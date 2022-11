Patientin verschluckt sich und stirbt: Pflegerin vor Gericht

Prozess Patientin verschluckt sich an Gipfeli und stirbt – Pflegerin muss sich vor Gericht verantworten Vor gut sechs Jahren ist eine damals 68-jährige Frau in einem Pflegeheim in der Region Baden gestorben – sie hatte sich verschluckt und war erstickt. Deshalb stand am Mittwoch die Pflegefachfrau vor Gericht, die an jenem Tag die Heimbewohnerin betreut hatte. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 02.11.2022, 17.45 Uhr

Die 68-jährige Pflegeheimbewohnerin hat sich an einem Gipfeli verschluckt und ist erstickt. Symbolbild: Martin Ruetschi/Keystone

Es war der 12. Oktober 2016, als eine Pflegerin in einem Heim in der Region Baden eine damals 68-jährige Bewohnerin in den Essraum brachte. Die Frau hatte im Sommer einen Hirnschlag erlitten, war halbseitig gelähmt und sass im Rollstuhl. Als die Pflegerin die Bewohnerin an den Tisch schob, begann diese ein Gipfeli und ein Stück Käse zu essen.

Dabei verschluckte sich die Frau, ihr Hals wurde blockiert und trotz sofortiger Rettungsversuche verstarb sie kurze Zeit später. Gemäss einem Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin in Aarau erstickte die Bewohnerin oder erlitt einen Herzstillstand – Grund dafür war das Essen, das im Rachen oder beim Kehlkopf hängenblieb.

Staatsanwaltschaft: Pflegerin hätte Dokumentation ganz lesen müssen

Die Staatsanwaltschaft macht die Pflegefachfrau, die an jenem Tag die Bewohnerin betreute, für deren Tod verantwortlich. Der Vorwurf: die Pflegerin habe sich nicht ausreichend über den Zustand der Frau informiert und es insbesondere unterlassen, die Pflegedokumentation regelmässig beziehungsweise vollständig zu konsultieren. Dazu wäre sie angesichts der konkreten Situation und ihrer Position als Pflegefachfrau aber verpflichtet gewesen, heisst es in der Anklageschrift.

Die Staatsanwaltschaft hält fest, der Pflegerin sei ein entscheidender Eintrag eines Kollegen vom 3. Oktober 2016 nicht bekannt gewesen. Dieser hatte im Verlaufsbericht vermerkt, dass die später verstorbene Bewohnerin starken Hunger habe und ihr Essen herunterschlinge. Der Pfleger wies im Eintrag darauf hin, dass Erstickungsgefahr bestehe und bei der Bewohnerin die Aufsicht durch eine Pflegeperson nötig sei.

Hätte die Pflegerin den Tod verhindern können?

Für die Staatsanwaltschaft ist klar: Hätte die Pflegerin diesen Eintrag gelesen und vom Risiko gewusst, hätte sie sich anders verhalten. Sie hätte den Teller beim Frühstück ausser Reichweite der Bewohnerin platziert, bis diese am Tisch platziert gewesen wäre oder hätte die Frau von Anfang an beim Essen überwacht. Als weitere Möglichkeiten werden das Zerkleinern oder Pürieren der Nahrungsmittel genannt.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Pflegerin vor, ihre Sorgfaltspflicht verletzt zu haben – und sieht darin den Hauptgrund für den Tod der Bewohnerin. Hätte die Pflegerin pflichtgemäss gehandelt, «hätte das tödliche Ereignis, welches für die Beschuldigte voraussehbar war, mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindert werden können», heisst es in der Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten und eine Busse von 1000 Franken.

Pflegerin äussert sich nicht, ihr Verteidiger verlangt einen Freispruch

Bei der Verhandlung vor dem Bezirksgericht Baden am Mittwoch äusserte sich die Pflegerin nicht zu den Fragen der Gerichtspräsidentin, wie das Frühstück an jenem verhängnisvollen Tag abgelaufen sei. Sie verwies auf ihren Verteidiger André Kuhn, der auf einen Freispruch plädierte. Kuhn argumentierte, es gebe keine Vorgaben des Heims, dass die Pflegefachleute die gesamte Dokumentation lesen müssten. Mehr als zwei Tage zurück müssten die Pflegenden den Verlaufsbericht gemäss ihrem Vorgesetzten nicht lesen.

Seine Mandantin sei also nicht verpflichtet gewesen, den fast zwei Wochen alten Eintrag ihres Kollegen zu kennen. Kuhn hielt weiter fest, dieser Eintrag zeige lediglich die Beobachtungen und den Eindruck des Pflegers, es handle sich nicht um eine Weisung. Und er führte aus, im Pflegeplan sei für die später verstorbene Frau normale Kost verordnet worden. Auch die anderen Pflegenden, welche die Bewohnerin betreuten, hätten diese nicht eins zu eins beaufsichtigt beim Essen, sondern sie lediglich darauf hingewiesen, die Nahrung nicht herunterzuschlingen.

Schliesslich argumentierte er, für das allfällige Zerkleinern oder Pürieren wäre nicht die Pflegefachfrau zuständig gewesen. Dafür hätte die Küche sorgen müssen – wenn es denn so angeordnet gewesen wäre. Schliesslich zeige das Gutachten der Rechtsmedizin, dass ein Ersticken auch bei zerkleinerter oder pürierter Nahrung möglich gewesen wäre.

Pflegerin hätte mit Ersticken rechnen müssen

Die Anwältin der Tochter der Verstorbenen hielt fest, in den Austrittsberichten des Spitals und der Rehaklinik, in denen die Frau zuvor behandelt worden war, sei auf ihr Essverhalten hingewiesen worden. Sie esse sehr schnell, brauche Hilfe und müsse gebremst werden, hiess es laut der Anwältin in den Berichten. Die Pflegerin habe ihre Sorgfaltspflicht verletzt, sie hätte damit rechnen müssen, dass die Gefahr des Erstickens bestehe.

Sie kritisierte gleich mehrere Punkte: Die Sitzposition der Bewohnerin sei falsch, das Essen nicht gerichtet, der Teller in Reichweite und damit zu nahe, die Betreuung beim Essen nicht möglich oder nicht vorgesehen gewesen. Darum habe die Frau das Essen herunterschlingen können – wären die Vorgaben eingehalten worden, wäre das Ersticken mit höchster Wahrscheinlichkeit vermieden worden, sagte die Anwältin. Sie forderte einen Schuldspruch für die Pflegerin und eine symbolische Genugtuung von 100 Franken für ihre Mandantin.

Bezirksgericht spricht Pflegerin frei

Das Bezirksgericht Baden sprach die Pflegerin, die inzwischen pensioniert ist, von Schuld und Strafe frei. Einzelrichterin Angela Eckert sagte, die Frage, ob der Tod der Bewohnerin hätte verhindert werden können, wenn sich die Pflegefachfrau besser informiert oder das Frühstück zerkleinert oder püriert hätte, lasse sich mit Nein beantworten.

Eine Pflicht zur Zerkleinerung des Essens habe nicht bestanden, noch weniger eine zum Pürieren, erklärte die Richterin. Bei der Bewohnerin sei keine Schluckstörung festgestellt worden, deshalb habe die Pflegerin nicht von einem erhöhten Erstickungsrisiko ausgehen müssen. Die Pflegefachfrau habe ihre Sorgfaltspflicht demnach nicht verletzt und sei freizusprechen, schloss die Gerichtspräsidentin.

