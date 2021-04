Verwaltungsgericht Aargauer Muslime gewinnt Rechtsstreit und darf Pistole kaufen – trotz Bedenken von Staatsschutz und Nachrichtendienst Ein Aargauer, der zum Islam konvertiert ist und seinen Glauben streng auslebt, erhält einen Waffenerwerbsschein. Das Verwaltungsgericht heisst eine Beschwerde des Mannes gut und hebt die negativen Entscheide der Waffen-Fachstelle der Kantonspolizei sowie des Regierungsrats auf. Fabian Hägler 15.04.2021, 16.09 Uhr

Nach einem langen Weg durch die Instanzen darf ein Aargauer, der streng gläubiger Muslim ist, nun doch eine Pistole erwerben. Symbolbild: Werner Schelbert

Seit zweieinhalb Jahren versucht Roland Reuter, auf legalem Weg eine Pistole zu kaufen, um seinem Hobby nachzugehen: Der Aargauer, der im Alter von 25 Jahren zum Islam konvertierte und sich selbst als streng gläubigen Muslim bezeichnet, möchte sich als Sportschütze betätigen. Sowohl die Fachstelle Siwas (Sicherheit, Waffen, Sprengstoff) der Kantonspolizei als auch der Regierungsrat lehnten sein Gesuch für einen Waffenerwerbsschein jedoch ab.

Dagegen wehrte sich der Familienvater mit einer Beschwerde ans Verwaltungsgericht, letzte Woche wurde der Fall dort verhandelt. Nun liegt das Urteil vor - es ist ein Sieg für Roland Reuter: Das Gericht hebt die früheren Entscheide der Fachstelle Siwas und des Regierungsrats auf. Zugleich wird damit Reuters Gesuch für einen Waffenerwerbsschein gutgeheissen, wie es im Urteil heisst. Bei ihm liege keine waffenrechtlich relevante Drittgefährdung vor, hält das Verwaltungsgericht fest.

Staatsschutz und Nachrichtendienst des Bundes hatten Bedenken

Grund für den Entscheid des Gerichts ist eine Gutachten der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG), das bei Reuter keine Hinweise auf Selbst- oder Fremdgefährdung feststellte. Vielmehr kamen die Experten nach einer Befragung des Mannes zum Schluss, dass es keine Gründe gebe, ihm einen Waffenerwerbsschein zu verweigern. Das Verwaltungsgericht hält fest, dass die Kantonspolizei nur in begründeten Fällen vom Ergebnis eines solchen Gutachtens abweichen und das Gesuch ablehnen dürfe.

Die Fachstelle Siwas hatte ihr Nein zum Waffenkauf des Muslims damit begründet, dass die kantonale Staatsschutzstelle und der Nachrichtendienst des Bundes darauf hinwiesen, dass Reuter eine radikale Richtung des Islam unterstütze. So hege er möglicherweise Sympathien für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) und habe im Rahmen der Aktion Lies! an Koranverteilungen teilgenommen. Zudem spreche sich Reuter für die Anwendung der Scharia aus - des islamischen Rechts, das unter anderem die Todesstrafe durch Steinigung bei Ehebruch vorsieht.

Psychiatrisches Gutachten nennt keine Hindernisse für Waffenkauf

Das Verwaltungsgericht hält fest, die entsprechenden Vorwürfe seien den Experten bekannt gewesen, als sie Reuter begutachtet hätten. Die kritischen Punkte seien im psychiatrischen Gutachten berücksichtigt worden, dennoch hätten die PDAG dem Mann attestiert, dass er die Voraussetzungen für einen Waffenkauf erfülle. Bei der Befragung durch die Psychiater und auch während der Gerichtsverhandlung habe Reuter zudem «nachvollziehbar die Mitgliedschaft in gewaltverherrlichenden Organisationen verneint».

Das Gericht räumt ein, dass der Aargauer, der seit 15 Jahren in einem Gartenbauunternehmen arbeitet, in der Armee als Grenadier ausgebildet wurde und Mitglied einer Fischerzunft und eines Schützenvereins ist, einer strikten Auslegung des Islam anhänge. Reuter habe aber überzeugend dargelegt, «dass er zwar streng gläubig ist, extremistische Haltungen jedoch hinterfragt und sich davon auch distanziert», heisst es im Urteil. Überdies habe er jahrelang ein Sturmgewehr und andere Sportwaffen besessen und sei in waffenrechtlicher Sicht nie negativ aufgefallen.

Scharia nur unter Vorbehalt, keine Tendenzen zur Radikalisierung

Schliesslich hat Reuter laut dem Urteil glaubhaft bestätigt, «dass zwar gewisse Widersprüche zwischen den Glaubenssätzen des Islams und der weltlichen Lebens- und Rechtsordnung in der Schweiz bestehen, er jedoch allgemeinverträgliche Wege findet, damit umzugehen, und als gläubiger Muslim die hiesigen Regeln akzeptiert und sich auch entsprechend verhält». Dies gelte insbesondere auch für die Scharia mit ihren aus Schweizer Sicht teils grausamen Strafen, hält das Gericht fest.

Diese halte Reuter nur nach Beurteilung durch einen darin speziell ausgebildeten Geistlichen für gerechtfertigt, analog zum Aussprechen der Todesstrafe, wie sie zum Beispiel in den USA praktiziert werde. Ausserdem gebe es beim Gesuchsteller keine Hinweise auf geplante Straftaten, weder in gewalttätiger noch in gemeingefährlicher Hinsicht. Und er zeige auch «keine Rückzugstendenzen oder ein Gefühl der Exklusivität und Verschwörung gegen den Rest der Welt, wie sie typischerweise bei einem Radikalisierungsprozess zu erwarten wären».

Deshalb heisst das Verwaltungsgericht die Beschwerde von Roland Reuter gut, hebt die Entscheide der Fachstelle Siwas und des Regierungsrats auf und spricht ihm einen Waffenerwerbsschein zu. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann innerhalb von 30 Tagen mit einer Beschwerde beim Bundesgericht angefochten werden.