Wer ist verantwortlich für die 7000 toten Fische von Birmenstorf?

Prozess Sechs Jahre nach dem Forellen-Drama: Noch immer ist unklar, wer für den Tod von Tausenden Fischen in Birmenstorf verantwortlich ist Bei der Sanierung des Reusstalviadukts der A1 im August 2015 gerieten giftige Zementreste in die Fischteiche von Roman Hufschmid, die darunter liegen. Am Donnerstag standen drei Arbeiter vor Gericht – diese sollen die Baustelle schlecht abgedichtet und einen Millionenschaden verursacht haben. Fabian Hägler 10.06.2021, 19.00 Uhr

«Der perfekte Ort, um Fische zu züchten», sagt Roman Hufschmid über seine Fischteiche, die direkt unterhalb des Reusstalviadukts der A1 in Birmenstorf liegen. Alex Spichale

«Heute Fischverkauf» steht auf einer blauen Tafel, die in Birmenstorf den Weg zur Forellenquelle von Roman Hufschmid weist. Wer den Schildern folgt, gelangt zu drei Fischteichen, die sich direkt unterhalb des Reusstalviadukts der A1 befinden. Oben rauscht der Verkehr über die Autobahn, unten plätschert Wasser aus einem Tuffsteinhang in die Becken, wo Tausende von Forellen und Saiblingen schwimmen.

Es ist ein idyllisches Bild und Roman Hufschmid, der die Forellenquelle im Jahr 2006 übernahm, zeigt der AZ stolz seine Anlage. Es ist der perfekte Ort, um Fische zu züchten: «Die Quelle liefert glasklares Wasser, eine Umwälzung oder Belüftung ist nicht nötig, das ist Natur pur», sagt Hufschmid. Dass die vielbefahrene A1 direkt über seine Anlage führt, störte den Züchter nie – bis zum 17. August 2015, als es zum Fischdrama kam.

Arbeiter sollen Baustelle ungenügend abgedichtet haben

Damals wurde die Autobahnbrücke saniert «und aufgrund einer ungenügenden Auffangvorrichtung beziehungsweise einer undichten Stelle am Gerüstboden gelangte Abwasser der Baustelle in die darunter liegende Fischzucht». Das steht in den Anklageschriften gegen drei Bauarbeiter, die am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Baden standen und sich dort wegen Sachbeschädigung verantworten mussten.

Roman Hufschmid erinnert sich noch heute gut an den verhängnisvollen Tag, der für seine Fischzucht fatale Folgen hatte. «Wasser floss von der Brücke, darin waren kleine Zementstücke. Die Fische hielten diese für Futter und frassen sie», berichtet er. Das führte innerhalb kurzer Zeit zum Tode zahlreicher Forellen, Karpfen und Saiblinge, später ordnete der kantonale Lebensmittelkontrolleur an, dass alle 7000 Fische getötet werden mussten.

Roman Hufschmid erklärte der AZ vor drei Jahren, wie seine Fischzucht nach der Verseuchung durch das Baustellen-Abwasser saniert wird. Alex Spichale

Mehr als fünf Tonnen Fisch mussten schliesslich entsorgt werden. Dies allein war tragisch genug für Roman Hufschmid, der das Leiden der vergifteten Tiere kaum mitansehen konnte. Doch das Abwasser der Baustelle, das in seine Fischzucht geriet, hatte noch weit gravierendere Folgen. «Wir konnten nicht einfach neue Fische einsetzen, die ganze Anlage wurde verseucht, sie war mit den Zementresten übersät», sagt Hufschmid.

Hufschmid musste Fischzucht auf eigene Kosten säubern

Der Besitzer der Fischzucht musste das ganze Areal auf eigene Kosten sanieren, weil die giftigen Zementreste sich auf dem Tuffstein und auf dem Grund der Teiche abgesetzt hatte. «Der ganze Hang, aus dem die Quelle entspringt, musste dreimal gereinigt werden, die Fischbecken haben wir ausgebaggert, und tonnenweise belastetes Material entsorgt», berichtet Hufschmid.

Allein diese Sanierungsarbeiten hätten mehrere hunderttausend Franken gekostet, sagt der Fischzucht-Besitzer. Finanziell noch gravierender sei aber der Ertragsausfall: Erst vor anderthalb Jahren konnte der Betrieb in der Forellenquelle wieder aufgenommen werden. Insgesamt summiert sich der Schaden laut Roman Hufschmid auf 4 Millionen Franken – diese Summe verlangt er als Entschädigung vom Bauunternehmen, bei der die drei angeklagten Arbeiter angestellt waren.

Am Tag vor dem Prozess sagt Roman Hufschmid gegenüber Tele M1, warum er eine hohe Entschädigung von der fehlbaren Baufirma fordert. Tele M1

«Ich wäre auch bereit gewesen, mich aussergerichtlich mit der Baufirma zu einigen, wir hatten Experten ihrer Versicherung eingeladen, sich unsere Anlage anzuschauen». Doch diese seien nicht zum vereinbarten Termin erschienen und auf eine Entschuldigung des Bauunternehmens warte er bis heute vergeblich, sagt Hufschmid. «Ich fühle mich allein gelassen, es kann doch nicht sein, dass so etwas passiert und ich auf den Kosten sitzenbleibe», kritisiert der Fischzucht-Besitzer.

