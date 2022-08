Reformierte Kirche weiht neue Pfafferinnen und Sozialdiakoninnen

Reformierte Kirche Aargau Reformierte Kirche ordiniert fünf Pfarrerinnen und Pfarrer sowie drei Sozialdiakoninnen und -diakone Einmal im Jahr weiht die Kirche in einem feierlichen Gottesdienst Frauen und Männer, die ihre theoretische und praktische Ausbildung abgeschlossen haben. Am Sonntag ordinierten die Kirchenratsmitglieder Christoph Weber-Berg und Beat Maurer in der Stadtkirche Aarau fünf Pfarrerinnen und Pfarrer sowie drei Sozialdiakoninnen und -diakone zum Dienst in der Aargauer Kirche. 23.08.2022, 11.50 Uhr

Bei der feierlichen Einweihung der neuen Kirchenmitglieder der Reformierten Kirche Aargau wurden zum ersten Mal zwei Theologinnen ordiniert, die bereits eine berufliche Karriere hinter sich haben. Auch haben diese im Rahmen der theologischen Nachwuchsförderung das Studium für Quereinsteigerinnen absolviert.

Die neuen Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Sozialdiakoninnen und -diakone der Reformierten Kirche Aargau. Werner Rolli / Aargauer Zeitung

Zur feierlichen Ordinationshandlung versammelten sich nach der Pandemiezeit wieder zum ersten Mal alle Beteiligten und die weiteren im Gottesdienst anwesenden Ordinierten im vorderen Teil der Kirche – als Zeichen, dass die neu Ordinierten in eine Gemeinschaft von ordinierten Mitarbeitenden aufgenommen werden.

Kirchenratspräsident Pfarrer Christoph Weber-Berg segnete nach dem Theologiestudium und der Praxisausbildung vier Pfarrerinnen und einen Pfarrer: Regula Blindenbacher, Claudia Daniel-Siebenmann, Noemi Heggli, Tanja Grünig und Stephan Gassler.

Erfahrene Frauen und Männer mit einer langen beruflichen Karriere

Die Neo-Pfarrerinnen und Pfarrer weisen alle eine beachtliche Laufbahn auf. Regula Blindenbacher hat im Wirtschafts- und Politik-Sektor Karriere gemacht. Ihr Vikariat hat sie in der Kirchgemeinde Holderbank-Möriken-Wildegg absolviert, wo sie auch bleiben wird.

Claudia Daniel-Siebenmann hat nach ihrem Agronomie-Studium beim Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick gearbeitet. Anschliessend hat sie das Vikariat in der Kirchgemeinde Mellingen absolviert. Sie wird demnächst Kommunikationsleiterin in der Reformierten Landeskirche Aargau.

Stephan Gassler war viele Jahre Pfarrer in der Ev.-methodistischen Kirchgemeinde Liestal BL und wird nun zusammen mit einer berufsbegleitenden theologischen Zusatzausbildung Pfarrer in der reformierten Kirchgemeinde Muhen.

Tanja Grünig hat Theologie und Kunstgeschichte studiert. Sie absolvierte das Vikariat in der Kirchgemeinde Zofingen und wird Pfarrerin in der Reformierten Kirchgemeinde Solothurn. Noemi Heggli wird nach dem Theologiestudium und dem Vikariat in Gossau ZH Pfarrerin in der Kirchgemeinde Oberentfelden.

Auch zwei Sozialdiakoninnen und einen Sozialdiakon wurden geweiht: Nadine Brauchli Weiss von der Kirchgemeinde Frick, Monika Jufer von der Kirchgemeinde Baden sowie Raphael Nishanta Bachmann von der Kirchgemeinde Othmarsingen. Die Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone sind nach ihrer Ausbildung bereits vor der Ordination in einer Kirchgemeinde tätig und bleiben in der Regel nach der Ordination in der Kirchgemeinde, in der sie bisher angestellt waren. (cam)