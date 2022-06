Ratingagentur: Positive Bewertung für den Kanton Aargau

Finanzpolitik Ratingagentur stellt dem Aargau zweitbeste Note aus Der Aargau werde mit seiner bewährten und vorausschauenden Finanzpolitik auf Herausforderungen wie die Ukrainekrise, steigenden Investitionen und geringerer Entwicklung der Wirtschaft gut reagieren können. Diese positive Bewertung lässt die Ratingagentur Standard & Poor’s verlauten. 18.06.2022, 09.25 Uhr

Die Ratingagentur Standard & Poor’s stellt dem Aargau die zweitbeste Note aus. Hier im Bild: Ihr Bürogebäude in New York. Justin Lane/Keystone

Trotz Aussicht auf erhöhte finanzielle Risiken stellte die Ratingagentur Standard & Poor’s dem Kanton Aargau mit dem Wert AA+ erneut eine positive Bewertung aus. Das freut den Aargauer Finanzdirektor Markus Dieth wie er in einer Mitteilung des Kantons vom Samstagmorgen verlauten lässt: «Dass der Ausblick trotz erhöhter finanzieller Risiken positiv bewertet wird, zeigt das hohe Vertrauen der Analysten in die politischen Institutionen und das kantonale Finanzmanagement.»

Die US-amerikanische Ratingagentur betone in ihrer Bewertung der Schuldnerqualität des Kantons denn auch «die sehr guten Jahresergebnisse der letzten Jahre, die stark gesunkene Verschuldung und das auf Konsolidierung ausgerichtete umsichtige Finanzmanagement». Hier gehöre beispielsweise dazu, dass in den letzten Jahren die Schulden stark reduziert wurden und so mehr Ressourcen für schwächere Jahre bereit stünden, so Finanzdirektor Markus Dieth.

Gute Bewältigung in Aussicht

Die Agentur kommt zum Schluss, dass der Aargau gut auf die kommenden Herausforderungen reagieren könne. Mit Herausforderungen sind laut Mitteilung eine «Abkühlung der Wirtschaftsentwicklung, steigenden Investitionsausgaben, hohen Kosten zur Bewältigung der Flüchtlingszuströme aus der Ukraine, tieferen Erträgen aus dem nationalen Finanzausgleich sowie der Möglichkeit einer geringeren Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB)» gemeint.

Die zweitbeste Ratingstufe von AA+ beschert dem Kanton Aargau eine sehr hohe Schuldnerbonität. Das heisst, dass der Kanton Geld zu tiefen Zinsen aufnehmen kann. (mma)