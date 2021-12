Das sagen Aargauer Club- und Barbetreiber zum 2G-entscheid

Reaktionen «Die Clubs und Bars können einem nur noch leidtun»: Das sagen Aargauer Betreiber zu 2G und 2G-plus Der Bundesrat hat schärfere Massnahmen beschlossen: Ab Montag dürfen nur noch Geimpfte und Genesene in Bars und Restaurants. Für Clubs und Discos braucht es zusätzlich einen negativen Test. Das trifft die Gastronomie und das Nachtleben erneut empfindlich. Dennoch reichen die Reaktionen von resigniert bis verhalten positiv. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 17.12.2021, 20.07 Uhr

Peter Schneider, Co-Inhaber Gasthof zum Schützen, Aarau. zvg

«Wir haben es nicht gehofft, aber wir haben erwartet, dass die 2G-Regel kommt», sagt Peter Schneider, Co-Inhaber des Gasthofs zum Schützen in Aarau. Es werde nicht einfacher für die Wirte, ein Teil der Gäste werde wegbleiben. Schneider hat aber auch Verständnis für den Beschluss des Bundesrates: «Er war gezwungen, so zu entscheiden.»

Für die Restauration sei 2G noch einigermassen verkraftbar, für die Bankette und das Catering jedoch verheerend – «obwohl wir jetzt schon auf einem sehr tiefen Niveau sind», so Schneider. Er macht eine grobe Schätzung:

«Im Restaurant bedeutet die neue Regel vielleicht einen Drittel weniger Gäste, bei den Banketten zwei Drittel weniger und beim Catering einen Totalausfall.»

Normalerweise stehen im «Schützen» während der Weihnachtszeit fünf bis zehn Anlässe täglich auf dem Programm. Diesmal werden es bis Ende Jahr nur noch ein paar wenige sein.

Schneider ist aber froh, dass den Restaurants immerhin die 2G-plus-Regel erspart bleibt: «Dann hätten wir freiwillig schliessen müssen. Für den Betrieb wäre das am schlimmsten gewesen.»

Immer mehr Wirte werfen den Bettel hin

Gastro Aargau-Präsident Bruno Lustenberger. Philippe Pfister

«Es ist vielleicht die beste Lösung, die möglich war», sagt der Aargauer Gastro-Präsident Bruno Lustenberger. Auch für ihn ist klar: 2G plus oder eine Schliessung wäre für die Restaurants noch schlimmer gewesen. Doch die grossen Anlässe fallen alle weg, so Lustenberger: «Jetzt ist es eben so: Die Restaurants sind nicht zu, aber auch nicht richtig offen.» Was ihm besonders zu denken gibt, ist die zunehmende Erschöpfung der Wirte. Lustenberger sagt:

«Ich bekomme immer mehr Anrufe von Wirten, die sagen: ‹Ich habe genug, ich höre auf.› Das sind Schicksale, die mir zu denken geben.»

Die Wirte hätten die Massnahmen immer mitgetragen und getan, was sie konnten. «Aber die Situation ist unglaublich schwierig», so Lustenberger. Besonders hart treffe es die Clubs und Bars: «Sie können einem nur noch leidtun. Sie leiden am allermeisten.»

Die Clubbetreiber machen gute Miene zum bösen Spiel

Erst wenige Tage ist es her, seit im Badener Club Löschwasserbecken (LWB) die 2G-Regel freiwillig eingeführt wurde. Nun ist schon wieder alles anders: In allen Clubs, Discos und Bars ohne Masken- und Sitzpflicht gilt ab Montag die 2G-plus-Regel.

Dano Dreyer, Inhaber des «Löschwasserbecken» (LWB) und der Henry's Sport Bar. Rahel Künzler

Die Reaktion von «LWB»-Inhaber Dano Dreyer auf den Bundesratsentscheid ist jedoch verhalten positiv. Er sagt:

«Wir sind froh, dass man jetzt eine Halblösung gefunden hat. Man hat die Clubs nicht flächendeckend geschlossen, es gibt also Optionen.»

Dass bei 2G plus Geimpfte und Genesene keinen Test brauchen, deren Impfung, Booster oder Genesung weniger als vier Monate zurückliegt, und dass die Antigen-Schnelltests wieder gratis sind, sei motivierend: «Das sind extrem wichtige Details», sagt Dreyer.

Für den Inhaber des «LWB» und der Henry’s Sport Bar ist denn auch klar, dass seine beiden Betriebe vorerst geöffnet bleiben: «Wir werden es auf alle Fälle probieren und schauen, wie es herauskommt.» Es sei noch nicht abzuschätzen, wie viele Leute kommen. Dreyer: «Wenn der Betrieb nicht kostendeckend ist, ist der Fall klar: Dann müssen wir schliessen.»

Er hofft nicht, dass es so weit kommt. Denn die Weihnachtszeit ist für die Clubbetreiber eigentlich Hochsaison. «Wir sind froh, dass wir arbeiten dürfen.» Er ist mit seinen Mitarbeitenden an beiden Standorten in intensivem Kontakt, wie mit der Situation am besten umzugehen sei. In der Henry’s Sport Bar könnte sich Dreyer eine Zwischenlösung vorstellen: Unter der Woche soll die 2G-Regel gelten mit Sitz- und Maskenpflicht, am Wochenende mit Musikprogramm aber die 2G-plus-Regel.

Im Kulturlokal Kiff gelten je nach Veranstaltung andere Regeln

Das Kulturlokal Kiff in Aarau. Ueli Wild

Das Aarauer Kulturlokal Kiff möchte den Betrieb so gut als möglich aufrechterhalten, sagt Kathrin Häseli, Mitarbeiterin Marketing und Kommunikation:

«Uns ist es wichtig, den Künstlerinnen und Bands weiterhin eine Bühne geben zu können. Das ist unter den strengen Massnahmen eine grosse Herausforderung.»

Aktuell liefen verschiedene Abklärungen, damit nächste Woche über die Durchführung der Veranstaltungen entschieden werden kann.

Einige Veranstaltungen müssten wohl abgesagt werden. Andere Partys und Konzerte könnten allenfalls mit 2G plus stattfinden – sofern die Testkapazitäten ausreichen. Kleinkunstveranstaltungen wie Comedy und Lesungen seien auch mit der 2G-Regel, Masken- und Sitzpflicht möglich, so Häseli.

