Mann streitet mit Aargauer Bank über die Herausgabe von Goldunzen

Rechtsstreit Mann fordert die Herausgabe von 299 Unzen Gold – die Aargauer Bank stellt sich quer Ein Deutscher investiert in ein Edelmetallkonto bei einer Bank im Aargau. 2014 kündigt die Bank die Geschäftsbeziehung. Seither tobt zwischen dem Mann und der Bank ein Rechtsstreit. Er fordert die Herausgabe des Goldes in Münzen und will die «eiserne Reserve» künftig in «privaten Schliessfächern oder Vergleichbarem» aufbewahren. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kläger will sein Gold in Form von 100 kanadischen Maple Leaf, 100 österreichischen Philharmonic und 99 Australian Gold Nuggets. Erwin Wodicka

Es geht um Gold, Misstrauen und einen nur vermeintlichen Konsens zwischen einer Bank und einem ehemaligen Kunden. Die Geschäftsbeziehung beginnt vor mehr als 15 Jahren. 2003 und 2007 investiert ein Deutscher dreimal bei der Bank in ein Edelmetallkonto, dies im Umfang von insgesamt 299 Unzen. Mehr als zehn Jahre später, im Januar 2014, verlangt er die Herausgabe von insgesamt 299 Unzen Gold.

Doch der Kundenberater der Bank stellt sich quer. Er fordert den Kunden auf, ein Offenlegungsformular «betreffend die korrekte Versteuerung» zu unterzeichnen. Der Kunde weigert sich. Die Bank kündigt deshalb per Ende März 2014 die Geschäftsbeziehung mit dem Deutschen. Dieser akzeptiert die Kündigung, beharrt aber weiterhin darauf, dass ihm das Gold persönlich ausgehändigt wird. Der Rechtsstreit beginnt.

Bank muss das Gold aushändigen

Im Frühling 2020 kann der Deutsche einen ersten Erfolg verbuchen. Das Bundesgericht hat seine Beschwerde im Dezember 2019 teilweise gutgeheissen (Urteil 4A_263/2019). Das Aargauer Obergericht musste den Fall neu beurteilen und hiess die Klage mit Urteil vom 14. April 2020 gut. Die Bank wurde verpflichtet, dem ehemaligen Kunden aus Deutschland die 299 Unzen Gold herauszugeben.

Das Gold will der Deutsche als «eiserne Reserve in privaten Schliessfächern oder Vergleichbarem aufheben», heisst es im damaligen Urteil. Dieser Entschluss sei eine Reaktion auf die laufend zunehmenden «Kontrollmechanismen und Datensammelphobien, welche meinen Vorstellungen einer eisernen Reserve grundsätzlich widersprechen».

Bei einem aktuellen Goldpreis von 1489 Franken pro Unze Gold (Stand vom Freitag, 8. Oktober) wäre diese Reserve knapp 450'000 Franken wert. Als der Mann im Jahr 2007 zum letzten Mal in sein Edelmetallkonto investierte, war der Goldpreis mit rund 850 Franken pro Unze hingegen noch markant niedriger als heute. Im Januar 2014, als der Mann die Herausgabe verlangte, war eine Unze Gold gut 1100 Franken wert.

Der Wunsch nach Münzen und missverständliche Briefe

Das Urteil des Aargauer Obergerichts wird rechtskräftig. Der Streit um die Herausgabe des Goldes ist damit aber nicht abgeschlossen. Im Gegenteil: Am 4. August 2020 verlangt der Deutsche, die Bank sei zu verpflichten, ihm die 299 Unzen Gold in Form von 299 Münzen à eine Unze auszuhändigen. Für die dabei entstehenden Kosten bezahle er 14 Franken pro Unze, also 4186 Franken.

Diesen Preis, so der Kunde, habe die Bank 2014 in einem Schreiben selbst festgehalten. Im Schreiben heisst es: «Selbstverständlich führen wir Ihren Auftrag zur Umwandlung der 299-Gold-Unzen in die von Ihnen gewünschten Goldmünzen gerne aus. Bitte beachten Sie, dass diese Transaktion mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Der gesamte Betrag setzt sich wie folgt zusammen: pro Unze = CHF 14.00 x 299 = totale Kosten CHF 4186.00.»

Im Schreiben an den Deutschen heisst es aber auch, die Bank erwarte von ihren Kunden, dass diese für Bargeldauszahlungen, Wertpapiere und Edelmetalle die üblichen Methoden für elektronische Überweisungen nutzten. «Aus diesen Gründen können wir Ihrer Forderung nach Auslieferung der geforderten Goldmünzen nicht nachkommen.»

Es bleibt noch das ordentliche Verfahren

Insgesamt erweise sich das Schreiben der Bank als «unklar», hält das Obergericht fest. Die Ausführungen seien «schwer verständlich bis widersprüchlich». Diese Einschätzung teilt auch das Bundesgericht in seinem aktuellen Urteil vom 26. August 2021 (4A_223/2021). Aus der Korrespondenz zwischen der Bank und dem Kunden ergebe sich auch kein Konsens. Es könne deshalb nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Bank und der Kunde einig geworden seien.

Deshalb könne das Gericht keinen Rechtsschutz im summarischen Verfahren gewähren. Ein summarisches Verfahren ist nur möglich, wenn der Sachverhalt unbestritten oder sofort beweisbar und die Rechtslage klar ist. Im vorliegenden Fall sei das nicht gegeben. Ob der Rechtsstreit damit abgeschlossen ist, bleibt offen. Der Deutsche könnte noch Klage im ordentlichen Verfahren erheben.