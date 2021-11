Afghane missbraucht zwei Kinder und taucht vor dem Prozess unter

Prozess in Brugg Afghane hat zwei Kinder missbraucht: Gericht verhängt sieben Jahre Gefängnis – doch der Mann ist untergetaucht Das Bezirksgericht Brugg hat einen 32-jährigen Afghanen schuldig gesprochen, der einen 12-jährigen Buben und ein 13-jähriges Mädchen zu sexuellen Handlungen gezwungen hatte. Weil der Täter trotz internationaler Fahndung nicht auffindbar ist, fand der Prozess in seiner Abwesenheit statt. Auch sein Verteidiger hat seit über einem Jahr nichts mehr von ihm gehört. Ann-Kathrin Amstutz 05.11.2021, 05.00 Uhr

Obwohl sich die Opfer gegen die massiven sexuellen Übergriffe wehrten, liess der Angeklagte nicht von ihnen ab. Symbolbild: Getty Images

Eigentlich hätte Baran (Name geändert) schon im September vor dem Bezirksgericht Brugg stehen sollen. Er ist angeklagt, einen 12-jährigen Jungen und ein 13-jähriges Mädchen zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Doch Baran erschien nicht. Der Angeklagte ist untergetaucht. Deshalb wurde die Verhandlung neu angesetzt – auf den Dienstag, 2. November. In der Hoffnung, dass Baran in der Zwischenzeit gefasst wird. Es blieb bei der Hoffnung: Trotz internationaler Fahndung ist der 32-jährige Afghane nicht aufgetaucht.

Seit Sommer 2020 scheiterten alle Kontaktversuche des Verteidigers

So stellt das Bezirksgericht Brugg am zweiten Verhandlungstermin erneut fest: Der Beschuldigte fehlt. Auch Barans Verteidiger hat keine Ahnung, wo sich sein Mandant befinden könnte. «Alle meine Versuche, seit Juli 2020 mit ihm in Kontakt zu treten, sind gescheitert», sagt er vor Gericht. Es kommt zu einem Abwesenheitsverfahren – das Gericht verhandelt über Barans Fall und fällt ein Urteil, auch wenn der Beschuldigte nicht da ist.

Die Vorwürfe gegen Baran wiegen schwer. Zwischen 2017 und 2019 soll sich der 32-jährige Afghane mehrfach an zwei Kindern vergangen haben. 13 Jahre alt war Ayla (alle Namen geändert), als Baran sie gemäss der Anklage an Bauch und Brüsten angefasst und einen Finger in ihre Vagina gesteckt haben soll. Er habe sie auch gezwungen, seinen Penis in den Mund zu nehmen. Obwohl das Mädchen sagte, sie wolle das nicht und sie hasse, was er tue, habe er nicht von ihr abgelassen. In der Anklage sind zwei solche Vorfälle geschildert. Ausserdem habe Baran ihr Fotos seines Penis und anzügliche Nachrichten geschickt und sie aufgefordert, ihm Bilder ihrer Scheide zu schicken.

Das zweite Opfer war Barans Stiefsohn Hamza. Sie lebten unter demselben Dach, als Baran den Jungen gemäss Anklage zwischen 2017 und 2019 mehrfach anal vergewaltigte – unter der Dusche und im Kindbett. Der Junge war zwischen 11 und 13 Jahren alt.

Angesichts dieser massiven Vorwürfe startet Barans Verteidiger sein Plädoyer auf ungewöhnliche Weise. «Ich habe selbst keine Ahnung, was passiert ist», erklärt er. Wenn die Vorwürfe stimmten, sei das ganz schlimm. Und weiter:

«Ich habe keine beneidenswerte Aufgabe: Es ist meine Rolle, die Haltung des Beschuldigten einzunehmen.»

Sein Mandant habe zugegeben, mit Ayla Bilder und Chats mit sexuellem Inhalt ausgetauscht zu haben. Die Übergriffe aber bestreite er: «Er konnte nicht glauben, was ihm da vorgeworfen wird.» Er habe seine Stiefkinder, Hamza ist eines davon, wie seine eigenen Kinder behandelt: «Als die Anklageschrift eintraf, war mein Mandant offenbar so schockiert, dass er das Weite suchte», so der Verteidiger.

Wie sich Beschuldigter und Opfer kennenlernten

Der Anwalt berichtet, wie Baran mit der Mutter von Hamza und Amir zusammenkam. Sein Mandant wollte über die Türkei nach Europa einreisen. Unterwegs lernte er die Familie kennen, die ebenfalls nach Europa wollte. «Er hat ihnen geholfen, versorgte sie mit Essen und Trinken und unterstützte sie über mehrere Jahre», so der Verteidiger. In der Schweiz heirateten die Mutter und Baran nach islamischem Recht vor einem Imam, nicht aber vor dem Standesamt. Später bekamen sie eine gemeinsame Tochter. «Erst Mitte 2019, als die Vorwürfe gegen meinen Mandanten aufkamen, haben sie sich getrennt», so der Verteidiger.

