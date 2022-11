Psychiatrie Aargauer Pflegeverband schlägt Alarm: Sicherheit von Mitarbeitenden und Patienten gefährdet Psychiatriepflegerinnen und Psychiatriepfleger seien am Ende ihrer Kräfte, warnt der Berufsverband. Die Psychiatrischen Dienste Aargau zeigen, wie sie gefährlichen Situationen entschärfen. Noemi Lea Landolt 02.11.2022, 05.00 Uhr

Der Pflegeverband Aargau-Solothurn hat eine Anlaufstelle für Psychiatriepflegefachpersonen gegründet. Bild: Britta Gut

«Die Patientinnen und Patienten sind bei uns nicht sicher.» Das sagte eine diplomierte Pflegefachfrau der psychiatrischen Uniklinik Bern letzte Woche im «Kassensturz» von SRF. Assistenzärztinnen und Assistenzärzte der Klinik schrieben in einem Brief an die Geschäftsleitung, sie hätten Angst. Gewalt- und Notfallsituationen kämen immer öfter vor. Das Pflegepersonal berichtete in einem offenen Brief von «untragbaren Bedingungen».