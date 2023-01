Quereinstieg Wandtafel statt Küche, Altersheim statt Baustelle, RAV statt Architekturbüro: Diese drei Aargauer Berufsleute bewiesen Mut – und wurden belohnt Ob Erschöpfung oder Jobverlust wegen Corona: Berufliche Krisen sind meist belastend, bergen aber auch die Chance auf einen Neuanfang. Ein Zimmermann, eine Innenarchitektin und ein Koch erzählen, wie es ihnen gelungen ist, in einer fremden Branche Tritt zu fassen. Livia Häberling Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Daniel Luternauer (26) war Zimmermann – heute ist er Pflegehelfer im Alterszentrum Blumenheim in Zofingen

Daniel Luternauer wohnt in Dagmersellen. Seit seiner Umschulung zum Pflegehelfer arbeitet er in Zofingen. Mathias Förster

«Als Kind war ich fest überzeugt, dass aus mir einmal ein Polymechaniker wird. Erst während der Berufswahl habe ich realisiert, dass ich die Berufe verwechselt hatte: Ich wollte Holz verarbeiten und nicht Metall. Nach der Schnupperlehre wusste ich: Zimmermann, das ist es!

Ich schloss meine Lehre im Jahr 2016 ab, danach arbeitete ich für mehrere kleine Handwerksbetriebe. Das Schöne am Beruf als Zimmermann ist, dass das Ergebnis der eigenen Arbeit bald sichtbar wird: Man kniet sich zwei oder drei Tage rein – und sieht danach den aufgerichteten Dachstock.

Ich habe früh gemerkt, dass mir der Umgang mit Menschen liegt und dass ich gerne Führungsverantwortung übernehme. So wurde ich bald Teamleiter. Was ich leider ebenso merkte: Der Zeitdruck auf der Baustelle führte dazu, dass ich immer häufiger das Gefühl hatte, Abstriche in Kauf nehmen zu müssen. Der Terminplan war so knapp, dass es kaum noch möglich war, die Arbeit so sorgfältig umzusetzen, wie ich das wollte.

Mitten in der Intimsphäre von Fremden

Obwohl ich zunächst damit haderte, meinen Traumberuf aufzugeben, machte ich mich auf die Suche nach Alternativen. Dank eines Tipps aus der Familie wurde ich auf den Pflegehelfer-Kurs des Schweizerischen Roten Kreuzes Luzern aufmerksam. Noch intensiver mit Menschen zu arbeiten, konnte ich mir gut vorstellen. Ich meldete mich an, und alles ging ganz schnell. Im März 2022 startete ich in den Theorieteil, Ende Mai hatte ich die 120 Unterrichtsstunden absolviert und begann Mitte Juni im Alterszentrum Blumenheim in Zofingen mit meinem 15-tägigen Praktikum.

Klar, zunächst hatte ich auch Bedenken: Werde ich es bewältigen können, fremde Menschen auf die Toilette zu begleiten oder ihnen bei der Körperpflege zu helfen? Hinzu kam bei meinen ersten Einsätzen eine gewisse Vorsicht: Ist das Wasser zu warm, zu kalt? Ist der Waschvorgang für den Klienten angenehm, oder drücke ich vielleicht zu fest?

Mit Nachfragen gewann ich jedoch bald mehr Sicherheit. Inzwischen gehören diese Abläufe für mich zur Routine. Die Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gefällt mir nach wie vor sehr. Sie alle blicken auf einen langen Lebensweg zurück und schätzen es, wenn sich jemand Zeit für sie nimmt. Wir wünschen uns doch alle, auch im Alter noch verstanden zu werden.

Den Kurs zum Pflegehelfer habe ich selbst finanziert. Mein Lohn ist heute leicht tiefer als früher auf dem Bau. Ich sehe es positiv: Das Weiterbildungsangebot ist gross, ich kann mich beruflich also noch entwickeln. Im August starte ich mit einer Zusatzausbildung, deren Kosten nun meine Arbeitgeberin übernimmt.»

Priska Leu (43) war Innenarchitektin – heute ist sie Personalberaterin beim RAV Wohlen

Priska Leu wohnt in Bremgarten. Früher begleitete sie Menschen als Innenarchitektin, heute als Personalberaterin bei der Jobsuche. Mathias Förster

«Die Idee, mich als RAV-Personalberaterin zu bewerben, entstand eher zufällig. Nach mehrjähriger Selbstständigkeit als Innenarchitektin war ich seit ein paar Monaten wieder fest angestellt, hatte die Stelle wegen des Lockdowns im März 2020 jedoch verloren und meldete mich beim RAV an. Der Gedanke, länger ohne Job zu bleiben, löste Unruhe in mir aus. Ich wollte möglichst bald raus aus der Arbeitslosigkeit. Als ich bemerkte, dass es auf dem RAV wegen der vielen Anmeldungen turbulent zu und her ging, fragte ich mich: ‹Braucht es vielleicht mehr Personal?›

Und tatsächlich: Ich sah, dass RAV-Beraterinnen und -berater gesucht wurden, prüfte das Stelleninserat und stellte fest, dass ich einen grossen Teil der Anforderungen erfüllte. Den kaufmännischen Hintergrund brachte ich mit, erste Erfahrungen im HR ebenfalls, weil ich nach der Banklehre die Ausbildung zur Personalsachbearbeiterin absolviert hatte. Dass ich damals nicht im HR-Bereich blieb, lag daran, dass ich vorwiegend administrative Arbeit erledigte, mir fehlten Kundenkontakt und Kreativität.

