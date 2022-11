So will die Aargauer Regierung die Polizeien weiterentwickeln

Repol und Kapo Was sind die Pläne der Regierung für die Weiterentwicklung der Aargauer Polizeien? Die wichtigsten Fragen und Antworten Der Regierungsrat will am dualen System mit Kantonspolizei und Regionalpolizeien festhalten, schlägt aber zwei Varianten vor, wie sich das bestehende System in Zukunft noch verbessern lässt. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 17.11.2022, 18.13 Uhr

Justizdirektor Dieter Egli informiert in Aarau über die Weiterentwicklung der Polizeiorganisation und Polizeibestände im Kanton Aarau. Alex Spichale

Der Aargau ist der einzige Kanton, der flächendeckend zwei Polizeiorganisationen unterhält: 15 Regionalpolizeien und die Kantonspolizei sorgen für Sicherheit. Das System besteht seit 2007, verschiedene Vorstösse hatten in den letzten Jahren eine Einheitspolizei gefordert. Das Departement für Volkswirtschaft und Inneres hat deshalb mit einer externen Evaluation und weiteren Abklärungen geprüft, welches System für den Aargau sinnvoller ist und wo es Verbesserungspotenzial gibt. Die Ergebnisse sind am Donnerstag an einer Medienkonferenz präsentiert worden. Das sind die wichtigsten Punkte:

Im Evaluationsbericht ist festgehalten, dass das aktuelle System gut und effektiv funktioniere. Es gebe keine Unklarheiten oder Lücken bei der Aufgabenzuordnung, die Polizei treffe bei Notfällen rasch ein und das Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung sei hoch. Zudem sei das System kostengünstig. Das liegt aber auch daran, dass im Aargau die Polizeidichte mit einer Polizistin/einem Polizisten pro 711 Einwohner aktuell so niedrig ist wie in keinem anderen Kanton. Damit wird die gesetzliche Vorgabe nach einem Verhältnis von 1:700 momentan nicht erfüllt.

Nebst dem erwähnten Unterbestand sind weitere Punkte unter dem Stichwort «Kritische Aspekte» aufgelistet: Das duale System beinhaltet eine aufwendige Koordination seitens der Kantonspolizei, die mit den Regionalpolizeien 15 Ansprechpartner hat. Den im Polizeigesetz vorgesehenen Lead könne die Kapo nur bedingt wahrnehmen. Weiter sei die «Nutzung des Ressourcenpotenzials der Polizei als Ganzes» nicht optimal. Konkret ist damit gemeint, dass Regionalpolizisten die gleiche Ausbildung durchlaufen wie Kantonspolizisten, danach aber nicht für alle Aufgabenbereiche eingesetzt werden können, etwa wegen der Zuständigkeit.

Als wesentlichen Vorteil haben die Verfasser des Evaluationsberichts die Nähe und Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Regionalpolizeien ausgemacht. Die «Erfüllung der Standards der lokalen Sicherheit» sei mit dem dualen System sehr hoch. Dieses sei in der Bevölkerung gut verankert. Ein weiterer Vorteil ist die Finanzierung: Die Aufteilung zwischen Kanton und Gemeinden ist klar geregelt.

Der wichtigste Vorteil ist offensichtlich: Was heute von zwei Organisationen erledigt wird, käme künftig aus einer Hand, es gäbe keine Fallübergaben und weniger Wartezeiten – das System wäre effizienter. Heute ist es beispielsweise so, dass bei einem Notruf wegen häuslicher Gewalt die Patrouille ausrückt, die am nächsten ist. Wenn es sich um eine Patrouille der Kapo handelt, muss sie den Fall aber an die dafür zuständige Regionalpolizei übergeben.

Zudem wären mit einer Einheitspolizei alle Kräfte im ganzen Kanton einsetzbar, und es stünden alle Polizistinnen und Polizisten auch für ressourcenintensive, interkantonale Aufgaben zur Verfügung, etwa im Rahmen des Polizeikonkordats Nordwestschweiz.

Der Bericht kommt zum Schluss, dass sich Vor- und Nachteile in etwa die Waage halten und beide Szenarien für die Weiterentwicklung der Polizeiorganisationen denkbar sind.

Deshalb lautet die Antwort: Die Regierung will keine Einheitspolizei, weil das heutige System gut funktioniert. Der Regierungsrat sieht zwar auch Vorteile bei einem Wechsel zur Einheitspolizei, doch es gäbe Klärungsbedarf betreffend der Zuweisung der bislang von der Regionalpolizei wahrgenommen Aufgaben.

Auch die Finanzierung und die Lastenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden müssten neu ausgehandelt werden, insgesamt beurteilt der Bericht den Transformationsprozess als herausfordernd. Auch auf die etablierte Zusammenarbeit zwischen Regionalpolizeien und Gemeinden möchte man nicht verzichten.

Nein, der Planungsbericht wird jetzt in die Anhörung geschickt und die Ergebnisse ausgewertet. Geplant ist, dass der Grosse Rat den Planungsbericht zwischen August und Oktober 2023 berät. Das Parlament hat das letzte Wort, allerdings ist momentan nicht zu erwarten, dass sich für die Einheitspolizei eine Mehrheit finden lassen wird.