Er äusserte Zweifel, ob die Aussagen der Opfer glaubwürdig seien. Insbesondere, weil sie die genauen Zeiten der Übergriffe nicht nennen könnten: «Die Kinder und die Mutter veranstalteten mit dem Ablauf ein grosses Durcheinander», sagte er. Es sei ein klarer Mangel der Anklage, dass nicht klar definiert sei, wann die Taten stattgefunden hätten. Auch sei die Aussage von Amir, Hamzas Bruder, anzuzweifeln, weil er den Beschuldigten nicht möge und seine Aussagen nicht realistisch seien – sie würden mehr auf Hörensagen als auf Beobachtungen beruhen.

Dann verwies der Verteidiger darauf, dass Ayla in den Chats auch Interesse am Beschuldigten gezeigt habe – oft sei sie es gewesen, die ihn aufgefordert habe, ihm Nachrichten mit sexuellem Inhalt zu schicken, so der Anwalt: «Er glaubte, sie sei in ihn verliebt.»

Er schloss mit den Anträgen: Baran sei der mehrfachen Pornografie schuldig zu sprechen, eventuell auch der sexuellen Nötigung von Ayla – wenn die Chats so zu klassifizieren seien. Von allen anderen Vorwürfen, insbesondere, was das zweite Opfer betrifft, sei er aber freizusprechen. Das ergäbe eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten und eine Busse von höchstens 500 Franken.

Staatsanwalt sieht kein Interesse, den Beschuldigten anzuschwärzen

In krassem Gegensatz dazu stehen die Erläuterungen und Anträge von Staatsanwalt Christoph Rüedi. Er bezeichnet die Aussagen der Opfer und Zeugen als «absolut glaubwürdig, stimmig und nachvollziehbar». Dass sie sich nach drei Jahren nicht mehr an alle zeitlichen Details erinnerten, mache die Aussagen umso authentischer. Die Opfer hätten keinerlei Interesse daran, den Beschuldigten anzuschwärzen.

Baran aber habe sich widersprüchlich geäussert – etwa zum Vorwurf, er habe gewusst, dass das Mädchen minderjährig ist: «Einmal behauptete er, dies nicht zu wissen. Ein andermal sagte er, in seiner Kultur sei das Alter egal, solange der Sex einvernehmlich ist», erklärt der Staatsanwalt:

«Dies zeigt, dass er ihr Alter nicht als Hinderungsgrund sah.»

Zudem habe Baran beide Opfer massiv eingeschüchtert – er habe ihnen mit seiner angeblich gewalttätigen Vergangenheit Angst gemacht. Und Ayla habe er zum Schweigen gebracht, indem er drohte, intime Bilder von ihr ihrer Mutter zu zeigen. Gegenüber seinen beiden Stiefsöhnen sei Baran immer wieder gewalttätig geworden. Für Staatsanwalt Rüedi ist klar: «Er hat grossen Druck ausgeübt und das Vertrauensverhältnis missbraucht.»

Der Staatsanwalt fordert eine unbedingte Freiheitsstrafe von sechs Jahren, eine Landesverweisung von zehn Jahren sowie ein zehnjähriges Verbot jeglicher Tätigkeit, die regelmässigen Kontakt mit minderjährigen beinhaltet.

Opferanwältin sagt, der Täter habe Unschuld und Abhängigkeit ausgenutzt

Die Opferanwältin argumentierte ähnlich wie der Staatsanwalt: «Der Täter hat den beiden ein sehr grosses Leid angetan.» Er habe ihre Unschuld und Abhängigkeit ausgenutzt. «Die Kinder hatten Angst vor ihm, weil er erzählte, er habe im Syrienkrieg Menschen umgebracht», so die Opferanwältin. «Sie trauten sich nicht, sich zu wehren.» Als guter Freund von Aylas Familie und als Stiefvater von Hamza sei es ihm leicht gelungen, sich den Kindern unauffällig zu nähern. «Je näher der Täter dem Opfer steht, desto schwieriger ist es, sich aus den Machtstrukturen zu lösen», so die Opferanwältin.

Im vorliegenden Fall, so die Opferanwältin, sei es einem Zufall zu verdanken, dass die Opfer entkommen konnten: Hamza teilte das Schlafzimmer mit seinem Bruder Amir, der mehrere Übergriffe beobachtete und vor Gericht als Zeuge aussagte. Und im Falle von Ayla war es die Mutter, welche die Bilder und Chats mit sexuellem Inhalt auf dem Handy ihrer Tochter fand und sofort handelte. Noch heute würden beide Jugendlichen stark unter den Vorfällen leiden, so die Opferanwältin:

«Beide Opfer sind heute noch stark traumatisiert und in psychiatrischer Behandlung.»

