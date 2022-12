Neue Gesetze im Aargau: Das gilt ab dem 1. Januar 2023

Rechtsänderungen Solaranlagen, Steuern und das Füttern von Wildtieren – diese neuen Gesetze gelten ab dem 1. Januar im Aargau Am 1. Januar 2023 treten verschiedene neue gesetzliche Bestimmungen in Kraft. Die wichtigsten Neuerungen für das Jahr 2023 betreffen unter anderem die Energieverordnung, das Steuergesetz und das Geschäftsverkehrsgesetz. Jetzt kommentieren 20.12.2022, 14.38 Uhr

Im neuen Jahr gibt es einige neue rechtliche Bestimmungen. Über die Änderungen im Kanton Aargau hat die Staatskanzlei am Dienstag informiert. In der folgenden Übersicht lesen Sie, was sich 2023 alles ändert.