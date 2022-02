Rätselhaft Verschollen in der Karibik: Aargauer meldet sich nach 18 Jahren plötzlich wieder – und taucht dann erneut ab Ein Aargauer wird so lange vermisst, dass er schliesslich gerichtlich für verschollen erklärt wird. 18 Jahre später meldet sich der Mann plötzlich wieder – und will seine eigene Verschollenenerklärung aufheben lassen. Eine Spurensuche. Andrea Marti Jetzt kommentieren 01.02.2022, 16.07 Uhr

Die Ortschaft Sosúa in der Dominikanischen Republik: Hierher führt die letzte Spur eines verschollenen Aargauers. Paultridon / iStockphoto

C. W. (Name der Redaktion bekannt) ist an einem Donnerstag im Mai 1966 geboren. Aufgewachsen ist W. in einem Dorf im Aargau. Er wäre dieses Jahr 56 geworden. Wäre, denn C. W. ist für verschollen erklärt worden. Auch heute noch wird offiziell angenommen, dass er tot ist.

Der Aargauer hatte im Jahr 2001 in Bangkok J. W. geheiratet, eine Frau mit thailändischem Namen. Dies geht aus Unterlagen hervor, welche der AZ vorliegen. Ein Jahr zuvor war ihr Sohn zur Welt gekommen, danach ist die junge Familie wahrscheinlich in die Schweiz gezogen.

Das Letzte, was bis vor wenigen Tagen von C. W. bekannt war, ist seine Abmeldung von seinem Wohnsitz im Sommer 2003. Kurz davor hatte er sich einen neuen Pass ausstellen lassen. Danach verschwand er – selbst seine Familie wusste nicht, wohin er gegangen war. Oder ob er überhaupt noch lebte.

Ehefrau und Sohn reichten Antrag auf Verschollenenerklärung ein

Sieben Jahre später, Ende 2010, reichten Ehefrau und Sohn einen Antrag auf eine Verschollenenerklärung von C. W. ein. Grund dafür: Der Vater des verschwundenen Aargauers war kurz zuvor verstorben. Weil der erbberechtigte C. W. vermisst wurde, konnte das Erbe seines Vaters nicht zwischen seinen Angehörigen aufgeteilt werden. Das bedeutete: Ohne Verschollenenerklärung erhielten Sohn und Ehefrau von C. W. das Erbe seines Vaters nicht.

Mit der Verschollenenerklärung sollte dies möglich werden, weil diese im Prinzip die Feststellung des Todes einer Person ersetzt. Sie kommt zur Anwendung, wenn jemand seit langem vermisst wird und wahrscheinlich ist, dass die Person gestorben ist, aber kein Leichnam gefunden wird.

Internationale Fahndung, aber keine Spur von C. W.

Einer Verschollenenerklärung geht immer eine Vermisstmeldung voraus. Aufgrund dieser Meldung ermittelt die Polizei, sucht nach Lebenszeichen des Vermissten. Das war auch im Fall von C. W. so. Aber die Suche brachte kein Resultat. Selbst ein internationaler Fahndungsauftrag ergab keine Hinweise – der Aargauer war spurlos verschwunden.

Im Sommer 2013 wurde C. W. vom Bezirksgericht Baden offiziell für verschollen erklärt, der Entscheid wurde im Amtsblatt publiziert. Amtsblatt Aargau

Im Juli 2013 wurde C. W. schliesslich für verschollen erklärt. Zu diesem Zeitpunkt gab es niemanden mehr, der sagen konnte, ob er noch lebte. Keine Eltern, keine Geschwister, keine Freunde. Auch seine Gattin und sein damals 13-jähriger Sohn wussten nicht, wo sich der Mann aufhielt.

Verschollener reicht selber Antrag beim Bezirksgericht Baden ein

Wenn jemand für verschollen erklärt wird, wird davon ausgegangen, dass diese Person nicht plötzlich wieder auftaucht, sich nicht einfach wieder meldet. Deshalb ist es sehr ungewöhnlich, was im Fall von C. W. passierte: Im Juli 2021 wurde ein Antrag auf Aufhebung der Verschollenenerklärung gestellt und im Amtsblatt publiziert. Der Antragsteller: der scheinbar verschollene C. W. selbst.

Eingereicht wurde der Antrag aber nicht etwa in der Schweiz. Als Adresse des Antragsstellers, so ist dem Gerichtsentscheid zum Antrag zu entnehmen, diente C. W. die schweizerische Botschaft in der Dominikanischen Republik. Wo er selbst wohnte, hatte der Aargauer dem Gericht nicht angegeben.

Der scheinbar Verschollene lebte in der Dominikanischen Republik

Recherchen der AZ zeigen, dass der Antrag, die Verschollenenerklärung aufzuheben, wahrscheinlich nicht das einzige Lebenszeichen von C. W. in den letzten zehn Jahren ist: So wird ein Mann mit dem gleichen Schweizer Nachnamen – ein nicht sehr häufiger Name mit Ursprung im Bezirk Brugg – und fast dem gleichen Vornamen in einer Facebook-Gruppe über die dominikanische Stadt Sosúa erwähnt, wo Anwohnende Tipps über die Umgebung austauschen.

In einer lokalen Facebook-Gruppe findet sich ein Foto der Visitenkarte von C. W., der offenbar in Sosúa in der Dominikanischen Republik einen Handyshop betrieb. Facebook / zvg

Dass dieser Mann in Wahrheit der verschollene C. W. ist, der seinen Vornamen leicht abgeändert hat, ist sehr wahrscheinlich. Erwähnt wird der Mann auf Facebook, weil er anscheinend gut Smartphones reparieren kann. Er betreibe einen kleinen Reparaturshop in einem lokalen Einkaufszentrum, wo er auch Uhren und Handyhüllen anbiete, heisst es dort.

Antrag gestellt – nie wieder gemeldet – wieder verschwunden

Von der Dominikanischen Republik aus stellte C. W. im Juli 2021 also den Antrag zur Aufhebung seiner Verschollenenerklärung. Der Haken daran: Nachdem der Aargauer den ursprünglichen Antrag ans Bezirksgericht Baden geschickt hat, konnte das Gericht ihn nicht mehr erreichen. Er meldete sich nicht mehr – trotz mehrerer Aufforderungen.

Damit der Prozess über die Aufhebung von der Verschollenenerklärung hätte beginnen können, hätte der Aargauer einen Kostenvorschuss bezahlen müssen. Das hat C. W. allerdings nicht getan, obwohl ihn das Gericht zweimal dazu aufforderte. So entschied das Bezirksgericht Baden schliesslich, die Verschollenenerklärung nicht aufzuheben, weil der Aargauer nicht mehr erreichbar war.

Im Juli 2021 reichte C. W. den Antrag ein, seine Verschollenen-Erklärung sei aufzuheben – weil er keinen Kostenvorschuss bezahlte, trat das Bezirksgericht Baden aber nicht darauf ein. Amtsblatt Aargau

Unklar ist auch, wo er sich derzeit aufhält: Eine ehemalige Kundin von C. W. in der Dominikanischen Republik sagt, dass es seinen Shop in Sosúa nicht mehr gebe. «Es scheint, als sei er verschwunden», so die Frau. Auf der Facebook-Seite des Reparaturshops sind Kontaktdaten von eines Thomas M. zu finden.

Auf Anfragen der AZ reagierte dieser bisher allerdings nicht. Anrufe landen auf der Combox, auf welcher lediglich auf Spanisch zu hören ist, dass der Handybesitzer nicht erreichbar sei. C. W. ist offenbar verschwunden – schon zum zweiten Mal in seinem Leben.

