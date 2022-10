Tierporno auf Insta verschickt: Junger Aargauer gebüsst

Region Zofingen Aargauer verschickt Tierporno-Video auf Instagram und wird gebüsst Ein junger Mann aus dem Bezirk Zofingen hat eine saftige Busse für das Versenden eines geschmacklosen Videos auf Instagram kassiert. Das Video zeigt einen jungen Mann, der sich an einem Esel vergeht. Cyrill Felder, ArgoviaToday 05.10.2022, 07.56 Uhr

Ein junger Mann hat via Instagram ein Video verschickt, auf welchem ein Mann sich an einem Esel vergeht. Symbolbild: Unsplash

Aus einem vermeidlichen Witz wird teurer Ernst. Im vergangenen Jahr hat ein damals 19-jährige Mann zu später Stunde auf Instagram ein Video versandt, an welchem sich der Empfänger vermutlich weniger amüsierte. Das Video zeigt, wie ein Esel von einem Mann sexuell missbraucht wird.

Doch wie landete die Strafanzeige bei der Oberstaatsanwaltschaft? Werden Instagram-Chats womöglich überwacht? Adrian Schuler, Mediensprecher der Oberstaatsanwaltschaft, sagt ganz klar, dass keine Chats überwacht werden: «Die Ermittlung erfolgte aufgrund einer externen Drittmeldung, welcher anschliessend nachgegangen wurde.»

Nun hat der 20-jährige gebürtige Deutsche eine bedingte Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 150 Franken mit einer Probezeit von zwei Jahren erhalten. Dazu eine Busse von der Staatsanwaltschaft in der Höhe von 1200 Franken sowie eine Gebühr von 800 Franken. Insgesamt kostet ihn der Spass somit 2000 Franken.

Besitz ist illegal

Es ist nicht das erste Mal im Aargau, dass Videos von Tierpornografie strafrechtlich verfolgt werden. Bereits im Jahr 2020 musste sich ein 35-jähriger Portugiese vor dem Bezirksgericht Bremgarten verantworten – ebenfalls wegen eines Buben, der sich beim Geschlechtsverkehr mit einem Esel zeigte.

(Automatisches) Speichern solcher Videos kann böse enden. Aufgepasst also, wer sich in kuriosen Chats befindet. Wer in einem Gruppenchat ein Ekelvideo bekommt und weiterschickt, kann vor Gericht landen. Schon der alleinige Besitz des Videos ist illegal.