Einen Optimierungsbedarf wurde bei der Aufgabenteilung im Bereich häusliche Gewalt (zuständig sind die Regionalpolizeien) und der Verkehrsunfälle (zuständig ist die Kantonspolizei) ausgemacht. Hier möchte man künftig die Fallübergaben und Wartezeiten reduzieren. Die Zusammenarbeit ganz allgemein verbessern möchte man auch, indem klarer definiert wird, was die Führungsfunktion der Kapo genau beinhaltet.

Um eine höhere Verbindlichkeit zu schaffen, soll ein neues Gremium geschaffen werden, das im Namen aller Regionalpolizeien Vereinbarungen mit der Kantonspolizei treffen und durchsetzen kann.

Dass es im Aargau mehr Polizistinnen und Polizisten braucht, hat Departementsvorsteher Dieter Egli schon öfter ausgeführt. Momentan kommen auf 711 Einwohnerinnen und Einwohner eine Polizistin oder ein Polizist. 2023 soll sich dieses Verhältnis auf 1:705 verbessern. Damit ist die Vorgabe von 1:700, wie sie gesetzlich festgehalten ist, noch nicht erfüllt. Dies habe insbesondere mit der Umstellung auf die zweijährige Polizeiausbildung zu tun, erklärte DVI-Generalsekretär Hans Peter Fricker an der Pressekonferenz.

Damit ist die Polizeidichte im Aargau so niedrig wie in keinem anderen Kanton. Zudem ist der Personalbestand im Bereich Spezialversorgung nicht ausreichend. Darunter fallen Kriminalitätsformen wie Cyberdelikte, Menschenhandel und organisiertes Verbrechen. Ermittlungen in diesen Bereichen sind besonders personalintensiv.

Die Verantwortlichen haben an der Medienkonferenz zwei Varianten vorgestellt, wie sich der Personalbestand bei den Aargauer Polizeien künftig entwickeln könnte:

Variante 1: Die Verhältniszahl, die momentan auf 1:700 definiert ist, würde neu auf 1:650 festgesetzt. Dies umfasst die Personalbestände von Kantonspolizei und Regionalpolizeien. Damit abgedeckt würde auch die Spezialversorgung (Cybercrime et cetera). Damit verbunden wäre die Schaffung von insgesamt 160 Stellen zwischen 2026 und 2035. Das würde Kosten von insgesamt 24,6 Millionen Franken oder 2,7 Millionen Franken pro Jahr bedeuten.

Variante 2: Die Verhältniszahl von 1:700 bleibt als Vorgabe für den Mindestbestand bestehen. Der Regierungsrat plant aber zusätzliche Stellen der Kantonspolizei im Bereich der Spezialversorgung alle fünf Jahre mittels periodischer Standortbestimmungen. Damit würden im Bereich der Grundversorgung zwischen 2026 und 2035 gesamthaft 98 Stellen geschaffen (elf Stellen jährlich), das kostet insgesamt 15,1 Millionen Franken respektive rund 1,7 Millionen Franken pro Jahr.

Hinzu kommen die Stellen im Bereich Spezialversorgung, die flexibler beschlossen werden können. Damit ergibt sich ein gewisser Handlungsspielraum. Die Standortbestimmungen werden veröffentlicht und den zuständigen Kommissionen des Grossen Rates zur Verfügung gestellt.

Auch wenn die Verhältniszahl bei dieser Variante unangetastet bleibt, heisst das also nicht automatisch, dass mit Variante 2 weniger Polizistinnen und Polizisten eingesetzt würden. «Es wäre sogar denkbar, mehr Leute einzusetzen, wenn es nötig ist und die finanziellen Mittel dafür gesprochen werden», sagte Regierungsrat Dieter Egli auf Nachfrage. 27 Stellen für die Bekämpfung Cyberkriminalität, Menschenhandel und organisiertes Verbrechen sind bis 2025 bereits geplant.

Die Variante 1 garantiere zwar die bestmögliche Planbarkeit, da das Bevölkerungswachstum langfristig voraussehbar sei, doch sie lasse keinen Handlungsspielraum. Genau das ermögliche Variante 2, sagte Dieter Egli. In finanziell schwierigen Zeiten könne gespart werden.

Ab 2026 sollen sich die Gemeinden für das Erreichen der Verhältniszahl von 1:700 zu einem Drittel an der Bestandsentwicklung beteiligen. Dies unabhängig von der Variante. Alle Regionalpolizeien zusammen müssen zwischen 2026 und 2035 insgesamt 33 Stellen schaffen. Die Personalkosten steigen in diesem Zeitraum um 5,1 Millionen Franken.

Die Regionalpolizeien sind nach wie vor frei in der Lohngestaltung. Darin bestehe auch kein Problem, sagte Egli an der Pressekonferenz: «Es hat immer wieder Wechsel gegeben, in beide Richtungen, aber keine Wellenbewegungen.» Wie Daniel Suter, Vorsitzender der Repol-Konferenz, ergänzend erklärt, verpflichten sich Polizistinnen und Polizisten bei Ausbildungsbeginn für fünf Jahre bei der entsprechenden Organisation, weil diese ja auch für die Kosten aufkomme.

Eine andere Frage ist die Besoldung der Kantonspolizei Aargau im Vergleich zu den Nachbarkantonen. «Auch andere Korps stocken die Stellen auf, es ist eine Konkurrenzsituation», macht Egli klar. «Allerdings wird vom Grossen Rat über die Löhne der gesamten Verwaltung diskutiert, dieser müsste auch über das entsprechende Budget entscheiden.» Regelmässige Lohnvergleiche mit anderen Kantonen finden aber statt.

