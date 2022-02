Sex mit Minderjährigem: Berufsverbot für Aargauer Lehrer

Prozess Aargauer Gericht verhängt Berufsverbot: Lehrer hatte sexuellen Kontakt mit 15-jährigem Ex-Schüler Ein heute 32-jähriger Lehrer darf nie mehr in seinem Beruf tätig sein: Das Bezirksgericht Bremgarten verurteilte den Mann wegen sexuellen Handlungen mit einem Kind. Vor eineinhalb Jahren war es zwischen dem Lehrer und einem ehemaligen Schüler, der damals erst 15-jährig war, zu einvernehmlichem Oral- und Analverkehr gekommen. Fabian Hägler 03.02.2022, 14.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Über die App Snapchat standen der Lehrer und sein ehemaliger Schüler in Kontakt und verabredeten sich zum sexuellen Treffen. Symbolbild: Pius Amrein

Im Frühling 2014 wurde die sogenannte Pädophilen-Initiative klar angenommen: 63,5 Prozent der Stimmenden sprachen sich dafür aus, dass Personen, die wegen sexuellen Handlungen mit Kindern verurteilt werden, ein Tätigkeitsverbot erhalten sollen. Seit dem 1. Januar 2019 ist die entsprechende gesetzliche Regelung in Kraft: Kein pädophiler Sexualstraftäter darf künftig noch mit Kindern arbeiten. Die Gerichte müssen bei einer Verurteilung zwingend ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot anordnen.

Ein solches Berufsverbot hat Peter Thurnherr, Präsident des Bezirksgerichts Bremgarten, am Donnerstag gegen einen Lehrer aus der Region ausgesprochen. Der heute 32-jährige Mann traf sich im Sommer 2020 mit einem damals 15-jährigen Jugendlichen, der bis einen Monat vor dem Treffen noch bei ihm zur Schule gegangen war. Der Lehrer und sein ehemaliger Schüler tauschten laut Anklageschrift zuerst Zärtlichkeiten aus, danach kam es zwischen den beiden zu Oral- und Analverkehr.

Treffen über Snapchat vereinbart

Verabredet hatten der Mann und der Jugendliche das Treffen über Snapchat-Nachrichten, wie aus der Anklageschrift hervorgeht. Der Lehrer verweigerte bei der Verhandlung zu mehreren Fragen von Gerichtspräsident Thurnherr die Aussage. So äusserte er sich nicht dazu, ob der Chatkontakt mit dem Opfer bereits bestanden hatte, als der Schüler noch bei ihm im Unterricht war.

Der Lehrer sagte auch nichts zur Frage, ob es vor dem Tag, als es zu den sexuellen Kontakten kam, bereits Treffen gegeben habe. Der Schüler war zum Zeitpunkt des Besuchs bei seinem ehemaligen Lehrer noch im Schutzalter, einen Monat später wurde er aber 16. Auch zur Frage, ob er sich überlegt habe, mit dem Treffen bis dann zu warten, sagte der Lehrer vor Gericht nichts.

Nicht äussern wollte sich der Mann auch zur Frage ob das Treffen eine negative Auswirkung auf die Entwicklung des Schülers haben könnte. Er schwieg auch, als der Richter ihn zu den konkreten sexuellen Handlungen befragte. Schliesslich äusserte sich der Lehrer auch nicht zum Tatvorwurf – dies tat stattdessen seine Verteidigerin.

Verteidigerin sieht leichten Fall und Formfehler im Verfahren

Rechtsanwältin Fabienne Brunner sagte, das Verschulden des Lehrers sei als leicht einzustufen: «Das Opfer hatte die obligatorische Schulzeit beendet, es bestand kein Abhängigkeitsverhältnis», argumentierte sie. Die Anwältin räumte ein, dass sich der ehemalige Schüler noch im Schutzalter befunden habe – «aber nur noch für sehr kurze Zeit, vier Wochen nach dem Treffen wurde er 16 Jahre alt».

Die Verteidigerin des Lehrers sagte weiter, das Opfer sei sehr an sexuellen Kontakten interessiert gewesen. Der ehemalige Schüler habe sogar eine Liste mit Sexualkontakten mit anderen Männern angelegt. So wurde das Treffen mit dem Lehrer auch zum Fall für die Justiz: Im Rahmen eines Jugendstrafverfahrens wegen verbotener Pornografie gegen den Schüler wurde bei ihm diese Liste gefunden. Offenbar aufgrund dieser Angaben fand beim Lehrer im Herbst 2020 eine Hausdurchsuchung statt und er wurde zum Treffen befragt.

