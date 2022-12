Grossrat und Hausarzt will Zugang zu Notfallstationen beschränken

Merken Sie auch etwas ? Die Massenzuwanderung in die Schweiz zeigt immer mehr grosse Nachteile für die bereits hier lebenden Menschen. Dieses Jahr 2022 kommen ca. 200'000 !! Leute neu in die Schweiz zum leben. Das ist die Grösse der Stadt-Basel. Gerade auch bei der Gesundheitsversorgung wird es jetzt immer klarer sichtbar, dass die Schweiz diese jahrelange Massenzuwanderung nicht mehr verarbeiten kann. Der Herr von der Grünen Partei und die Dame von der SP, beides massive Befürworter dieser Massenzuwanderung versuchen jetzt die bereits hier lebenden Menschen mit Telemedizinangeboten abzuspeisen. Was für eine Behandlungsverschlechterung zu bisher. Die Menschen in der Schweiz müssen sich auf massivste Verschlechterungen in vielen Bereichen ihres Lebens einstellen. Im Gesundheitswesen werden die massiven Kapazitätsengpässe vielen sehr weh tun. Menschen die immer brav ihre hohen Krankenkassenprämien und ihre hohen Steuern bezahlen, werden von Spitälern und Hausärzte aus Kapazitätsgründen abgewiesen werden (hat meine Frau beim KSB vor kurzem gerade erlebt). Ich stelle mir jetzt immre dringender die Frage. Wie lange werden wir noch bereit sein so hohe KK Prämien und so hohe Steuern zu bezahlen, wenn wir im Gesundheitswesen abgewiesen werden ? Haben Sie sich diese Frage auch schon gestellt ? SP und Grüne Partei interessiert das nämlich nicht.