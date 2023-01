Ist die KSA-Finanzspritze illegal? Das sagen Gesundheitspolitiker

Reaktionen Ist die KSA-Finanzspritze illegal? «Wir würden wohl der AEW Energie AG oder der Aargauischen Kantonalbank auch aus der Patsche helfen» Mit 240 Millionen Franken will der Regierungsrat das Kantonsspital Aarau (KSA) unterstützen und damit eine Überschuldung verhindern. Die geplante Finanzhilfe sei illegal, kritisiert ein Rechtsprofessor in einem Gutachten. So reagieren Aargauer Gesundheitspolitiker auf die juristischen Vorbehalte gegen die KSA-Rettung. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Die Arbeiten am Neubau des Kantonsspitals Aarau laufen – die Finanzen des grössten Aargauer Spitals sind aber auch eine Baustelle. Alex Spichale

«Die zur Diskussion stehende Finanzhilfe in der Höhe von 240 Millionen Franken steht im Widerspruch zu den in der Bundesverfassung verankerten Grundsätzen der Gesetzmässigkeit und der Wettbewerbsneutralität.» Das schreibt Bernhard Rütsche, Professor für öffentliches Recht an der Universität Luzern, in einem Gutachten zur Rechtmässigkeit der geplanten Rettung des Kantonsspitals Aarau (KSA) mit öffentlichen Geldern. Seine drei Kritikpunkte:

Der Kanton leiste nur Finanzhilfe an sein eigenes Spital, eine Privatklinik würde nicht gerettet – das verletze den Grundsatz der Trägerschaftsneutralität. Mit den 240 Millionen Franken würden Betriebsdefizite des Spitals gedeckt, die struktureller Natur seien – dies sei unzulässig. Im Aargauer Spitalgesetz sei keine Finanzhilfe des Kantons für dessen Spitäler vorgesehen, wenn diesen eine Überschuldung drohe.

Sabina Freiermuth (FDP): Was ist versorgungsrelevant – und was nicht?

Kurz vor Weihnachten forderte die FDP, beim KSA seien Ertragskraft und Investitionsbedarf in Einklang zu bringen, um eine zweite Finanzhilfe zu verhindern. Nun könnte schon die erste Geldspritze gefährdet sein – das kritische Gutachten zeigt für FDP-Präsidentin und Grossrätin Sabina Freiermuth vor allem, dass der Rollenkonflikt des Kantons bei seinen Spitälern rasch gelöst werden müsse.

Sabina Freiermuth, Grossrätin und Präsidentin der FDP Aargau. Alex Spichale

«Wenn der Aargau zugleich Eigentümer ist, Leistungsaufträge bestellt, die Spitalliste genehmigt und im Notfall auch Finanzhilfe leistet, ist das eine unmögliche Konstellation.» Auch wenn es sich um ein Gutachten im Auftrag der Privatspitäler handle, müsse der Regierungsrat die Ergebnisse ernst nehmen und in der Botschaft an den Grossen Rat darlegen, wie er die rechtliche Lage einschätze.

«Zudem muss analysiert und entschieden werden, was versorgungsrelevant ist und was nicht – der Kindernotfall gehört sicher dazu, andere Bereiche womöglich nicht in jedem Fall.» Der Regierungsrat habe zu entscheiden, was im Sinn der Versorgungssicherheit für die Aargauer Bevölkerung angeboten werden muss. «Diese Leistungen sind dann auch adäquat abzugelten», sagt Freiermuth.

Stefan Giezendanner (SVP): Kanton muss private Beteiligung am KSA prüfen

SVP-Grossrat Stefan Giezendanner sagte Ende November im «TalkTäglich» bei Tele M1, das KSA müsse sich auf das Wesentliche konzentrieren. Zum Gutachten, das die Rechtmässigkeit der kantonalen Finanzhilfe in Frage stellt, sagt Giezendanner: «Wenn die Einschätzung des Rechtsprofessors zutrifft, müsste der Kanton entweder alle Spitäler im Aargau unterstützen oder die Zahlung ans KSA wäre nicht möglich.»

Stefan Giezendanner, SVP-Grossrat. zvg

Als andere Lösung sieht Giezendanner einen privaten Investor, der einen Teil des KSA übernimmt. Heute wäre eine Teilprivatisierung von 30 Prozent zulässig, für seine Idee müsste das Spitalgesetz geändert werden, damit eine 50-Prozent-Beteiligung möglich würde, sagt der SVP-Grossrat.

Zugleich müsste laut Giezendanner das Aktienkapital des Spitals aufgestockt werden, «mit Eigenmitteln von 750 Millionen Franken wäre das KSA deutlich wäre besser aufgestellt».

Severin Lüscher (Grüne): Verwaltung muss Rechtmässigkeit klären

Severin Lüscher, Grünen-Grossrat und Präsident der kantonalen Gesundheitskommission, hält juristische Überlegungen zur KSA-Rettung für richtig. «Ich bin auch froh, dass dieses Gutachten jetzt publik wird, und nicht am Tag vor der Abstimmung über die Finanzhilfe im Grossen Rat.»

Severin Lüscher, Grünen-Grossrat und Präsident der kantonalen Gesundheitskommission. Severin Bigler

Dass ein Gutachten im Auftrag des Privatspitäler-Verbandes zu diesem Schluss komme, sei wenig überraschend. Dennoch müssten Gesundheits- und Finanzdepartement die Vorbehalte prüfen und darlegen, wie der Kanton die rechtliche Lage sehe. «Ich bin überzeugt, dass die Fachleute in der Verwaltung schon daran sind, diese Fragen zu klären», sagt Lüscher.

Er könne keine Einschätzung zum Inhalt des Gutachtens abgeben, erklärt der Hausarzt weiter. Aber er zieht einen Vergleich: «Wenn die AEW Energie AG oder die Aargauische Kantonalbank finanzielle Schwierigkeiten hätten, würde der Kanton als Eigentümer wohl auch eingreifen und ihnen aus der Patsche helfen.»