Lehrer bestätigte Aussagen seines ehemaligen Schülers

Der ehemalige Schüler hatte der Polizei zuvor den Fall geschildert, der Lehrer bestätigte das Treffen und die sexuellen Handlungen bei der Einvernahme. Bei der Gerichtsverhandlung sagte seine Anwältin, ihr Mandant müsse freigesprochen werden, denn die Aussagen des Schülers seien als Beweise nicht verwertbar. Der heute 16-Jährige sei im aktuellen Verfahren gegen den Lehrer nicht als Zeuge oder Auskunftsperson befragt worden.

Zudem kritisierte sie, die Polizei habe ihren Mandanten mit der Hausdurchsuchung überrumpelt und ihn erst am Ende darauf hingewiesen, dass bei einem Geständnis und einer Verurteilung ein Berufsverbot drohe. Ein Tätigkeitsverbot wäre aber ohnehin nicht angemessen, argumentierte die Verteidigerin. Es handle sich beim Treffen zwischen ihrem Mandanten und dem Jugendlichen im Sinne des Gesetzes um einen ausserordentlich leichten Fall.

Vor der Urteilsberatung sagte der Lehrer, er übe seinen Beruf mit Leib und Seele aus. Der Mann hat einen Suizidversuch hinter sich – er sprang im Jahr 2012 von einer rund 20 Meter hohen Mauer und zog sich schwerste Verletzungen zu. Deshalb seien für ihn körperliche Tätigkeiten nicht möglich, der Lehrerberuf sei optimal, zudem fühle er sich im Kollegium sehr wohl und habe auch eine gute Bewertung des Schulleiters erhalten. Ein Berufsverbot wäre für ihn eine Tragödie, sagte der Angeklagte weiter.

Hilfe bei Suizidgedanken Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und ihr Umfeld da. Vertraulich und gratis: - Die Dargebotene Hand: Gespräch und Beratung per Telefon, E-Mail und Chat auf www.143.ch und Kurzwahlnummer 143. - Beratung und Hilfe 147: Beratung für Kinder und Jugendliche von Pro Juventute über Telefon, SMS, Chat und E-Mail auf www.147.ch und Kurzwahlnummer 147. - Weitere Adressen: www.reden-kann-retten.ch für Beratungsangebote in allen Kantonen und www.trauernetz.ch für Hinterbliebene nach einem Suizid.

Gerichtspräsident sieht keinen leichten Fall und verhängt Berufsverbot

Gerichtspräsident Peter Thurnherr verurteilte den Lehrer zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 110 Franken, insgesamt also 19'800 Franken. Dazu kommt eine Busse von 2000 Franken, die der Mann in jedem Fall bezahlen muss. Und er verhängte ein lebenslängliches Verbot für Tätigkeiten mit Kindern gegen den Lehrer – dieser verbarg danach den Kopf in den Händen und war sichtlich erschüttert.

Thurnherr sagte, das Opfer sei korrekt einvernommen worden, die Aussagen des ehemaligen Schülers seien deshalb in Strafverfahren gegen den Lehrer verwertbar. Dieser sei mit den Aussagen konfrontiert worden und man habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er das Recht habe, die Aussage zu verweigern oder einen Anwalt beizuziehen. Der Richter hielt fest, der Lehrer habe ein Geständnis abgelegt, darauf und auf Chatverlauf stütze sich das Urteil.

Daraus werde klar, dass es in jener Nacht im Sommer 2020 zu einem Treffen und zu sexuellen Handlungen zwischen dem Lehrer und seinem ehemaligen Schüler gekommen sei. Thurnherr sagte, dies sei «im absoluten Einvernehmen» passiert, der Lehrer habe keinen Druck ausgeübt, seine Position nicht ausgenutzt. Dennoch seien die Taten im ganzen Spektrum der sexuellen Handlungen mit Kindern erheblich. Strafbar seien schon unsittliche Berührungen oder Zärtlichkeiten, hier sei es aber zum vollendeten Oral- und Analverkehr gekommen.