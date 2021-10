Notstand in der Aargauer Kinderpsychiatrie: Eltern erzählen

Psychiatrienotstand «Als Eltern fühlt man sich überfordert, macht trotzdem, was man kann – bis zur eigenen Erschöpfungsdepression» Die kinder- und jugendpsychiatrischen Angebote im Aargau sind überlastet. Eltern eines psychisch kranken Kindes erzählen, was sie erlebt haben und wie sie dabei selbst körperlich und psychisch an ihre Grenzen kamen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mia (Name geändert) musste vier Monate auf einen stationären Therapieplatz warten. Ihre Eltern fühlten sich allein gelassen. Symbolbild: Colourbox

Die stationären Plätze in der Klinik für Kinder und Jugendliche der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) sind permanent ausgelastet. Die Versorgung im Notfall ist zwar gewährleistet, aber wer nach einem psychiatrischen Notfall einen stationären Therapieplatz braucht, muss oftmals warten.

«Warten heisst nichts anderes, als dass die Betreuung den Angehörigen überlassen wird.»

Das sagen Alain und Monika (alle Namen geändert). Was das bedeutet, wissen sie als Eltern einer psychisch kranken Tochter. «Man fühlt sich überfordert, macht trotzdem, was man kann – bis zur eigenen Erschöpfungsdepression.»



Es ist Frühling, als die behandelnde Psychologin ihre Tochter Mia wegen akuter Suizidalität notfallmässig an die PDAG überweist. Nicht zum ersten Mal. Mia wurde als Folge von Mobbing in der Schule bereits 2016 stationär in der Kinderklinik behandelt. Aber dieses Mal spüren die Eltern, dass die PDAG eigentlich keine Kapazitäten haben und den Mitarbeitenden die Zeit fehlt.



Nach drei Wochen wird Mia entlassen

Bereits nach vier Tagen wird ihnen vorgeschlagen, dass sie ihre Tochter wieder nach Hause nehmen. Doch Mia will nicht. «Sie fühlte sich nicht bereit und wollte uns dieses Risiko nicht antun», sagt Alain. Am Schluss kann Mia drei Wochen in der Klinik bleiben. «Aber nur, weil sie nie garantieren konnte, dass sie sich nichts antun wird», sagt Monika.



Hilfe bei Suizidgedanken Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und ihr Umfeld da. Vertraulich und gratis: - Die Dargebotene Hand: Gespräch und Beratung per Telefon, Mail und Chat auf www.143.ch und Kurzwahlnummer 143.

- Beratung + Hilfe 147: Beratung für Kinder und Jugendliche von Pro Juventute über Telefon, SMS, Chat und Mail auf www.147.ch und Kurzwahlnummer 147.

- Weitere Adressen: www.reden-kann-retten.ch für Beratungsangebote in allen Kantonen und www.trauernetz.ch für Hinterbliebene nach einem Suizid.

Zwei Tage vor dem Austritt werden die Eltern zu einem Gespräch in die Klinik eingeladen. Erst auf Nachfrage sagt man ihnen, dass es um den Austritt geht. Im Gespräch erfahren sie dann, dass Mia stabil genug ist, um nach Hause entlassen zu werden. Sie werden über das verordnete Medikament aufgeklärt und ihnen wird gesagt, dass sie sich wieder bei der Jugendpsychologin melden sollen, damit diese wieder übernehmen kann. Eine stationäre Anschlusslösung für Mia gibt es nicht. Die Station ist voll.



Die Eltern machen Mitarbeitenden keinen Vorwurf

«Wir fühlten uns allein gelassen», sagen die Eltern. Dass die psychiatrische Notfallversorgung gewährleistet sei, heisse eigentlich nur, dass die akute Suizidgefahr verhindert werde. Mehr nicht. Den Mitarbeitenden der Klinik wollen sie aber keinen Vorwurf machen, eher dem Verwaltungsrat. Sie können nicht begreifen, weshalb nun zuerst ein externes Gutachten zur Versorgungssicherheit gemacht wird. «Der Verwaltungsrat könnte doch einfach den Rückmeldungen der eigenen Leute vertrauen.»

Monika und Alain wurden darauf hingewiesen, dass sie sich beschweren könnten. Aber das taten sie nicht.

«Wir haben ja gesehen, dass die Mitarbeitenden unter extremen Druck stehen und ihr Möglichstes versuchen.»

