburger seinen Zivildienst. Sein Beifahrer Abbas ist 53 Jahre alt, stammt aus dem Irak und lebt mit seiner Familie seit sieben Jahren in der Schweiz. Er arbeitet im Rahmen eines Arbeitsintegrationsprojekts für die Schweizer Tafel, ebenfalls seit rund einem Jahr.

Abbas Hussein. Alex Spichale

Während Simon den Motor startet, notiert Abbas auf einem Formular, wie viele Kisten sie eingeladen haben. Meist sind es nur zwei oder drei Kisten pro Filiale, in seltenen Fällen bis zu zehn Kisten. Sie sind gefüllt mit Brot, Getränken, Salatköpfen, Bananen, Ananas, Tomaten, Peperoni, Zucchini. «Wir nehmen einfach, was es gibt», erklärt Simon. Wie viel das ist, wisse man im Voraus nie so genau.

Bis zu 500 Kilogramm Essen haben Platz im Lieferwagen

Maximal fünfzig Kisten à zehn Kilogramm Essen haben im Kühlwagen Platz. Auf dem Thermometer kontrolliert Abbas die Temperatur im Kühlwagen. «Fünf Grad – so ist es gut», sagt er zufrieden. Derweil programmiert Simon das Navigationsgerät. «Eigentlich brauche ich es nicht, ich bin die Route schon so oft gefahren», meint Simon, der die Kurven schwungvoll nimmt. Sein Beifahrer Abbas lacht und meint:

«Simon macht immer Spässe, mit ihm vergeht die Zeit schnell.»

Stundenlang sitzen die beiden täglich gemeinsam im Lieferwagen. Zeitdruck gebe es kaum, erklärt Simon – und fügt an: «Einmal habe ich bis zehn Uhr verschlafen. Trotzdem haben wir noch die ganze Tour geschafft.»

Über Autobahn und Dorfstrassen steuern Simon und Abbas das nächste Ziel an: die Asylunterkunft in Rothrist. Als sie vorfahren, treten zwei Leute aus dem Haus. Es sind Mahamd und Najwa, ein syrisches Ehepaar, welches jede Woche das Essen in Empfang nimmt. Man kennt sich: Während Abbas eine Kiste Gemüse greift und aus dem Lieferwagen hievt, unterhält er sich auf Arabisch angeregt mit Mahamd.

Meist können die Abnehmer so viel nehmen, wie sie brauchen

«Die Abnehmer können frei wählen und so viel nehmen, wie sie brauchen», erklärt Simon. Meistens habe es genug für alle, selten müssten sie aber Stopp sagen: «Etwa, wenn wir wenig bekommen haben und nachher noch ein Abnehmer kommt, der vierzig Familien versorgen muss.»

V.l.n.r.: Simon Nievergelt und Abbas Hussein von der Schweizer Tafel mit dem syrischen Ehepaar Mahamd und Najwa, welche die Nahrungsmittel bei der Asylunterkunft in Rothrist in Empfang nehmen. Alex Spichale

Heute ist das kein Problem: Mahamd und Najwa können für die Asylunterkunft alles nehmen, was sie brauchen – acht Kisten insgesamt. Najwa offeriert Kaffee, bevor Simon und Abbas sich wieder auf den Weg machen. Herzliche Worte begleiten den Abschied – «bis nächste Woche», ruft Abbas, als er in den Wagen steigt. Auch Simon winkt aus dem Fahrerfenster. «Es ist eine sinnvolle Arbeit», sagt er, «die Menschen sind extrem froh um das Essen, das wir ihnen bringen.»

«Too Good To Go» wächst im Aargau rasant: Über die App wurden im Kanton schon 215'000 Mahlzeiten gerettet

Das Start-up «Too Good To Go» vermittelt übrig gebliebenes Essen zu günstigen Preisen weiter. Es braucht nur ein paar Klicks in der App: Schon ist das Essenspäckli bei einem Betrieb in der Nähe reserviert, und die unverkauften Produkte vom Vortag können zu stark vergünstigten Preisen abgeholt werden. Als «Marktplatz für übrig gebliebenes Essen» verbindet das Start-up-Unternehmen Bäckereien, Restaurants und Supermärkte mit Konsumentinnen und Konsumenten, damit das Essen vom Vortag nicht entsorgt werden muss. Seit 2018 gibt es «Too Good To Go» in der Schweiz und im Aargau – und immer mehr Leute nutzen das Angebot.

Schon jetzt mehr als doppelt so viele gerettete Mahlzeiten wie 2020

Im Aargau ist das Start-up in den letzten Monaten massiv gewachsen. Ende Oktober lag die Zahl der geretteten Mahlzeiten im Kanton bei 215'000. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch Ende 2020. Ebenso wächst die Zahl der Partnerbetriebe, die via «Too Good To Go»-App ihre unverkauften Lebensmittel abgeben: Aktuell sind es rund 430 Partnerbetriebe im Aargau, 150 mehr als noch vor einem Jahr. Alina Swirski, Country Managerin von Too Good To Go Schweiz, sagt:

«Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung im Kanton Aargau. Täglich gewinnen wir neue Partnerbetriebe im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung.»

Mit einer Mahlzeit ist ein sogenanntes «Überraschungspäckli» gemeint. Die Betriebe stellen ihre übrig gebliebenen Lebensmittel zu Päckli zusammen, welche sie auf der App ausschreiben. Wer das Päckli reserviert, weiss meistens nicht genau, welche Lebensmittel darin sind – in der App ist aber ersichtlich, ob das Essen vegetarisch ist oder nicht. Ein Päckli enthält etwa ein Kilogramm Essen. Im Aargau hat «Too Good To Go» also schon rund 215 Tonnen Lebensmittel weitervermittelt, die sonst im Abfall gelandet wären.