Den einen Traumjob gibt es nicht

Stattdessen bildete ich mich mit 30 Jahren zur Innenarchitektin weiter, um meine kreative Ader auszuleben. Die Erfahrung, die ich dadurch in der Beratung sammelte, kam mir beim Quereinstieg als RAV-Beraterin ebenfalls zu Gute: Ich kriegte den Job. Am 1. Juli 2020 hatte ich beim RAV Wohlen meinen ersten Arbeitstag.

Das ist zweieinhalb Jahre her. Mittlerweile habe ich mich im neuen Job bestens eingelebt und zudem die Ausbildung zur HR-Fachfrau abgeschlossen – ein Meilenstein für mich! Ich mochte es schon immer, Menschen während eines Prozesses zu begleiten. Heute mache ich das noch immer, einfach in anderer Form.

Und auch meine Kreativität ist da und dort weiterhin gefragt: Alle Stellensuchenden bringen eine Geschichte und individuelle Ressourcen mit. Darauf baue ich bei der Beratung, und nicht selten sind originelle Lösungen gefragt, damit die Klientinnen und Klienten im Arbeitsmarkt wieder Tritt fassen. Früher hat mich die Tätigkeit als Innenarchitektin erfüllt, heute ist es die Arbeit als Personalberaterin. Für mich gibt es nicht nur einen Traumjob.»

Cyrille Meier (34) war Koch – heute ist er Oberstufenlehrer in Wohlen

Cyrille Meier wohnt in Wohlen. Dort arbeitet er heute als Oberstufenlehrer. Nach der Bezirksschule hatte er einst eine Lehre als Koch absolviert. zvg

«Mein Einstieg ins Berufsleben war für einen Bezirksschüler eher ungewöhnlich. Statt für eine weiterführende Schule oder eine kaufmännische Ausbildung entschied ich mich für eine Lehre als Koch. Offen gestanden war ich damals nicht der allerfleissigste Schüler – ich war etwas schulmüde. Deshalb war es mir wichtig, die Lehre in einem Bereich zu machen, der mich wirklich interessierte. Das war beim Kochen der Fall – schon immer hatte ich zu Hause in der Küche gerne mitgeholfen.

Nach dem Lehrabschluss im Jahr 2007 und dem Militärdienst wechselte ich den Betrieb. Damals zog ich noch in Betracht, in einem berufsverwandten Bereich eine Weiterbildung zu machen: etwa als Diätkoch oder Ernährungsberater. Doch diese Idee verwarf ich wieder – und so langsam begannen mir die Arbeitsbedingungen aufs Gemüt zu schlagen: Während meine Freunde am Wochenende oder an den Abenden unterwegs waren, stand ich in der Küche. 2010 wechselte ich in ein Selbstbedienungsrestaurant, wo die Arbeitszeiten geregelter waren.

Den Auslöser, beruflich etwas Neues zu wagen, gab im Jahr 2012 eine Reise durch Südamerika: Unterwegs hatte ich viel Zeit zum Nachdenken und entschied mich dazu, die Berufsmatur nachzuholen. Später begann ich an der Fachhochschule ein Studium als Lebensmitteltechnologe. Doch bald musste ich merken: Das passt nicht! Ich brach ab und holte stattdessen die gymnasiale Matur nach. 2015 startete ich an der Pädagogischen Hochschule in das Studium zum Lehrer für die Sekundarstufe 1.

Ein glaubwürdiges Vorbild für den Bildungsweg

Ebenfalls 2015 absolvierte ich an der Oberstufe Wohlen ein erstes Praktikum, ab 2016 unterrichtete ich dort in einem Teilpensum. Mittlerweile habe ich aufgestockt und arbeite in einem 90-Prozent-Pensum. Ich unterrichte die Fächer Räume/Zeiten/Gesellschaften, Ethik/Religionen/Gesellschaften, aber auch Deutsch und Wirtschaft/Arbeit/Haushalt. In Letzterem wird übrigens auch gekocht, was mich besonders freut.

Die Schülerinnen und Schüler während drei Jahren in ihrem Reifungsprozess zu begleiten, motiviert mich und erscheint mir sinnstiftend. Wenngleich ich nicht verhehlen will, dass die Arbeit manchmal auch Nerven kostet: Manche Jugendliche sind launisch, anderen fehlt die Motivation. Doch gerade in solchen Situationen hilft es mir, mich an meine eigene Schulmüdigkeit zurückzuerinnern.

Mein eigener Werdegang hilft mir auch, wenn es um die berufliche Zukunft der Jugendlichen geht. Mit meinem Weg bin ich ein glaubwürdiges Beispiel dafür, wie durchlässig das Schweizer Bildungssystem ist und was möglich ist, wenn man Lust hat, sich weiterzuentwickeln.»

