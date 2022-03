Hat Rettungsheli-Urteil auch Auswirkungen auf Organtransporte?

Reaktion Aargauer Heli-Firma darf nicht auf Spital Limmattal auf Einsätze warten – hat das Urteil auch Auswirkungen auf Organtransporte? Diese Woche untersagte das Bundesverwaltungsgericht dem Rettungsunternehmen Alpine Air Ambulance, das auch in Birr eine Basis hat, systematische Bereitstellungsflüge auf den Landeplatz des Spitals Limmattal. Das Unternehmen dürfte das Urteil ans Bundesgericht weiterziehen. Mathias Küng 1 Kommentar 11.03.2022, 10.36 Uhr

Der Helikopter «Lions 3» der Alpine Air Ambulance fotografiert im Jahr 2020 auf dem Landeplatz des neuen Spital Limmattal. Zvg / Limmattaler Zeitung

Am Mittwoch berichteten wir über ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Es ging dabei um einen Helikopter der Alpine Air Ambulance (AAA), der zu Beginn der Coronapandemie im Jahr 2020 laut Gerichtsurteil jeweils am Morgen vom Flugplatz Birrfeld in Lupfig zum Landeplatz des Spitals Limmattal hin- und am Abend wieder zurückflog. Die systematische Bereitstellung des Helikopters auf dem Spital sei unzulässig, entschied das Gericht.

CEO Jürg Fleischmann befürchtet, das Urteil könnte sehr eng im Zusammenhang mit einem Patientenrettungseinsatz ausgelegt werden. Chris Iseli / AGR

Beim Rettungshelikopter «Lions 3», der im Einverständnis mit dem Spital dort gestanden hat, handle es sich um den «Covid-Helikopter» der AAA, sagt auf Anfrage CEO Jürg Fleischmann. Der Heli sei sowohl aus dem Birrfeld angeflogen, aber auch aus Zürich oder Bern. Die Besonderheit des Helikopters lag in der speziell für Covid-Rettungseinsätze entwickelten Ausstattung. Insbesondere in den Anfängen der Pandemie war die direkte Nähe zu einer durch das Limmattal Spital zur Verfügung gestellten vollständigen medizinischen Infrastruktur von besonderem Wert, so Fleischmann: «Wir waren dadurch auf alles vorbereitet.»

Der «Lions 1» stand damals und steht auch jetzt im Birrfeld bereit

Der Rettungshelikopter «Lions 1», der seit 2013 im Birrfeld stationiert ist, «stand in jener Zeit und steht auch heute im Birrfeld für Rettungseinsätze bereit und wird im Aargau nach dem «Next Best Prinzip» alarmiert und aufgeboten,» sagt Fleischmann weiter.

Nach heutigem Stand der Dinge werde man das Urteil ans Bundesgericht weiterziehen, sagt Fleischmann weiter. Er ist überzeugt, es könnte sonst «negative Auswirkungen auf die ganze Luftrettung und damit auf die Patientenversorgung aus der Luft in der Schweiz haben».

Könnte das Urteil gar Auswirkungen auf Organtransporte haben?

Wie kommt er darauf? Das Gerichtsurteil könnte sehr eng im Zusammenhang mit einem Patientenrettungseinsatz ausgelegt werden und damit zum Beispiel mögliche Landungen einschränken, sagt Fleischmann. Die Frage stelle sich daher, was diese einschränkende juristische Formulierung des Urteils für verschiedene Einsatzarten genau bedeute, beispielsweise für Organtransporte. Aber ist das nicht fehlinterpretiert, da geht es doch auch um Notfälle von Menschen? «Nein, das Urteil kreiert leider einen sehr grossen Graubereich», bemerkt Fleischmann.

Unternehmen will geklärt wissen, was mit Bereitstellungsfügen gemeint ist

CEO Fleischmann nennt einen weiteren Fall, den das Urteil eventuell erfasse: Wenn ein Rettungshelikopter auf einem Spitaldach für einen weiteren Helikopter Platz machen muss, darf er dann wiederkommen, um den Notarzt der noch im Einsatz war, wieder aufzunehmen? Nach unserem Verständnis der gängigen Praxis ja – nach dem Urteil ist es aber nicht mehr klar, so Fleischmann: "Es muss daher geklärt werden, was mit ‹Bereitstellungsflügen› gemeint ist. Darum und noch aus weiteren von uns im Verfahren vorgebrachten Gründen sollte das Bundesgericht die Fragestellung klären.»

