Reportage Auf der Suche nach mutierten Viren: Wie das Kantonsspital Aarau im Labor die Covid-Tests auswertet Seit dem 15. Juni sind im Aargau 298'446 Covid-Tests durchgeführt worden. Der Abstrich dauert ein paar Sekunden. Die Analyse im Labor mehrere Stunden. Die AZ hat das Labor im Kantonsspital Aarau besucht, wo neu auch Virusmutationen nachgewiesen werden können. Noemi Lea Landolt (Text) und Britta Gut (Bilder) 27.02.2021, 05.00 Uhr

Das Zwicken tief in der Nase kennen alle, die sich schon mal auf Covid-19 testen liessen. Der Nasen-Rachen-Abstrich ist nötig, um bis zu jenen Zellen vorzudringen, in denen sich das Coronavirus besonders gerne ansiedelt. Das Abstrichmaterial am Teststäbchen kommt in ein Röhrchen mit Flüssigkeit.

Sandra Ardizzone

Für die Patientinnen und Patienten war’s das. Den Zellen im Röhrchen hingegen steht noch ein weiter Weg bevor. Sie kommen ins Institut für Labormedizin. Im zweiten Stock des ockerbraunen Hauses oberhalb der Bushaltestelle Bavaria in Aarau nehmen Mitarbeitende die Proben entgegen.

Hier landen nicht nur das Abstrichmaterial von Covid-Verdachtsfällen, sondern auch andere Proben für die Mikrobiologie. Im Schnitt erhält das Institut für Labormedizin des Kantonsspitals Aarau (KSA) rund 1300 Aufträge pro Tag. Nicht nur Proben von KSA-Patienten werden untersucht. Auch Hausärztinnen oder andere Spitäler schicken Proben zur Analyse ins Aarauer Labor. Die Mitarbeitenden kontrollieren und erfassen die Proben im Computer.

Einmal im System erfasst, führt die Reise der Röhrchen durch düstere Gänge und schliesslich über eine steile Treppe in den unteren Teil des Hauses. Das Haus ist alt und verwinkelt. Chefärztin Angelika Hammerer blickt immer wieder sehnsüchtig aus den Fenstern in Richtung Neubau. «Bald ist zum Glück nicht mehr nur unsere Technologie modern, sondern auch unsere Räumlichkeiten sind es», sagt sie. Der grosse Umzug des Labors im laufenden Betrieb beginnt im April – aber das ist eine andere Geschichte.

Wir befinden uns im unteren Geschoss bei den Röhrchen. In einem kleinen Raum wird die Probe für die Analyse vorbereitet.

Eine Mitarbeiterin mit Mundschutz und Handschuhen setzt sich an den Arbeitstisch. Der Tisch hat ein Gehäuse, das speziell belüftet wird, um die Mitarbeitenden vor Aerosolen oder Mikroorganismen zu schützen. Die Mitarbeiterin schraubt den Deckel des Röhrchens auf und zieht mit einer Pipette die Flüssigkeit mit dem Abstrichmaterial auf und spritzt diese in kleinere Röhrchen.

Die Röhrchen verbringen mehrere Stunden in verschiedenen Maschinen

Diese kommen in eine erste Maschine, in der die Erbinformation des Virus (RNA) extrahiert wird. Nach eineinhalb bis drei Stunden in der ersten Maschine kommen die Proben weitere zwei Stunden in ein zweites Gerät. Dort wird das Erbgut des Virus vervielfältigt und gleichzeitig bestimmt, ob das Virus in der Probe ist. Am Ende wird auf dem Computerbildschirm angezeigt, ob jemand positiv oder negativ ist – also ob im Abstrichmaterial überhaupt Erbgut des Coronavirus gefunden wurde.

In der ersten Maschine wird die Erbinformation des Virus (RNA) extrahiert. Dieser Prozess dauert eineinhalb bis drei Stunden. Dann kommen die Proben in eine zweite Maschine, in der das Erbgut vervielfältigt wird und gleichzeitig die Viruskonzentration bestimmt wird. Das Testresultat erscheint auf dem Computerbildschirm.