Aber es seien einfach zu wenige für so viele Patientinnen und Patienten. Dazu komme der hohe administrative Aufwand.



Auf der Akutstation der PDAG sind dieses Jahr bis im August bereits über 200 Kinder und Jugendliche behandelt worden. Mehr als im Jahr 2019.

Alles anzeigen

Dass Kinder und Jugendliche nach einem psychiatrischen Notfall wegen der hohen Nachfrage nur wenige Tage in der Klinik bleiben können und dann nach Hause entlassen werden, beobachtet auch Kinderpsychiaterin Karin Wiedmer, die eine Praxis in Wohlen hat. «Häufig folgt kurz darauf eine nächste Krise und das Kind muss wieder in die Klinik», sagte sie kürzlich zur AZ.



In der Verzweiflung die Polizei gerufen

Auch Mia geht es zuhause nicht besser. Die Jugendliche ritzt sich und unternimmt auch einen Suizidversuch. Zwei Mal innerhalb eines Monats seit der Entlassung wird sie in die Notfallaufnahme des benachbarten ausserkantonalen Spitals gefahren. Ein weiteres Mal rufen die Eltern in ihrer Verzweiflung die Polizei.

Einen stationären Behandlungsplatz gibt es weiterhin nicht. Mia kann lediglich einmal pro Woche eine knappe Stunde zu ihrer Psychologin in die Therapie. Diese fragt die Eltern immer wieder nach dem Austrittsbericht der PDAG. «Am Schluss musste sie fast einen Monat warten, bis sie ihn erhielt», sagt Monika.



Die Eltern finden keine Ruhe

Für die Eltern ist die Situation mit der psychisch kranken Tochter zuhause belastend. Sie sind angespannt und in ständiger Sorge, dass sich Mia etwas antun oder in ihrer Not einfach davonlaufen könnte. Wenn sie sich verspätet, werden sie unruhig. Nachts schlafen sie nicht richtig und schrecken beim kleinsten Geräusch auf. «Ich bin zum Beispiel erwacht, weil draussen im Garten ein Igel geschmatzt hat», sagt Alain.



Im Juni wird ihre Tochter ein drittes Mal in die Notaufnahme gefahren, nachdem sie stark belastet von Dritten beim Bahnhof aufgefunden worden war. In der Klinik in Königsfelden kann Mia nach diesem Vorfall nicht einmal notfallmässig aufgenommen werden. «Ihr Problem war nicht akut genug», sagt Alain. Die Eltern machen sich selber auf die Suche nach Kliniken, werden aber als Ausserkantonale abgewiesen.



Vier Monate später ist ein Therapieplatz gefunden

Doch die Familie hat Glück. Der Notfall-Psychiater im ausserkantonalen Spital kennt die Psychologin ihrer Tochter. «Er machte Druck, damit sie so schnell wie möglich in einer ausserkantonalen Privatklinik stationär behandelt werden kann», sagt Alain.

Aber auch der Psychiater kann keine Wunder bewirken. Es dauert weitere lange Wochen, bis Mia einen Therapieplatz hat. Wochen, in denen sich die Eltern wieder allein um ihre Tochter kümmern. Nur eine Woche kann Mia zu ihrer Gotte und deren Partner, die dafür ihre Ferien opfern. Die Eltern können kurz durchatmen.

Mitte August – seit dem Aufenthalt in der Klinik in Königsfelden im Frühling sind vier Monate vergangen – kann Mia endlich in die Privatklinik im Nachbarkanton eintreten.

Eltern hätten sich Time-out-Platzierung gewünscht

Die Eltern brauchen jetzt Ruhe und Erholung und vor allem viel Schlaf. Das hätten sie sich auch in den Monaten vorher gewünscht. Eine Art Time-out-Platzierung für Mia, damit sie als Eltern Kraft tanken können. Er habe ja arbeiten müssen, sagt Alain. Solche Platzierungen seien aber nicht vorgesehen.

«Eine Notfallplatzierung über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde wäre wohl erst möglich gewesen, wenn wir umgekippt wären und uns definitiv nicht mehr hätten um Mia kümmern können.»



Mia geht es inzwischen wieder besser. Der Aufenthalt in der Klinik war erfolgreich und habe ihr gut getan, sagt Monika. Seit kurzem ist sie wieder zuhause bei ihren Eltern.