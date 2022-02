Prozess Stromschlag-Gefahr: Bauherr verkaufte Haus im Aargau mit groben Mängeln – Gemeinde lehnte jegliche Haftung ab Vor dem Bezirksgericht Aarau stand ein Bauherr, dessen Firma bei der Sanierung eines Hauses in der Region gepfuscht haben soll. Für die Bewohnerinnen und Bewohner sei es lebensgefährlich gewesen, nur durch pures Glück habe es keine Toten und Verletzten gegeben, sagte der Anwalt der Geschädigten. Ann-Kathrin Amstutz 26.02.2022, 05.00 Uhr

Die Elektroinstallationen waren so schlecht, dass beim Duschen ein lebensgefährlicher Stromschlag drohte – die Mieterinnen und Mieter waren sich der Gefahr nicht bewusst. (Symbolbild) Susann Basler/Pixabay Montage AZ

Andrea (alle Namen geändert) ist Mitte fünfzig, kürzlich hat sie von ihrem Vater geerbt. Sie wollte ein Haus kaufen, um das Geld anzulegen und ihre Rente abzusichern. «Aber es ging alles nach hinten los, so viel Geld ist einfach draufgegangen», sagte Andrea resigniert vor dem Bezirksgericht Aarau.

Was ist geschehen? Andrea suchte im Internet und fand ein Mehrfamilienhaus in der Region Aarau, das ihr passend erschien. Sie traf den Verkäufer Simon, Geschäftsführer einer Baufirma mit Sitz im Kanton Zug. Gemeinsam mit ihrem Mann und einem Immobilienfachmann schaute sich Andrea das Haus mit fünf Mietwohnungen und einem Tankstellenshop an. Da alles in Ordnung zu sein schien, kaufte Andrea die Liegenschaft – für zweieinhalb Millionen Franken.

Der Strom lief nicht, die Heizung stieg ständig aus

Doch bald begannen die Probleme. Viele Arbeiten im Haus waren gar nicht fertig. Es fehlten eine Tür und Geländer, der Sicherungskasten stand offen, die Elektroinstallationen waren nicht beschriftet, Abdichtungen schlecht gemacht. Als die ersten Mieter einzogen, gab es keinen Strom. Im ersten Winter stieg ständig die Heizung aus.

Daraufhin liess Andrea eine Expertise über die Elektroinstallationen machen. Als der Gutachter den Hauptverteiler öffnete, habe ihn «förmlich der Schlag getroffen», hiess es vor Gericht. Die Arbeiten seien laienhaft ausgeführt worden, und zwar so, dass es lebensgefährlich sei: Es fehlten die Fehlerausgleich-Schutzschalter, die dafür sorgen, dass die Stromzufuhr bei einer Berührung unterbrochen wird. Ohne diesen Schutz könne es zu einem Stromschlag kommen, der im schlimmsten Fall tödlich ende, schrieb der Gutachter.

Insbesondere in den Badezimmern habe Gefahr bestanden: Beim Duschen hätten die Bewohnerinnen und Bewohner von einem solchen Stromschlag getroffen werden können. Weitere fehlerhafte Installationen hätten einen Brand auslösen können. «Das Haus hätte so nie übergeben werden dürfen», sagte Andreas Anwalt vor dem Bezirksgericht Aarau:

«Es ist pures Glück, dass nichts passiert ist.»

Andreas Anwalt warf Simon überdies vor, er habe als Bauherr von den Mängeln und Gefahren gewusst und trotzdem nicht gehandelt: «Er hat wissentlich seine Pflicht vernachlässigt und damit Leib und Leben von Mitmenschen gefährdet.»

Gemeinde stellt Mängel fest, lehnt aber jegliche Haftung ab

Eine etwas unrühmliche Rolle in der Geschichte spielt auch die Gemeinde. In zwei Bauabnahmen durch die Bauverwaltung stellte man diverse Mängel und Abweichungen gegenüber den bewilligten Plänen fest. Man machte eine Checkliste mit nötigen Nachbesserungen, die Simon unterschrieb. Im Abnahmeprotokoll stand aber auch, dass die Verantwortung für deren Umsetzung alleine bei Simons Firma liege – sollte ein Unfall geschehen, lehne die Gemeinde jegliche Haftung ab.

Als Andrea das Ausmass der Mängel bemerkte, forderte sie von Simon, das Kaufgeschäft rückgängig zu machen. Doch er sagte nur, davon könne keine Rede sein:

«Das Haus war bei der Übergabe mängelfrei. Wir sind uns keiner Schuld bewusst.»

So musste Andrea die Mängel auf eigene Rechnung beheben lassen. Rund 100'000 Franken investierte sie, um die Sicherheit ihrer Mieterinnen und Mieter zu gewährleisten. Dafür fordert Andrea Schadenersatz von Simon. Sie zeigte ihn an, die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen Simon wegen Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde.

Der Beschuldigte leistet passiven Widerstand und schweigt

Vor Gericht machte Simon sein Unverständnis über die Vorwürfe deutlich – mit passivem Widerstand. Er verweigerte die Aussage zu allen Fragen von Einzelrichterin Karin von der Weid.

Nur Simons Verteidiger redete. Er forderte einen Freispruch, da nie eine konkrete Gefährdung bestanden habe: «Es ist kein einziger Vorfall genannt, wo eine konkrete Person zu einer konkreten Zeit einer Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt war.» Deshalb liege auch keine strafbare Handlung vor. Es sei vom Gesetzgeber gewollt, dass potenzielle Gefährdungen nicht bestraft würden:

«Sonst könnten Sie in der ganzen Schweiz kein Haus mehr bauen.»

Diese Argumentation überzeugte Einzelrichterin Karin von der Weid nicht. «Auch wenn niemand zu Schaden gekommen ist: Jedes Mal, wenn jemand unter der Dusche stand, bestand eine konkrete Gefährdung», sagte die Richterin in der Urteilsbegründung. Sie sprach Simon schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 70 Franken. Das Urteil kann an das Obergericht weitergezogen werden.