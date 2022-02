Reaktionen Wie der Vincenz-Prozess die Raiffeisen-Filialen im Aargau trifft Der Prozess gegen den ehemaligen Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz geht am Mittwoch in seine zweite Phase. Ab Mitte Januar dominierte der charismatische Vincenz und sein Kompagnon Beat Stocker die Schlagzeilen. Was kriegen die Raiffeisen-Leute an der Front davon zu spüren? Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 08.02.2022, 19.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pierin Vincenz mit Anwalt Lorenz Erni am vergangenen Dienstag vor dem Bezirksgericht Zürich. Keystone

Kein Thema beherrschte die Schlagzeilen Ende Januar so sehr, wie der Prozess gegen den ehemaligen Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz, seinen Kompagnon Beat Stocker und fünf Mitangeklagte. Seit dem Swissair-Prozess 2007 hatte kein anderer Wirtschaftsfall derart viel Aufmerksamkeit generiert. Des Langen und Breiten wurden die Details erklärt: Eskapaden in Nachtclubs – eine regelrechte Tour de Suisse durch das Rotlichtmilieu – und Spesenexzess und Betrug wurden den Angeklagten vorgeworfen. Der Prozess geht nun am Mittwoch weiter, für alle gilt die Unschuldsvermutung.

Aber wie hat sich der Medienrummel an der Front ausgewirkt, an den Schaltern der Raiffeisen-Filialen im Aargau? «Natürlich gab es mal einen Spruch, aber es ist uns nicht bekannt, dass sich deswegen Kunden von uns abgewendet haben», sagt Stefan Schenkel, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg. Einen gewissen Reputationsschaden durch den ganzen Tumult will er nicht in Abrede stellen, sagt aber auch:

«Die Leute können relativ gut unterscheiden zwischen den Genossenschaftsbanken vor Ort, zu denen sie einen persönlichen Kontakt haben, und Pierin Vincenz.»

Das Vertrauen in die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg sei immer noch sehr gross, sonst hätte man letztes Jahr kaum ein solches Wachstum erzielen können.

Überhaupt hat man dem Vincenz-Fall im Aargau mit einer gewissen Gelassenheit entgegengeblickt. «Wir haben keine begleitenden Massnahmen getroffen und es gingen folglich keine Tipps oder gar Weisungen bezüglich Verhalten an die Mitgliedbanken und deren Mitarbeitenden», sagt Christoph Wyder, Präsident des Aargauer Regionalverbands der Raiffeisenbanken. Er habe den Eindruck, dass der Prozess keinen neuen Staub aufgewirbelt habe.

Christoph Wyder, Präsident des Aargauer Regionalverbands der Raiffeisenbanken. Er schaut dem weiteren Verlauf des Prozesses gelassen entgegen. Fabio Baranzini

Schaden trifft Bank, aber den einzelnen Kunden kaum

Ein Eindruck, den eine Analyse der Google-Suchresultate rund um die Prozesstage belegt: Einzig am Tag des Prozessbeginns rangiert der Name Vincenz unter den Top 20 der Suchresultate in der Schweiz. Dabei wird er von Australian-Open-Sieger Rafael Nadal um mehr als das Doppelte überflügelt. Das Interesse an Vincenz war und ist insbesondere bei den Medien gross. Die breite Bevölkerung scheint den Prozess zwar via Medien mit Neugier zu verfolgen, mehr aber auch nicht.

Die relative Gelassenheit insbesondere auch der Raiffeisen-Kundinnen und -Kunden erklärt sich Stefan Schenkel damit, dass Vincenz Raiffeisen Schweiz zwar einen Schaden beigefügt habe, nicht jedoch den Raiffeisenbanken oder gar den einzelnen Kunden. Der Reputationsschaden treffe die Marke Raiffeisen, aber nicht den Kunden. Und die Spesen bezahlte Raiffeisen Schweiz, die damit auch der finanzielle Schaden trifft. Die restlichen Delikte, auch wenn die Summen in die Millionen gehen, trafen nicht die Bank selbst.

Schenkel: «Solche Spesenausgaben wären bei uns nicht möglich»

Stefan Schenkel ist Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisen Aarau-Lenzburg. Hier posiert er im Kundenempfang in Aarau mit Bank-Café (das Bild entstand im August 2020). Alex Spichale

Natürlich hat der Fall Vincenz bei der Bank Spuren hinterlassen. Raiffeisen hat die Organisation erneuert. Die einzelnen Banken haben dank diverser Massnahmen wieder an Stärke gewonnen, ihr Einfluss ist durch die Anpassung der Strukturen grösser geworden, der Austausch zwischen Raiffeisen Schweiz in St. Gallen und den regionalen Ablegern intensiver. Aber im Alltag von Schenkel hat sich kaum etwas verändert.

«Unsere Strukturen lassen solche Spesenausgaben gar nicht zu», sagt er. Seine Spesen seien zum einen viel tiefer und er müsse jede Ausgabe belegen können. Rechnung, Zweck und involvierte Leute müssen aufgeführt werden. Das wird durch verschiedene Instanzen kontrolliert.

Im Übrigen hätten sie auch bei Bekanntwerden der Anklage gegen Vincenz keine Kundenabgänge gehabt, so Schenkel. Im Gespräch mit Kollegen habe er aber herausgespürt, dass dies damals im Raum St. Gallen durchaus anders war. Schenkel:

«Sie haben den Vincenz-Effekt sicherlich stärker zu spüren bekommen.»

Der Wiederaufnahme des Prozesses schauen die beiden Aargauer Raiffeisen-Vertreter gelassen entgegen. Er sei da recht emotionslos, sagt Wyder: «Ich vertraue auf unsere Rechtsprechung und bin sicher, dass das Urteil korrekt sein wird.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen