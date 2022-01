Prozess wegen übler Nachrede: Freispruch für Andreas Glarner

Prozess Freispruch für Andreas Glarner vor Bezirksgericht Bremgarten: «Heuchler» ist keine üble Nachrede Das Bezirksgericht Bremgarten hat SVP-Nationalrat Andreas Glarner vom Vorwurf der üblen Nachrede freigesprochen. Der Einzelrichter beurteilte einen Facebook-Post, in dem Glarner den Wettinger Musiker Reto Spörli als Heuchler bezeichnet hatte, als nicht strafbar. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 19.01.2022, 15.59 Uhr

Andreas Glarner stand wegen übler Nachrede vor Gericht, wurde aber freigesprochen. Severin Bigler / ©

«Dummer Mensch, infantiler Dummschwätzer und übler, verlogenen Profiteur»: So bezeichnete der Wettinger Musiker und Studiobetreiber Reto Spörli im Frühling 2017 den SVP-Nationalrat Andreas Glarner auf Facebook. Glarner zeigte Spörli an, die Staatsanwaltschaft Baden verurteilte diesen mittels Strafbefehl wegen übler Nachrede – damit hätte die Geschichte beendet sein können.

Reto Spörli, Musiker aus Wettingen, hat Andreas Glarner angezeigt. Fabian Hägler

War sie aber nicht, ganz im Gegenteil: Seither liefern sich Glarner und Spörli eine juristische Auseinandersetzung, die am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Bremgarten in eine weitere Runde ging. Der springende Punkt dabei: Der Strafbefehl gegen Spörli war nicht rechtskräftig: Zuerst das Bezirksgericht Baden und danach auch das Obergericht bestätigten, dass der Musiker den Politiker straflos als «dummen Menschen, infantilen Dummschwätzer und üblen, verlogenen Profiteur» bezeichnen durfte.

Glarner postete nicht rechtskräftigen Strafbefehl

Glarner hatte den Strafbefehl gegen Spörli im Jahr 2018 allerdings auf Facebook gepostet, bevor dieser rechtskräftig war. Der Musiker reagierte mit einer Anzeige gegen den Politiker, dieser wurde im vergangenen Herbst prompt selber wegen übler Nachrede verurteilt. 3000 Franken Busse, eine bedingte Geldstrafe von 12'000 Franken und ein Eintrag im Strafregister – so fiel das Verdikt der Staatsanwaltschaft gegen Glarner aus.

Gleich wie Spörli vier Jahre zuvor akzeptierte auch Glarner dies nicht, sondern focht den Strafbefehl an. So trafen sich die beiden Kontrahenten am Mittwoch vor Einzelrichter Raimond Corboz zur Verhandlung. Dort wurde zuerst der Musiker befragt, der als Auskunftsperson und Strafkläger auftrat. Er sagte, «mein Problem war, dass es nicht stimmte, was Herr Glarner auf Facebook postete und dass dies nachher schweizweit in den Medien war». Er habe danach diverse Anrufe von Bekannten erhalten, die ihn gefragt hätten, ob er wirklich verurteilt worden sei.

Erstinstanzlich verurteilt, oder eben nicht?

Glarner hatte Spörli in seinem Post als Heuchler bezeichnet, weil dieser in einem Leserbrief zuvor für mehr Anstand in der Politik geworben hatte. Spörli sagt, ihn störe die Bezeichnung als Heuchler und die falsche Darstellung, er sei erstinstanzlich verurteilt worden. Dies sei falsch, die Staatsanwaltschaft sei nicht die erste Instanz, zudem sei der Post von Glarner heute noch abrufbar auf Facebook, betont Spörli.

Der Musiker räumte ein, dass es ein Widerspruch sei, wenn er von Glarner mehr Respekt und Anstand in der Politik verlange, diesen aber zugleich als infantilen Dummschwätzer und verlogenen Profiteur bezeichne. Er habe dem SVP-Politiker aber den Spiegel vorhalten wollen und sei ohnehin der Meinung, dass für einen Nationalrat höhere Massstäbe beim Umgangston gelten sollten. Allein wegen der Bezeichnung als Heuchler hätte er Glarner nicht angezeigt, sagte Spörli weiter.

Glarner sagte, er habe nur einen Widerspruch aufzeigen wollen

Andreas Glarner sagte, er habe am Morgen in der Zeitung den Leserbrief von Spörli gesehen und gedacht, es könne nicht sein, «dass derselbe Mann, der mich als Dummschwätzer und verlogenen Profiteur bezeichnet, in einem Leserbrief zu mehr Anstand in der Politik aufruft». Er habe den umstrittenen Facebook-Post mit dem Strafbefehl gegen Spörli damals gemacht, um diesen Widerspruch aufzuzeigen.

Ein Heuchler ist für Glarner eine Person, die sich nach aussen anders gibt, als er eigentlich ist. Diese Bezeichnung sei nicht ehrenrührig, sondern ein Werturteil und keine Tatsache, die sich beweisen lasse. Glarner sagte weiter, ein Strafbefehl sei aus seiner Sicht ein erstinstanzliches Urteil. Es verstehe jedermann, dass ein solcher Entscheid nicht definitiv sei und noch weitergezogen werden könne, sagte der SVP-Nationalrat weiter.