Seit dem 25. Februar 2020 sind im KSA-Labor 58'573 PCR-Tests analysiert worden. Dazu kommen 17'340 Schnelltests, die im Testzentrum oder im Spital ausgewertet wurden. Wegen Covid-19 ist das Team von damals fünf auf zwölf Personen aufgestockt worden. Mitarbeitende von anderen Abteilungen halfen aus und es wurden Aushilfen angestellt.

«Natürlich haben wir Maschinen, die uns unterstützen. Aber das sind keine Vollautomaten», sagt Chefärztin Angelika Hammerer.

«Es steckt wirklich viel Manpower in der Analyse und ohne die Bereitschaft des Teams hätten wir die Arbeit nicht bewältigen können.»

Im Herbst wurden im KSA-Labor teilweise mehr als 600 Covid-Tests pro Tag ausgewertet.

Die verrückte Geschichte des allerersten positiven Tests

Michael Oberle.

Michael Oberle, stellvertretender Leiter der medizinischen Mikrobiologie, erinnert sich noch gut an den allerersten positiven Test. Das Labor hatte Testkits bekommen, um diese zu validieren. Damals gab es in der Schweiz erst einen bestätigten Covid-Fall im Tessin.

Das Referenzlabor in Genf hatte zwar schon viele Proben untersucht – aber positive Proben standen für die Etablierung des Tests nicht zur Verfügung. Oberle entschied sich, das Testkit gleich auch mit Abstrichmaterial von drei Patienten mit Verdacht auf Covid-19 zu testen. Er erzählt:

«Wir haben noch gewitzelt, dass jetzt sicher ausgerechnet eine dieser drei Proben positiv ist.»

Und tatsächlich: Nachdem die drei Proben den Parcours durch das Labor absolviert hatten, war darunter ein positiver. Oberle klingt auch ein Jahr später noch, als könnte er es kaum glauben.

Die Probe kam über Umwege ans Ziel

Die Probe musste dann subito auch nach Genf ins Referenzlabor. Allerdings wurde sie nicht direkt zugestellt. Schliesslich habe ein Kurier selbst eine Probe an den Zielort gefahren. Das positive Resultat wurde bestätigt und der Aargau hatte den ersten Coronafall.

Seither sind zahlreiche dazugekommen. Für Donnerstag meldete der Kanton 74 Neuansteckungen. Das sind zehn weniger als am Vortag, aber 14 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. In neun Fällen ist eine der neuen Virusvarianten nachgewiesen worden.

Mutierte Viren werden neu auch in Aarau gefunden

Um das mutierte Virus nachzuweisen, werden alle positiven Proben ein zweites Mal im PCR-Verfahren analysiert. Bisher schickte das KSA die positiven Proben dafür nach Zürich.

Seit dieser Woche untersucht das KSA die Tests selbst auf Mutationen. Das bedeute zwar ein zusätzlicher Aufwand, sagt Hammerer. «Aber es ist für uns natürlich unglaublich spannend.» Ausserdem könne so Zeit gewonnen werden.

Angelika Hammerer.

Wie lange positive Tests noch auf Mutationen überprüft werden, ist offen. Irgendwann werden die Virusvarianten das ursprüngliche Virus verdrängt haben, dann reicht es, zu wissen, ob jemand positiv oder negativ ist. Chefärztin Hammerer sagt:

«Im Moment ist diese Information wichtig, um die Lage und weitere Lockerungen einschätzen zu können»

Nächste Woche startet der Kanton sein Pilotprojekt mit regelmässigen Spucktests. Im März werden rund 3000 bis 4000 Personen in Schulen und Heimen freiwillig getestet.

Die Speicheltests werden auch im Labor analysiert

Für das KSA-Labor bedeuten die grossflächigen Tests zusätzliche Proben. Denn auch die Speichelproben müssen im Labor analysiert werden. Auch sie machen den langen Weg ins Untergeschoss des ockerbraunen Hauses und zu den zwei Maschinen, bis mehrere Stunden später das Resultat auf dem Bildschirm erscheint.