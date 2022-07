Bauern-Boom im Aargau: So viele Lehrabschlüsse gab es noch nie

Rekordzahl Bauern-Boom im Aargau: So viele Absolventen gab es noch nie – trotzdem geht das Hofsterben weiter Am Donnerstag nahm der Junglandwirt Willy Bertschi in Gränichen sein Diplom als Landwirt entgegen. Gemeinsam mit 94 Berufskolleginnen und -kollegen – so viele Lehrabschlüsse wurden im Aargau noch nie gezählt. Die Branche freut's, doch die Nachwuchssorgen bleiben. Livia Häberling Jetzt kommentieren 01.07.2022, 17.40 Uhr

An der Lehrabschlussfeier im Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg in Gränichen fuhren am Donnerstag festlich-geschmückte Traktoren ein. Bild: Severin Bigler

Jede triumphale Geste findet ihren Augenblick. Für 95 Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger kommt dieser Moment am Donnerstagmorgen, kurz vor 9 Uhr, in Gränichen. Bisher sind sie lernende Landwirtinnen und Agrarpraktiker gewesen, nun kündigen sie mit Gehupe ihren Einzug an, bevor ein Traktor nach dem anderen dem Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg – und dem Abschlusszeugnis – entgegengebraust. Mit Sonnenblumen an den Kabinentüren und Schweizerfahnen an den Rückspiegeln, mit Motorhauben, blankpoliert zu Spiegeln und Reifen, so gross wie die Angehörigen, die am Strassenrand Erinnerungsfotos schiessen und winken.

Auch Willy Bertschi, 22, Junglandwirt aus Lupfig, fährt im Tross mit und erreicht schliesslich den Publikumsabschnitt. Sein Traktor führt eine Holzbank vor sich her, auf der zwei Milchkannen mit Blumenschmuck befestigt sind. Und nun, als am Strassenrand mehr und mehr Blicke den Weg zu ihm in die Fahrerkabine suchen, gibt Bertschi, gekleidet in Hemd, schwarze Hose und Gürtel mit Kuhmotiven, in der Kolonne etwas Gas. Aufgeregt, verlegen, er? Ach was! Diese Schleicherei, wird er ein paar Minuten später erklären, das bringe doch nichts. «Es muss vorwärtsgehen, die Leute wollen etwas sehen!»

Willy Bertschi, frischdiplomierter Landwirt EFZ, auf der Holzbank, die er für die Abschlussfeier an seinen geschmückten Traktor montiert hat. Bild: Severin Bigler

Bertschi, das zeigt sich auch im Gespräch, ist keiner, der die Aufmerksamkeit sucht. Und doch findet sie ihn am Donnerstagmorgen zuverlässig. Verlassen wird er die Tagungshalle mit einem Zinnbecher und einer beschrifteten Holzplatte in den Händen, zweifach geehrt. Als Zweitbester des Lehrgangs – und als Aargauer Berufsmeister.

Die Lehre als Landwirt wird bei Quereinsteigern immer beliebter

Kurz bevor Hansruedi Häfliger um 9.30 Uhr ans Mikrofon tritt, tragen seine Mitarbeitenden noch zusätzliche Stühle in die Halle. In seinen Eröffnungsworten wird der Direktor des Landwirtschaftlichen Zentrums Liebegg knapp 450 Gäste begrüssen. Platzengpässe sind ein Luxusproblem, das er an Diplomfeiern bisher nicht gekannt hat.

Liebegg-Direktor Hansruedi Häfliger begrüsste an der diesjährigen Diplomfeier knapp 450 Personen. Bild: Severin Bigler

Nun schürft seine Schule mit 95 Diplomierten erstmals an der Hundertergrenze, und die Zahl dürfte in naher Zukunft weiter ansteigen: So viele Lernende wie im Jahr 2021 – 281 waren es – haben im Aargau noch nie ihre landwirtschaftliche Grundausbildung begonnen. Im Jahrzehnt davor waren es durchschnittlich 236 gewesen. Von 35 auf rund 50 Prozent erhöht hat sich in diesem Zeitraum auch die Zahl jener, die bereits eine andere Ausbildung abgeschlossen haben.

Es sind Forstwarte und Gärtnerinnen, Maurer und Zimmermänner, Land- oder Baumaschinenmechaniker - wie Willy Bertschi. Er sagt, seine grosse Leidenschaft gelte zwar der Mechanik, doch auch das Bauern mache ihm Freude: «Man ist dabei sein eigener Chef.» Deshalb sei für ihn früh klar gewesen, einen Zweitabschluss als Landwirt zu machen. Er will gerüstet sein, um eines Tages den Bio-Ackerbau-Betrieb seines Vaters zu übernehmen.

