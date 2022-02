Psychiatrie Die Psychiatrischen Dienste haben einen neuen CEO: Beat Schläfli wechselt von der aarReha nach Königsfelden Per 1. August wird Beat Schläfli Chef der grössten Psychiatrischen Klinik im Aargau. Der 56-jährige Aargauer ist heute Direktor der aarReha Schinznach. Bei den PDAG folgt er auf Jean-François Andrey, der die Klinik Ende Januar verlassen hat. Noemi Lea Landolt 01.02.2022, 18.00 Uhr

Beat Schläfli wird neuer CEO der Psychiatrischen Dienste Aargau. zvg

Das ging schnell. Vor drei Wochen teilten die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) mit, dass CEO Jean-François Andrey die Klinik verlässt. Nun ist klar, wer neuer Chef wird: Beat Schläfli wechselt von der aarReha Schinznach nach Königsfelden.

Beat Schläfli ist seit 2012 Direktor der aarReha, zuvor war er Mitglied der Geschäftsleitung der Sanitas Krankenversicherung in Zürich. Der 56-Jährige kennt das Aargauer Gesundheitswesen. Er ist Spartenpräsident Rehabilitation im Spital- und Heimverband Vaka und sitzt dort auch im Zentralvorstand. Schläfli ist verheiratet, Vater von drei Kindern und lebt mit seiner Familie im Bezirk Zofingen. Er tritt seine neue Funktion per 1. August an. Bis dann werden die Psychiatrischen Dienste interimistisch von Thomas Zweifel, dem stellvertretenden CEO, geleitet.

In der Mitteilung spart Beat Schläfli nicht mit Vorschusslorbeeren und bezeichnet die Psychiatrische Klinik als eine der «tragenden Säulen der Aargauer Gesundheitsversorgung» mit «Leuchtturm-Charakter» über die Kantonsgrenzen hinaus. «Die PDAG sind organisatorisch gut aufgestellt und finanziell vorbildlich unterwegs», wird Schläfli zitiert.

«Sehr zufrieden und froh, dass wir jetzt Planungssicherheit haben»

Sehr zufrieden und froh ist auch Verwaltungsratspräsident Kurt Aeberhard: «Wir freuen uns, dass wir jetzt Planungssicherheit haben», sagt er auf Anfrage der AZ. Ganz besonders freut ihn, dass die PDAG einen Chef gefunden haben, der den Aargau und sein Gesundheitswesen bereits sehr gut kennt. Ausserdem sei Beat Schläfli eine «integrierende Führungspersönlichkeit» und pflege einen guten Umgang nach innen und nach aussen.

Aeberhard betont, dass der neue CEO das ordentliche Bewerbungsverfahren durchlaufen und es «keine Abkürzungen» gegeben habe. «Der Verwaltungsrat hat sich immer wieder Gedanken gemacht, was wir für eine Persönlichkeit brauchen, um unsere Strategie umzusetzen. Entsprechend war uns von Anfang an klar, nach was für einer Person wir suchen.»

Auf den Neuen warten einige Baustellen

Auf den neuen CEO der Psychiatrischen Dienste warten diverse Herausforderungen. Eine zentrale Aufgabe in den kommenden Jahren werde sein, die qualitativ hochstehende psychiatrische Versorgung weiterhin sicherzustellen und neue Versorgungsformen gezielt auszubauen, heisst es in der Mitteilung.

Zuletzt machte die grösste Psychiatrische Klinik im Aargau Schlagzeilen, weil sich Mitarbeitende um die Versorgungssicherheit sorgten. Sie fühlten sich von der Geschäftsleitung nicht gehört und wandten sich deshalb im Herbst in einem Brief direkt an Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati. Zwei Mitarbeitende wurden deshalb beurlaubt. Der Verwaltungsrat hat bereits früher reagiert und im August beschlossen, ein externes Gutachten zur Versorgungssicherheit der Akutstationen in Auftrag zu geben.

Allfällige Empfehlungen der externen Expertinnen und Experten wird der neue CEO umsetzen müssen.