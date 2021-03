Reaktionen Aargauer 288-Millionen-Überschuss: Grüne fordern Investitionen in die Pflege – SVP will KMU weiter unterstützen Der Kanton Aargau präsentiert ein unerwartet gutes Jahresergebnis. Er verzeichnet trotz Corona einen Überschuss von 288 Millionen Franken. Finanzdirektor Dieth will das Geld beiseite legen. Die Parteien haben andere Pläne. Alessandro Crippa Aktualisiert 19.03.2021, 11.40 Uhr

Wenn es nach den Grünen geht, soll das Pflegepersonal mit dem Überschuss im Aargauer Haushalt unterstützt werden. Keystone

Für das Jahr 2020 hatte der Grosse Rat einen Überschuss von 52,2 Millionen Franken budgetiert. Das Ergebnis ist nun deutlich besser ausgefallen. Die Rechnung 2020 ist geprägt von hohen Mehrerträgen, die deutlich höher sind als die zahlreichen Covid-19 bedingten Mehraufwände und Mindererträge. Das führt zu einem Überschuss von 288,2 Millionen Franken beim provisorischen Rechnungsabschluss.

Markus Dieth, Aargauer Finanzdirektor, will das Geld sparen. Fabio Baranzini

Finanzdirektor Markus Dieth will den Rechnungsüberschuss für die kommenden Herausforderungen in die Ausgleichsreserve legen, sofern der Grosse Rat diesem Antrag zustimmt. So einfach dürfte das nicht werden, denn schon bald nach Bekanntwerden des Ergebnisses stellten die ersten Parteien ihre Forderungen. Sie wollen den Überschuss ganz unterschiedlich einsetzen.

Grüne: In Pflegefachkräfte investieren

Niemand wisse, ob man heute am Beginn einer dritten Welle stehe oder ob es gelinge, diese einzudämmen. Es sei aber absehbar, dass künftig die Steuereinnahmen die budgetierten Werte, sowohl für den Kanton als auch für die Gemeinden, nicht erreichen werden. Das schreiben die Grünen in ihrer Medienmitteilung. Und weiter:

«Bereits heute zeichnet sich ab, dass wir künftig mehr investieren müssen in Fachkräfte der Pflegeberufe und in eine höhere Selbstversorgung im Bereich der Impfstoffe und Schutzmaterialien.»

In den nächsten Jahren werden insbesondere die durch die Covid-Pandemie verursachten massiven Steuerausfälle zu verkraften sein, meint die Partei. Sie fordert deshalb weitere «unabdingbare» Zusatzinvestitionen zur Bewältigung der Klimarkrise. Eine Senkung der Unternehmsgewinnsteuer per 1.1.2022, wie sie aktuell gefordert wird, zeuge von «einer krassen Fehleinschätzung der Finanzlage». Insbesondere, weil damit den Gemeinden, welche ohnehin finanziell stark unter Druck stehen, die Steuereinnahmen noch weiter reduziert werden. Die Grünen lehnen Steuersenkungen konsequent ab.

SVP: Abschluss nur auf den ersten Blick erfreulich

Die SVP schreibt, dass der erste Blick auf einen erneut erfreulichen Rechnungsabschluss täusche. «Die diversen Programme der vergangenen Jahre, welche die Staatsausgaben hätten senken sollen, zeigen immer noch keine Wirkung.» Der Aufwand sei erneut gestiegen und liegt erstmals über 6 Milliarden Franken. Coronabedingt seien davon erst rund 170 Mio. Franken.

Die SVP unterstütze den Vorschlag der Regierung, den Überschuss von 288,2 Millionen Franken vorerst nicht zur Schuldentilgung, sondern zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu verwenden. Sie schreibt:

«Die Massnahmen zur Virusbekämpfung haben dramatische Auswirkungen, insbesondere auf kleine und mittlere Unternehmen, welche das Fundament der Aargauer Wirtschaft bilden. Es gilt weiterhin, diesen zu helfen.»

Zudem müssten die Steuern für Private und Unternehmen gesenkt werden – unter anderem deshalb, damit die guten Steuerzahlenden nicht noch stärker an andere Kantone verloren gehen. Und – so das Schlusswort der SVP – dürfe der hohe Bestand der so genannten Ausgleichsreserve von 772 Millionen Franken darf nicht zu unnötigen Ausgaben verleiten

EVP: Grosse Auswirkungen zeigen sich erst später

Erfreut zeigt sich die EVP über das positive Jahresergebnis. Allerdings hebt sie sogleich den Mahnfinger. Die Sondereffekte seien volatil und langfristige Auswirkungen auf die aktuelle Coronakrise seien noch nicht abschätzbar, schreibt die Partei. Sie warnt:

«Die grösseren finanziellen Auswirkungen auf den Staatshaushalt dürften sich allerdings erst ab 2021 zeigen.»

Dabei spricht sie allfällige höhere Sozialkosten an, die infolge erhöhter Arbeitslosigkeit entstehen könnten.

In den kommenden Jahren stehe der Kanton vor grösseren finanziellen Aufgaben, schreibt die EVP weiter. Mit der Revision des Lohnsystems für die Lehrpersonen erfolgen ab 2022 jährliche Mehrausgaben von über 50 Millionen Franken. Der finanzielle Ausblick des Kantons sei von diversen Unsicherheiten geprägt – vor wenigen Jahren noch wurden hohe Defizite geschrieben. Deshalb befindet die Partei: «Die EVP unterstützt die Zuweisung des Überschusses 2020 in die Ausgleichsreserve. Sie lehnt aber die bürgerlichen Begehren nach einer Steuerrevision im Umfang von jährlich 138 Millionen Franken ab.»

Update folgt...