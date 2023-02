Unterkulm, Aargau: Wolf reisst Schaf – Kanton bestätigt

Vor vier Jahren wurde im Aargau der erste Wolf nachgewiesen, das Tier hatte in Oberhof zwei Ziegen gerissen und tappte danach in Erlinsbach in eine Fotofalle. Im Mai 2020 hat ein Wolf erneut in Oberhof drei Lämmer gerissen. Am letzten Donnerstag hat ein Wolf in Unterkulm ein Schaf gerissen.

Fabian Hägler 01.02.2023, 07.08 Uhr