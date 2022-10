Tötungsdelikt am Bruggerberg: Das steht in der Anklageschrift

Prozessauftakt Tötungsdelikt Bruggerberg: Während sein Kollege in der Höhle Todesangst hatte, briet der Beschuldigte einen Cervelat Im April 2020 wurde in einer Höhle am Bruggerberg eine Leiche gefunden. Ab Montag muss sich der mutmassliche Mörder vor Gericht verantworten. Die Anklageschrift zeigt, wie skrupellos er vorging und dass er sich von Neid, Eifersucht und Missgunst leiten liess. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 16.10.2022, 13.53 Uhr

Die Leiche des jungen Mannes wurde erst ein Jahr nach seinem Verschwinden in einer Höhle am Bruggerberg gefunden. az

Am 5. April 2020 hat eine ortskundige Familie am Bruggerberg einen Höhleneingang freigelegt und in der Höhle die sterblichen Überreste eines jungen Mannes gefunden. Damals war der Mann seit fast einem Jahr tot. Er war in der Höhle an einer Unterkühlung gestorben.

Sein Tod war kein Unfall. Ab Montag steht jener Mann vor Gericht, der gestanden hat, den 24-Jährigen am 7. April 2019 in der Höhle eingeschlossen und diese zugeschüttet zu haben. Das Gericht hat akkreditierten Medienschaffenden am Sonntag die Anklageschrift zugestellt, in der die Staatsanwaltschaft den Tatablauf und die Beziehung zwischen dem Opfer und dem mutmasslichen Täter darlegt.

Der Beschuldigte war froh um einen Freund – aber auch neidisch

Demnach trafen sich die beiden regelmässig und unternahmen zahlreiche gemeinsame Ausflüge. Der Beschuldigte sei froh darum gewesen, jemanden gefunden zu haben, der mit ihm Zeit verbrachte. Aber er habe auch immer stärker werdende Neidgefühle entwickelt. «Aus der Perspektive des Beschuldigten hatte der Geschädigte alles, konnte sich viel mehr leisten und genoss ein viel besseres Leben als er», heisst es in der Anklage.

Um bei den gemeinsamen Treffen etwas mehr «Action» zu erleben und auch, um sein späteres Opfer an seine Grenzen zu bringen und zu plagen, soll sich der Beschuldigte zwischen Januar und April 2019 ein Spiel ausgedacht haben. Bei den «Challenges» musste der Geschädigte Mut, Geschicklichkeit oder Kraft unter Beweis stellen.

Laut Anklageschrift fügte sich der Geschädigte aufgrund des Freundschafts- und Vertrauensverhältnisses grundsätzlich ohne Widerstand den Wünschen des Beschuldigten, obwohl er keinen Spass an den Mutproben hatte.

Zehn Minuten in die Höhle als Mutprobe

Am 7. April 2019, am Tag der Tat, haben sich die beiden am Bahnhof Brugg getroffen und gingen zusammen auf den Bruggerberg. Bei einer Höhle schlug der Beschuldigte seinem späteren Opfer wieder einmal eine «Challenge» vor. Jeder von ihnen sollte alleine und ohne Uhr zehn Minuten in der Höhle verharren. Der Geschädigte sollte als Erster dran sein.

Dieser wollte nicht. Aber der Beschuldigte soll ihn laut Anklage unter Druck gesetzt haben, ihm damit gedroht haben, die Freundschaft zu beenden, bis der Geschädigte schliesslich einwilligte. Er deponierte sein Mobiltelefon, seine Uhr und seine Jacke draussen vor der Höhle und begab sich lediglich mit einer kleinen Fahrradlampe in die Sandsteinhöhle.

Auf dem Bauch robbte er mit den Armen und Kopf voran durch die rund 30 Zentimeter hohe und 50 Zentimeter breite Öffnung. Drinnen verharrte er in der Nähe des Zugangs, um die vereinbarten zehn Minuten abzuwarten. Der Beschuldigte wartete laut Anklage rund fünf bis sechs Minuten vor der Höhle und sprach mit dem Geschädigten.

Das Opfer bittet um Hilfe – der Beschuldigte schleppt weitere Steine an

Während des Wartens und beim Erblicken des losen Gesteins über der Höhle habe er schliesslich den Entschluss gefasst, seinen Kollegen in der Sandsteinhöhle einzuschliessen, schreibt die Staatsanwaltschaft. Er hebelte mit einem Ast einen 50 bis 60 Kilogramm schweren Stein aus der Erde, der bergabwärts vor den Höhleneingang rollte.

Sein Kollege in der Höhle wurde panisch, flehte seinen Kollegen an, die Höhle wieder zu öffnen oder die Rega zu alarmieren. Der Beschuldigte hingegen suchte einen zweiten grossen Stein, um den Eingang weiter zu verschliessen. Er verschloss den Höhlenzugang über mehrere Stunden, bis er den Geschädigten, der von innen gegen den verschlossenen Eingang klopfte, nicht mehr hören konnte.

Beschuldigter kehrte regelmässig an den Tatort zurück

Danach verliess der Beschuldigte den Tatort nicht etwa. Er suchte Holz und Steine und entfachte auf dem aufgeschütteten Höhleneingang ein Feuer, wo er einen Cervelat briet und ass. Auch das Handy seines Freundes wollte er verbrennen. Als es sich aber im Feuer aufblähte und er fürchtete, es könnte explodieren, warf er es mit Hilfe von zwei Ästen in den Wald. Die Jacke seines Kollegen vergrub er an einem unbekannten Ort, dessen Uhr nahm er als Erinnerungsstück mit nach Hause.

Schon am nächsten Tag kehrte der Beschuldigte laut Anklage an den Tatort zurück und schüttete den Eingang weiter mit Erde, Laub und Steinen zu. Er meinte noch, Klopfgeräusche vom Inneren zu hören, liess sich davon aber nicht beirren. Auch in den nächsten rund sechs Monaten begab sich der Beschuldigte wiederholt an den Tatort, hielt Nachschau und schüttete Material nach, um sicherzustellen, dass der Geschädigte nicht gefunden wird.

Mehr als 14 Jahre Gefängnis und kleine Verwahrung

Er habe sich während der Tat von seinen Neid-, Eifersuchts- und Missgunstgefühlen gegenüber dem Geschädigten leiten lassen, hält die Staatsanwaltschaft in der Anklage fest. «Er hegte den Wunsch, dass es dem Geschädigten nun genauso Scheisse gehen solle, wie es ihm, dem Beschuldigten ging.»

Vor Gericht wird die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren und vier Monaten und eine stationäre Massnahme (kleine Verwahrung) beantragen. Nebst Mord und kleineren Delikten wirft sie ihm auch versuchten Mord vor. Der Beschuldigte soll nämlich schon eine Woche vor seiner Tat versucht haben, sein späteres Opfer zu töten.

Auf einem gemeinsamen Ausflug im Tessin soll er seinen Kollegen einen Steilhang hinuntergestossen haben. Der Geschädigte blieb laut Anklage «aus reinem Glück» stecken und zog sich lediglich leichte Schürfverletzungen zu. Er konnte die Rega alarmieren, die ihn bergen konnte und die beiden schliesslich mit dem Heli ins Tal flog.

