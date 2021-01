Prozess Nach Justizmarathon: Der Messerstecher von Killwangen muss zum zweiten Mal vor dem Bezirksgericht Baden antraben Ist der Überfall von Killwangen vom Juni 2014 als versuchter Mord einzustufen? Darüber muss das Bezirksgericht Baden am Donnerstag befinden – und das nicht zum ersten Mal. Fabian Hägler 28.01.2021, 05.00 Uhr

Mit einem Messer soll der Angeklagte dem Opfer bei einem Überfall im Sommer 2014 mehrere Stiche in die Brust versetzt haben. Symbolbild: Jolanta Kopczak

«Sie haben mich regelrecht abgeschlachtet. In ihrem Blutrausch versetzten sie mir dreizehn Stiche. Zwei Täter hielten mich dabei fest.» So schilderte das Opfer die Tat, die sich im Juni 2014 in Killwangen ereignete. Damals hatten Felix G, Joel F. und Luis C. einen Mann überfallen, in dessen Wohnung sie Kokain vermuteten.