Staatsanwaltschaft wollte Verfahren gegen alle Baufirmen einstellen

Nach dem Vorfall, bei dem zuerst gegen fünf beteiligte Baufirmen ermittelt wurde, erhielt Hufschmid eine Entschädigung von 150'000 Franken. Damals hatten die Versicherungen der fünf Unternehmen jeweils 30'000 Franken in einen Pool eingezahlt. Weil nun nur noch ein Verfahren gegen eine Baufirma läuft, musste Hufschmid inzwischen 120'000 Franken – also die Beiträge der Versicherungen der anderen vier Unternehmen – wieder zurückzahlen.

Auch das Verfahren gegen die Baufirma, von der heute drei Angestellte vor Gericht standen, wollte die Staatsanwaltschaft Baden einstellen. Den Beschuldigten könne kein vorsätzliches Handeln vorgeworfen werden und man habe nicht ermittelt können, wodurch es zur lecken Stelle an der Brücke und damit zum Abfluss des Abwassers gekommen war, hiess es im März 2018 zur Begründung. Hufschmid verlangte, dass das Strafverfahren gegen die Firma weitergeführt wird – und das Aargauer Obergericht hiess diese Forderung im September 2018 gut.



Verteidiger stellen den Antrag, das Verfahren sei einzustellen

So kam es am Donnerstag zur Gerichtsverhandlung gegen die drei Bauarbeiter. Für sie forderte die Staatsanwaltschaft bedingte Geldstrafen von 21'000 Franken, 19'800 Franken bzw. 10'800 Franken. Dazu sollten die Beschuldigten mit 4200 Franken, 3900 Franken bzw. 2100 Franken gebüsst werden.

Rechtsanwalt Basil Huber, der Verteidiger eines Bauarbeiters, forderte gleich zu Beginn der Verhandlung, das Strafverfahren sei einzustellen. Dies, weil die Anzeige im September durch Roman Hufschmid eingereicht worden sei, spätere Strafanträge hingegen im Namen der Baustoff Birmenstorf AG, zu der die Fischzucht gehört.

Die Firma habe sich jedoch nie gesetzeskonform als Straf- oder Zivilklägerin konstituiert, deshalb seien die Strafanträge unzulässig. Dieser Argumentation schlossen sich auch Matthias Fricker und Markus Häfliger, die Verteidiger der beiden anderen Bauarbeiter, grundsätzlich an.

Fischzucht-Anwalt: Es geht darum, wer im Jahr 2015 geschädigt wurde

Fricker sagte sogar, es sei nicht klar, wem die Fischzucht gehöre – dies sei sicher nicht Roman Hufschmid und wohl auch nicht die Baustoff Birmenstorf AG. Vielmehr sei dies wohl die Spielhofer Fisch AG mit Sitz in Römerswil. Die diversen Anträge der Verteidiger stiessen Hufschmid sauer auf und er rief dazwischen:

«Auf was wollen Sie eigentlich heraus, es sind Tausende von Fischen verreckt, jetzt habe ich langsam genug.»

Rechtsanwalt Jürg Krumm, der Anwalt von Hufschmid, entgegnete darauf, er vertrete sowohl Hufschmid als Eigentümer des Landes, als auch die Baustoff Birmenstorf AG als Betreiberin der Fischzucht im Jahr 2015. Wer die Anlage heute betreibe, sei eine ganz andere Frage, hier stehe zur Debatte, wer vor sechs Jahren geschädigt worden sei.

Die Fischzucht von Roman Hufschmid unter der Autobahnbrücke in Birmenstorf wurde bei der Sanierung der Brücke am 17. August 2015 vergiftet. 7000 Fische mussten schliesslich getötet werden.

Die angeklagten Bauarbeiter schweigen vor Gericht konsequent

Nach einer längeren Unterbrechung entschied Gerichtspräsident Patrick Jegge, das Verfahren weiterzuführen. Roman Hufschmid wurde als Strafkläger zugelassen, jedoch nicht als Zivilkläger. Jegge hielt fest, das Obergericht habe bestätigt, dass Hufschmid als Geschädigter des Vorfalls zur Klage berechtigt sei.

Bei der Befragung verweigerten alle drei Bauarbeiter die Aussage – sie machten keinerlei Angaben zu den Vorwürfen, sie hätten die Abdichtung der Baustelle ungenügend kontrolliert. Auch zu weiteren Punkten, zum Beispiel den Fragen, ob sie jemals auf der Baustelle gewesen seien und Kontrollen durchgeführt hatten, schwiegen die Beschuldigten.