Hamza sei in der Schule und im familiären Umfeld sehr verschlossen, vor Scham habe er seiner Mutter kaum in die Augen sehen können. Immer wieder werde er von flashbackartigen Erinnerungen eingeholt. Die Angst, Baran könne wieder in seinem Zimmer auftauchen, sei allgegenwärtig.

Auch Ayla lebe in ständiger Angst. Sie leide an depressiven Phasen und Suizidgedanken. Nach einer stabileren Phase habe sich ihr Zustand wieder verschlechtert, weil Baran sie im Januar über die sozialen Netzwerke kontaktiert habe. Er werde sie finden, habe er geschrieben. Seither habe Ayla Angst, das Haus zu verlassen. Als Genugtuung für das erlittene Leid fordert die Opferanwältin einen Betrag von 23'000 Franken für Ayla und 28'000 Franken für Hamza.

Gericht geht über Strafantrag der Staatsanwaltschaft hinaus

Das Bezirksgericht Brugg unter dem Vorsitz von Sandro Rossi sprach Baran der mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind, der mehrfachen sexuellen Nötigung und der mehrfachen Pornografie schuldig. Es verurteilte den Afghanen zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von sieben Jahren, einem Landesverweis von zehn Jahren und einem Tätigkeitsverbot mit Kindern von ebenfalls zehn Jahren.

Sandro Rossi, Gerichtspräsident am Bezirksgericht Brugg.

Gerichtspräsident Rossi erläutert, das Verschulden von Baran sei massiv, weil dieser die Befriedigung der eigenen sexuellen Bedürfnisse über alles gestellt habe. Das Gericht sei mit der siebenjährigen Freiheitsstrafe um ein Jahr über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinausgegangen, weil sich die Taten des Beschuldigten im gravierenden Bereich der sexuellen Handlungen bewegten. Er habe die beiden Opfer nicht «nur» über den Kleidern unsittlich berührt, was ebenfalls unter diesen Straftatbestand fallen würde, sondern Ayla einen Finger in die Vagina geschoben und Hamza anal penetriert.

Negativ für den Afghanen fällt ins Gewicht, dass er nicht von den Opfern abliess, obwohl sich diese verbal und körperlich gegen die massiven Übergriffe wehrten. Die Jugendlichen seien heute noch traumatisiert, dies habe die Befragung gezeigt, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, wie Rossi sagte. Den beiden Opfern sprach das Gericht eine Genugtuung zu, die leicht unter den Anträgen ihrer Anwältin liegt: Ayla erhält 21'000 Franken, bei Hamza sind es 26'000 Franken.

Staatsanwalt Rüedi schaut selbstkritisch auf Verzicht der U-Haft

Der Fall des mutmasslichen Sexualstraftäters hat bereits hohe Wellen geschlagen – bis in die Politik. SVP-Fraktionspräsidentin und Rechtsanwältin Désirée Stutz sagte, es sei ein Fehlentscheid der Staatsanwaltschaft gewesen, den jetzt Untergetauchten nicht in Untersuchungshaft zu nehmen.

Staatsanwalt Christoph Rüedi beantragte für den Afghanen keine Untersuchungshaft. Pius Amrein

Für diesen Entscheid verantwortlich ist Staatsanwalt Christoph Rüedi. Er hätte Untersuchungshaft beantragen können, hat dies aber nicht getan – und jetzt ist Baran verschwunden. Würde Rüedi im Rückblick anders entscheiden? Der Staatsanwalt sagt: «Mit der Ausgangslage und dem Wissensstand von damals kann ich den Entscheid nach wie vor vertreten.» Doch Rüedi fügt an:

«Aus heutiger Sicht schaue ich selbstkritisch darauf zurück. Das Resultat gibt mir nicht Recht.»

Mit der heutigen Erfahrung würde er – bei einem vergleichbaren Fall – im Zweifel eher einmal mehr eine Untersuchungshaft beantragen. Man müsse immer abwägen, ob die Untersuchungshaft gerechtfertigt sei oder nicht.

Im konkreten Fall gebe es folgende Aspekte: «Für eine U-Haft sprachen die Tatsache, dass er Ausländer ist, und das hohe Strafmass. Dagegen sprach, dass er immer zuverlässig zu Terminen erschien, in der Schweiz ein Kind hat und die Opfer aus dem familiären Umfeld kamen – es schien daher unwahrscheinlich, dass er eine ähnliche Tat wieder begehen oder flüchten würde», erklärt Rüedi.