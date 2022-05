Reiseveranstalter Das Fernweh nach Corona bringt Reisebüros rekordverdächtige Buchungen ein: Wo es die Aargauer hinzieht – und was der Krieg damit zu tun hat Trotz Unsicherheit durch den Krieg, steigender Preise bei Flügen und Mietautos: Die Menschen aus der Region zieht es mehr denn je in die Ferne. Wir haben bei ausgewählten Aargauer Reiseanbietern nachgefragt, was besonders gefragt ist und wohin die Reise langfristig geht. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Ferne Destinationen im Süden sind bei den Schweizerinnen und Schweizern wieder gefragt. Fernreise-Spezialist Dreamtime aus Baden konnte einen rekordverdächtigen April verbuchen. AP

Es ist verhext: Kaum endeten die ersten Reisebeschränkungen, marschierte Russland in der Ukraine ein. Die Preise von Gas und Erdöl schossen in die Höhe. Flüge werden teurer, Mietautos, fast alles. Wie wirkt sich das auf die Reiselust aus? Und wohin wollen wir noch reisen? Wir haben nachgefragt bei Reiseanbietern im Aargau.

Twerenbold-Gruppe: So hat der Krieg die Nachfrage verändert

Beginnen wir bei einem der Grossen. Die Twerenbold-Gruppe ist vorwiegend auf Europareisen spezialisiert, mit Schwerpunkt Bus und Schiff. Daneben bieten Vögele Reisen Fern- und Imbach Reisen Wanderreisen an. Beide gehören ebenfalls zur Gruppe. Während der Umsatz 2020 um 80 Prozent einbrach und 2021 nur unwesentlich besser lief, rechnet Inhaber und Verwaltungsratspräsident Karim Twerenbold für dieses Jahr damit, dass man wieder auf 60 bis 70 Prozent des Umsatzes von 2019 kommt.

Das Unternehmen sei solid aufgestellt. Während der Pandemie habe es einige wenige Entlassungen gegeben, zum Teil wurden Pensionierungen nicht mehr ersetzt. Doch unterdessen sei man als Gruppe wieder beim gleichen Personalbestand wie vor Corona (rund 350 Vollzeitstellen, die sich rund 700 Mitarbeitende teilen). Twerenbold:

«Wir haben immer dran geglaubt, dass sich die Branche erholt. Es ist nicht langfristig gedacht, wenn man in der Krise Leute entlässt. Vor allem, weil man das Instrument der Kurzarbeit hatte.»

Jetzt brauche man die Leute nämlich, um die anziehende Nachfrage zu bewältigen. Umso mehr, weil während der letzten zwei Jahre rund 30 Prozent der Arbeitskräfte der Reisebranche den Rücken gekehrt haben, so eine Schätzung des Branchenverbandes.

Weniger weit entfernte Ziele werden bei Twerenbold besser gebucht. Hier das Brandenburger Tor in Berlin. LTA

Nach zwei völlig verkorksten Jahren habe man endlich wieder einmal normal in die Saison starten können und die Buchungen hätten sich denn auch sehr hoffnungsvoll entwickelt bis zum 24. Februar und dem Beginn des Ukraine-Krieges. Twerenbold: «Der Krieg hat definitiv zu einer gewissen Verunsicherung und einer Verschiebung bei den Reisedestinationen geführt.»

Alles östlich von Wien ist deutlich weniger gefragt seit dem Krieg

Alles, was östlich von Wien liege, sei deutlich weniger gefragt als die Destinationen westlich davon. Je näher an der Schweiz, desto besser funktioniere die Destination. Gerade Deutschland und Frankreich stächen hervor. Aber auch Italien, Portugal, Spanien, Holland oder Skandinavien sei gut gefragt. Osteuropa dagegen sei schwierig, je näher zur Ukraine, desto schwieriger.

Twerenbold hat wegen der gestiegenen Treibstoffpreise bei Neubuchungen ab Februar die Preise erhöht. Dabei wird es bleiben. Vorerst. Denn, so Twerenbold: «Fast alle Leistungsträger künden an, dass die Preise hochgehen werden. Spätestens 2023 wird es Preisanpassungen geben.» Wie viel, darüber will er nicht spekulieren.

