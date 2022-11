Christoph Hagenbuch: «Muss 40 Prozent meiner Räben wegwerfen»

Herbstrüben Viel gesät, viel weggeworfen: Bauernpräsident Hagenbuch muss 40 Prozent der Räbenernte entsorgen Da die Zulassung der Pflanzenschutzmittel gegen Schädlinge Ende 2019 abgelaufen ist, sät Christoph Hagenbuch mittlerweile eineinhalb Hektar Räben – und muss rund 40 Prozent davon wieder wegwerfen. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Der Befall der Räben (Herbstrüben) ist deutlich zu sehen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

«Räbeliechtli, Räbeliechtli ...» hallt es bald wieder durch die Quartierstrassen. Das schweizerische Pendant zu Halloween findet seine Wurzeln im 19. Jahrhundert wieder. So soll die Tradition ihren Ursprung bereits um 1860 haben, wie schriftlich belegt ist. In vielen Aargauer Gemeinden findet der Räbeliechtli-Umzug in diesem Jahr am 8. November statt.

Bei dem ausgehöhlten und geschnitzten Gemüse handelt es sich um Herbstrüben. Diese werden im Sommer und Frühherbst gesät und in den ersten Novemberwochen geerntet. Die meisten Herbstrüben, oder Räben, wie sie genannt werden, sind bei den Räbeliechtli-Umzügen in Gebrauch. «Einige davon landen auch in den Regalen von Kleinhändlern oder werden von Gourmetrestaurants gebraucht, wenn diese das Gemüse auf ihrer Karte führen», sagt Christoph Hagenbuch, Präsident des Bauernverbandes des Kanton Aargaus (BVA). Er selbst hat in diesem Jahr rund eineinhalb Hektaren an Herbstrüben auf seinem Bauernhof in Oberlunkhofen angepflanzt.

Mit der Ernte und der Qualität der Rüben ist er in diesem Jahr grundsätzlich zufrieden. «Im Sommer war es sehr heiss, deshalb mussten wir noch einmal nachsäen.» Die Ernte aus der Nachsaat sei aber sehr schön herausgekommen. Da sie vor allem für die Räbeliechtli-Umzüge gebraucht werden, muss das Aussehen der geernteten Rüben stimmen. Will heissen: «Unten müssen sie schön weiss, oben violett sein. Das sind die knalligen Farben, die für den Kontrast sorgen, wenn eine Kerze im ‹Lampion› schimmert», sagt Hagenbuch. Dass sie so schön herauskommen, birgt mehrere Faktoren.

Drahtwürmer und Kohlfliegen als Problemfaktoren

«Das Saatbeet muss gut sein, sprich genügend feine Erde muss vorhanden sein und der Boden eine gewisse Feuchte vorweisen.» Zu viel Wärme und Hitze tue dem Gemüse auch nicht gut. Des Weiteren müsse die Fruchtfolge beachtet werden. «Die Räben dürfen nicht jedes Jahr am selben Ort gesät werden. Sonst sind die Schaderreger aus dem letzten Jahr noch im Boden und können die neue Saat gleich wieder befallen.» Würden immer an derselben Stelle Räben angebaut, würden etwa Fäulniserreger im Boden überwintern und im kommenden Jahr die Neuansaat gerade wieder befallen. Auch die angepasste Düngung und ein guter Pflanzenschutz seien von grosser Bedeutung. «Also das, was noch an Pflanzenschutz erlaubt ist», fügt Hagenbuch an.

Christoph Hagenbuch, Präsident des Bauernverbandes des Kantons Aargau, mit seinen Räben. Links eine gute und rechts zwei beschädigte. Er pflanzt rund eineinhalb Hektar auf seinem Hof in Oberlunkhofen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Denn dieses Thema stellt für ihn eine grosse Schwierigkeit dar. Die Fungizide, die gegen Pilzbefall eingesetzt werden und die für gesunde Blätter und damit grosse Räben sorgen, sei mittlerweile etwas vom Einzigen, was er den Pflanzen noch zum Schutz geben dürfe. «Die Zulassungen für Mittel gegen Insekten sind in den Jahren 2017 und 2019 ausgelaufen.» Die grössten Probleme bereiteten Drahtwürmer, die sich in der Erde befinden, sowie Kohlfliegen, deren Larven in die Räben eindringen.

Hagenbuch musste nach dem Wegfall der Pflanzenschutzmittel die Herbstrübensaat auf eineinhalb Hektaren erhöhen. «Wir müssen rund 30 bis 40 Prozent der geernteten Räben wegschmeissen.» Ob ihn das nicht schmerzt? Ein wenig schon, doch sei dieser Ausschuss im Preis einkalkuliert. «Das nimmt man dann einfach hin», sagt er. Theoretisch könne man die Räben noch essen, doch heutzutage, wo viel weggeworfen wird, würden nur die schönsten Exemplare auf dem Markt gekauft.

Zerstörte Räben kommen bei Kindern nicht gut an

Das stimmt ihn nachdenklich. «Im Grundsatz ist es gut, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Weniger Pflanzenschutzmittel heisst leider immer auch ein höheres Ernteausfallrisiko.» Solange am Markt nur makelloses Gemüse abgesetzt werden könne, führe dieses höhere Risiko unweigerlich zu teurerem Gemüse. Denn der Produzent müsse mehr Fläche anbauen um gleichviel ernten zu können. Hagenbuch ist es ein Anliegen, dass die Gesellschaft besser über das Spannungsfeld Produktqualität, Wirtschaftlichkeit und Pflanzenschutz informiert wird.

Durch Insektenlarven zerstörte Räben kommen auch bei den Kindern, die am Räbeliechtli-Umzug teilnehmen, schlecht an. «Frassspuren an den Räben finden einige Kinder eklig.» Die Rückmeldung für die gelieferten Räben sei aber meistens sehr positiv, sagt Hagenbuch. Im Umkreis von Oberlunkhofen beliefert er viele Schulen, die Umzüge geplant haben. Nur einmal wollte jemand keine Räben und stieg auf Lampions um. «Wahrscheinlich dachten sich diese Personen, sie würden sich Aufwand und Zeit sparen. Im Jahr darauf wollten sie aber wieder Räben bei ihm bestellen», fügt er lachend an. Er selbst wünscht sich, dass die Tradition der Räbeliechtli-Umzüge noch lange weitergeht. «Wir haben das bereits als Kinder gemacht. Ich finde es einen sehr schönen Brauch.»

