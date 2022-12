Jean-Pierre Gallati ist Aargauer Landammann 2023

Regierungsrat Jean-Pierre Gallati wird zum ersten Mal Aargauer Landammann Nächstes Jahr ist Regierungsrat Jean-Pierre Gallati Aargauer Landammann. Der Gesamtregierungsrat hat Gallati zum Landammann und Markus Dieth zu seinem Stellvertreter ernannt. 28.12.2022, 10.29 Uhr

Staatsschreiberin Joana Filippi, Regierungsrat Stephan Attiger, Landstatthalter Markus Dieth, Landammann Jean-Pierre Gallati, Regierungsrat Alex Hürzeler, Regierungsrat Dieter Egli (v. l. n. r.). Foto Studio Gioia

Der Gesamtregierungsrat Aargau hat Jean-Pierre Gallati (SVP) zum Aargauer Landammann für das Jahr 2023 ernannt. Er tritt damit am 1. Januar die Nachfolge von Alex Hürzeler (SVP) an, dem diesjährigen Landammann.

Jean-Pierre Gallati ist seit 2019 Mitglied des Aargauer Regierungsrats und Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales (DGS). Er übernimmt das höchste Amt des Kantons zum ersten Mal. Gallati wird in seinem Landammannjahr verschiedene Unternehmen besuchen, die in ihrer Tätigkeit Bezüge zum DGS haben, teilt der Kanton mit. Geplant sind acht Besuch in allen Kantonsteilen.

Traditionellerweise bestimmt der Landammann den Ort des offiziellen Regierungsratsbilds. Für das Amtsjahr 2023 hat Gallati die Plattform mit Treppenaufgang vor dem Regierungsgebäude in Aarau gewählt. Letztes Jahr entstanden die Aufnahmen auf Wunsch von Hürzeler im repräsentativen Kommissionszimmer.

So sah das Gruppenfoto noch vor einem Jahr aus.

Nachdem 2022 die Aargauer Regierung mit Hürzeler und Gallati zum ersten Mal in der Geschichte von zwei SVP-Politikern angeführt wurde, rückt das Gremium zumindest formell wieder etwas in die Mitte. Finanzdirektor Markus Dieth (Mitte) wurde zum Landstatthalter und Stellvertreter gewählt. Dieth ist seit 2016 im Regierungsrat und zum zweiten Mal Landstatthalter. Landammann- und Landstatthalteramt wechseln in jährlichem Turnus. (phh)