Dreamtime Travel AG: Ein rekordverdächtiger April und gute Aussichten

Während zwei Jahren lief bei der Dreamtime Travel AG aus Baden kaum etwas. Mit Ausnahme von ein paar Reisen. Durchgekommen ist der Fernreisespezialist mit Fokus südliche Hemisphäre und 18 Mitarbeitenden an den drei Standorten Baden, Bern und St.Gallen dank Härtefallhilfe und Kurzarbeit trotzdem ohne eine einzige Entlassung. Auch 2022 hat verhalten angefangen.

Doch seit März sei sein Team wieder zu 100 Prozent ausgelastet, sagt Geschäftsführer und Inhaber Dominic Eckert. Und:

«Der April war sogar rekordverdächtig. Wenn es so weitergeht, werden wir dieses Jahr schon fast wieder auf das Level von vor der Krise zurückkehren.»

In Afrika seien Namibia, Tansania und Südafrika sehr gefragt. In Lateinamerika sei Costa Rica der Renner, aber auch Chile und Argentinien würden gut nachgefragt. Derweil Reisen nach Australien und Neuseeland erst seit kurzem wieder möglich ist. Weil Reisen nach Ozeanien aber meist langfristig geplant werden, rechnet Eckert erst 2023 mit einer richtigen Erholung bei diesen Destinationen.

Der Umgang mit den Airlines ist deutlich mühsamer geworden

So gross die Freude über die ungebrochene Reiselust und die Möglichkeit, selbst wieder reisen zu können, auch ist, euphorisch mag Eckert nicht werden. Da ist einerseits die Ungewissheit, was im Herbst passiert. Kommt Corona zurück? Wieder mit so drastischen Einschränkungen? Und was, wenn sich der Ukraine-Krieg ausgeweitet?

Bei Dreamtime Travel sind in Afrika besonders Namibia (im Bild), Südafrika und Tansania sehr gefragt. Thomas Sbampato

Dass die Flugpreise gestiegen sind, damit kann Eckert leben. «Zum Teil waren sie zuvor einfach auch unverhältnismässig tief», sagt er. Auch mit dem Fakt, dass die Airlines mit ziemlich volatilen Preisen arbeiten. Allerdings habe sich der Umgang mit diesen erschwert, weil immer wieder grundlos Flüge annulliert würden und sie ganz allgemein ziemlich unzuverlässig seien.

Schwarb Reisen: Schluss mit Postautofahren, jetzt wird wieder gereist

Flüge kümmern Rainer Kaufmann nicht gross. Als Geschäftsführer von Schwarb Reisen aus Möhlin ist sein Familienunternehmen auf Carreisen in Europa spezialisiert. Er und sein Bruder machen die Geschäftsführung, seine Frau das Kataloggeschäft und die Buchhaltung, die Tochter das Gruppengeschäft und damit das wichtigste Standbein des Unternehmens.

Dazu beschäftigen sie etwa zehn Aushilfen für Kleinbusse und Cars. Die Krise haben sie dank staatlicher Hilfe und persönlicher Flexibilität den Umständen entsprechend gut überstanden. Sein Bruder und er seien während der Pandemie viel Lastwagen, Lieferwagen und Postauto gefahren, erzählt Kaufmann. Und konnte man reisen, hätten sie sich über treue Kundschaft gefreut. Kaufmann:

«Rundreisen, Tagesfahrten und das Gruppengeschäft laufen wieder gut»

Selbst für den Herbst schaue es unterdessen sehr gut aus. Er geht davon aus, dass sie dieses Jahr wieder auf etwa zwei Drittel des Umsatzes von 2019 kommen. Und obwohl der Preis für Diesel explodiert ist, hätten sie den Kunden bisher keinen Aufschlag verrechnet.

Rundreisen mit Schwarb führen unter anderem zur Elbphilharmonie in Hamburg. Getty

Das Virus ist vorerst im Hintergrund, der Krieg schränkt die Bewegungsfreiheit zwar ein, aber die Lust zu reisen ist ungebrochen. Entsprechend hat die Nachfrage wieder angezogen. Wohin die Reise jedoch geht, das bleibt unsicher. Zu fragil ist derzeit die weltpolitische Lage.