Marion Schmid wusste schon als Kind, dass das Bauern ihre Welt ist

In der Tagungshalle steht jetzt Bettina Märki vor den Gästen. Sie hat eine Rede vorbereitet. Es wird eine Liebeserklärung ans Bauern-Dasein, aber zunächst holt sie Luft, setzt an: «Drühundertfoifäsächzg Täg im Johr, im Winter chalt, im Summer heiss, Z'Nacht go Chalbere, wenig Lohn, dräckigi Händ und wenig Freizit. (...) Wer um alles i dere Wält wett so en Bruef lehre?»

Nächstes Jahr wird vielleicht Marion Schmid, 35, auf der Bühne stehen und eine solche Rede halten. Allen sagen, dass sie nach der Schule am liebsten Landwirtin geworden wäre. Dass die Berufsberaterin damals abgewinkt habe: «Ohne Hofbesitz in der Familie bringt das nichts!» Dass der Tod ihres Vaters sie gelehrt habe, Träume nicht aufzuschieben und dass sie sich im vergangenen Sommer, an ihrem ersten Schultag in der Liebegg gefragt habe: «Weshalb hast du so lange gewartet, das ist doch deine Welt!»

Marion Schmid aus Gipf-Oberfrick absolviert auf dem Hof ihres Mannes eine Zweitausbildung als Landwirtin. Kuh Gloria (vorne) gehört ihr. Bild: Livia Häberling

Beim Mähen, Einzäunen und Kirschenpflücken blüht sie auf

Von ihrer Terrasse in Gipf-Oberfrick, wo Marion Schmid an einem Morgen Ende Juni sitzt, sieht sie zwar ihre Kühe nicht, aber sie sieht den Stall, sie sieht ihre drei Pferde auf der Weide und die vier Hühner von Tochter Carina. Seit zwei Jahren wohnt sie auf dem Betrieb, den ihr Ehemann von den Eltern übernommen hat und auf dem sie arbeitet, seit sie die zweijährige Zweitausbildung als Landwirtin absolviert. Nach ihrer kaufmännischen Lehre hatte Schmid sich zur Treuhänderin weitergebildet. Der Landwirtschaft war sie stets verbunden geblieben; ihre Kundschaft bestand aus Bauern, die froh waren, ihre Buchhaltung in professionellen Händen zu wissen.

Treuhänderin ist Marion Schmid inzwischen nur noch in einem Kleinstpensum. Heute mäht sie Gras, zäunt Weiden ein, pflückt Kirschen oder kümmert sich um die 17 Mutterkühe und deren Kälbchen. Sie lacht viel, wenn sie spricht, und sie redet mit einer Begeisterung über Zuchtfortschritt und über die Optimierung von Fleisch- und Milchqualität, wie sie wohl nur Leute nachempfinden können, die es gewohnt sind, Tiere als betriebswirtschaftliche Leistungsträger zu sehen.

Klar, sagt Schmid, wenn man auf die Zahlen schaue, den Aufwand dem Ertrag gegenüberstelle, dann wäre sie besser Treuhänderin geblieben. «Aber was bringt mir das? Der Wert einer Arbeit bemisst sich nicht allein am Lohnausweis.»

Trotz mehr Absolventen: Mittelfristig fehlen 1000 Hofnachfolger

In der Tagungshalle werden nun Hände geschüttelt und Zeugnisse überreicht, Worte der Wertschätzung, des Lobes und des Dankes ausgesprochen – so heil wie an einer Diplomfeier ist die Berufswelt kaum je. Auch Liebegg-Direktor Hansruedi Häfliger weiss, dass 95 diplomierte Berufsleute pro Jahr nicht reichen werden, um das Hofsterben im Kanton Aargau aufzuhalten. Ein Drittel der Absolventen wechselt erfahrungsgemäss in vor- oder nachgelagerte Branchen, zudem sind 55 Prozent der Betriebsleiter heute älter als 50 Jahre, werden also demnächst pensioniert. Mittelfristig, so rechnet Häfliger, werden dem Kanton Aargau rund 1000 Hofnachfolgerinnen und -nachfolger fehlen.

Nach dem Ende der Zeremonie ist Willy Bertschi nochmals vor seinem Traktor anzutreffen, erfreut und «etwas überrascht» über den Erfolg, wie er sagt. Auf ihn wartet im September nun die Schweizer Berufsmeisterschaft. Ob er teilnehmen wird, weiss er allerdings noch nicht. Es gibt auch sonst schon genug zu tun.