Glarner sagte ausserdem, er habe weder den Ruf von Spörli schädigen noch diesen in seiner Ehre verletzen wollen. Er hielt zudem fest, er sei weder beim Austeilen, noch beim Einstecken besonders sensibel. Die Grenze sei überschritten, wenn seine Familie oder seine Kinder bedroht würden. Hier sei er einfach der Meinung gewesen, dass es nicht korrekt sei, wenn man sich als Politiker derart beleidigen lassen müsse.

Spörli sagte, aus seiner Sicht habe Glarner etwas Falsches behauptet, das ihm geschadet habe. Er habe zum Beispiel eine Absage bei einer Stellenbewerbung erhalten. Zudem rege es ihn auf, dass die Geschichte mit Glarner erscheine, wenn man seinen Namen bei Google suche. Ihm sei wichtig, dass geklärt werde, dass er nicht erstinstanzlich verurteilt worden sei. Entweder habe Glarner dies absichtlich und wissentlich gemacht, oder er verstehe nicht, was Recht und Unrecht sei – das wäre bedenklich.

Glarner-Anwalt verlangt Freispruch für den SVP-Politiker

Glarners Anwalt Simon Käch, ehemaliger Präsident der SVP Muri, sagte, Spörli habe tatsächlich heuchlerisch gehandelt. Aus strafrechtlicher Sicht sei der Tatbestand der üblen Nachrede nicht erfüllt, führte der Verteidiger aus. Dafür sei eine Tatsachenbehauptung nötig - dass Glarner Spörli als Heuchler bezeichnet habe, sei hingegen ein Werturteil, das zudem noch stimme.

Käch hielt weiter fest, Glarner habe die zutreffende Tatsache veröffentlicht, dass Spörli erstinstanzlich verurteilt worden sei. Der Strafbefehl sei genau dies, der Staatsanwalt sei nicht nur Untersuchungsbehörde, sondern auch Strafrichter erster Instanz bei weniger schwerwiegenden Delikten. In den Kantonen Basel-Stadt und St. Gallen würden sogar noch nicht rechtskräftige Strafbefehle veröffentlicht – Glarner habe nichts Anderes getan, als diese zwei Kantone auch.

Glarner sei es nicht darum gegangen, jemanden eines strafbaren Verhaltens zu beschuldigen, sagte Käch weiter. Mit dem Facebook-Post habe sein Mandant aufzeigen wollen, dass Spörli Wasser predige und Wein trinke, oder A sage und B mache. Zudem habe Glarner nur die Wahrheit geschildert, denn im allgemeinen Verständnis werde ein Strafbefehl als erstinstanzliches Urteil gesehen. Schliesslich beantragte Käch einen vollständigen Freispruch für seinen Mandanten.

Richter ruft beide Seiten zur Mässigung auf

Einzelrichter Raimond Corboz sprach Glarner von Schuld und Strafe frei und hielt fest, der Tatbestand der üblen Nachrede sei nicht erfüllt. Die Bezeichnung von Spörli als Heuchler sei ein reines Werturteil, hielt der Richter fest. Selbst wenn man anderer Meinung sei, könnte man belegen, dass sich der Musiker anders verhalten habe, als er es selber forderte.

Glarner habe zudem keine Beschuldigung gegen Spörli in den Raum gestellt, weil aus dem publizierten Teil des Strafbefehls nicht hervorgehe, für was dieser verurteilt worden sei. Corboz sagte, ein Strafbefehl sei aus seiner Sicht ein erstinstanzlicher Entscheid, aber auch wenn man nur das Gericht als erste Instanz anschauen würde, sei dies nicht relevant, denn man müsse man den Gesamtkontext sehen.

Es gehe um eine politische Diskussion, daran beteilige sich Spörli – da sage das Bundesgericht, dass man sich mit Kraftausdrücken betiteln dürfe, ohne dass Straftatbestände erfüllt seien. Genau wie im Fall von Spörlis Bezeichnungen für Glarner, gelte auch umgekehrt, dass eine Äusserung wie Heuchler nicht strafbar sei, hielt der Richter fest.

«Ich bin kein Freund von extremen Ansichten, bei ihnen beiden merke ich sofort Vibrationen, sie würden nicht zusammen in die Ferien gehen, haben das Heu auf einer anderen Bühne und verschiedene Ansichten», sagte Corboz. Spörli und Glarner würden ihre Ansichten auch nach aussen vertreten, sagte der Richter und hielt fest: «Wenn man dabei mitmacht, ins Glashaus sitzt und Steine wirft, muss man sich nicht wundern, wenn die eigene Scheibe auch beschädigt wird.» Der Richter sagte weiter, wer austeile, müsse auch einstecken können. Und er rief die beiden Kontrahenten auf, sich künftig etwas zurückzunehmen.