Hufschmid-Anwalt: Wer einen Fehler macht, soll die Verantwortung tragen

Der Rechtsanwalt des Fischzucht-Besitzers beantragte, die drei Bauarbeiter gemäss Anklage zu verurteilen. «Wer einen Seich gemacht hat, soll dafür geradestehen und nicht versuchen, sich herauszureden», sagte Krumm. Es habe allen klar sein müssen, dass bei einer undichten Abdeckfolie oder bei einer falschen Montage die Gefahr bestehe, dass Betonpartikel in die Fischteiche unter der Brücke gelangen könnten.

Die Baufirma sei verantwortlich gewesen, die Dichtigkeit des Gerüsts zu prüfen, diese Pflicht habe sie offensichtlich verletzt. Deshalb sei es zum grossen Fischsterben gekommen und sein Mandant habe für die Reinigung und Sanierung der Fischzucht hohe Kosten tragen müssen.

«Es geht nicht darum, die drei Bauarbeiter mit Zivilklage finanziell zu ruinieren – der Ausgleich müsste durch die Versicherung der Firma erfolgen», sagte Hufschmids Anwalt. Es gehe auch nicht in erster Linie ums Geld, sondern darum, dass ein solcher Fall nie mehr vorkomme. Krumm hielt fest, rund zwei Wochen nach dem Vorfall sei erneut verschmutztes Wasser von der Brücke in die Fischzucht gelangt, die Auffangvorrichtung habe auch dann noch nicht richtig funktioniert.

Verteidiger Huber: Ablauf des Vorfalls anders als angeklagt

Verteidiger Basil Huber sagte, laut der Anklage sei eine Folie falsch montiert gewesen, deshalb sei Abwasser von der Autobahnbrücke in die Fischzucht gelangt. Auf den Fotos im Rapport der Kantonspolizei zu dem Vorfall seien keine Fliessspuren zu sehen - und es sei nicht dokumentiert, wo sich die undichte Stelle der Folie befunden haben solle.

Die Baufirma habe das Gerüst, das den Abfluss von verschmutztem Wasser verhindern sollte, korrekt nach den Vorgaben der Umweltfachleute erstellt. Bei der Sanierung der Brücke sei der Oberflächenschutz der Randmauer mit einem Hochdruckreiniger abgetragen worden, sagte Huber. Dabei seien wohl kleine Betonpartikel über das Gerüst heraus geschleudert worden und in die Fischteiche gelangt. Zudem sei sein Mandant gar nicht auf der Baustelle gewesen, hielt der Verteidiger fest.

Huber ergänzte, die Versicherungen der beteiligten Baufirmen hätten alles unternommen, um die Sache mit Roman Hufschmid zu regeln. Mit den 150'000 Franken, die die Versicherungen gezahlt hätten, sei der Schaden bei weitem gedeckt, Hufschmid habe mit seiner Forderung von 4 Millionen Franken versucht, die gestorbenen Fische fünffach zu vergolden.

Verteidiger Häfliger: Auch heute nicht klar, wie es zu Verschmutzung kam

Markus Häfliger, der Verteidiger des zweiten Bauarbeiters, hielt fest, auch nach fünfjähriger Ermittlung sei noch nicht klar, wie die Verschmutzung der Fischzucht genau zustande gekommen sei. Die Staatsanwaltschaft habe auch keinen Sachverständigen beigezogen, um diese Frage zu klären.

Schon in der Anklage gebe es zwei Varianten: entweder ein Leck in der Abdichtungsfolie oder eine falsche Montage des Gerüstbodens. Auch die Staatsanwaltschaft selber wisse nicht, wie es zur Verschmutzung der Fischzucht gekommen sei. Zudem passe das Schadenbild nicht zur Hypothese, dass sich Schmutzwasser von der Brücke in die darunter liegende Anlage ergossen habe.

Viel wahrscheinlicher sei, dass bei einem Gewitter kurz vorher Zementpartikel von der Brücke geschwemmt worden seien. Eine zweite denkbare Variante ist laut Häfliger, dass beim Einsatz des Hochdruckreinigers die Schutzfolie beschädigt worden sei. Nicht auszuschliessen sei auch, dass die Zementpartikel durch den Wind in die Fischzucht verfrachtet worden seien.

Häfliger sagte weiter, bei der Sanierung der Randleitmauer auf der anderen Brückenseite, die früher stattgefunden habe, sei alles glatt gelaufen und die Umweltexperten hätten die Kontrollen der Abdichtung nicht beanstandet. Zudem sei sein Mandant zu jenem Zeitpunkt nicht mehr in das Projekt involviert und auch nicht vor Ort gewesen – verantwortlich sei vielmehr der dritte beschuldigte Bauarbeiter.

Verteidiger Fricker: Bauarbeiter nicht zuständig für Kontrollen

Mathias Fricker hielt fest, auch sein Mandant sei aus mehreren Gründen festzustellen. Einerseits sei nicht belegt, dass es eine undichte Stelle am Gerüst gegeben habe, die Version der Staatsanwaltschaft sei nicht bewiesen. Zudem sei der Bauarbeiter, den er vertritt, gar nicht zuständig gewesen für die Kontrollen der Auffangeinrichtung. Dies sei Aufgabe der Bauleitung und der extra beigezogenen Umweltexperten.

Fricker sagte weiter, nicht nur die Firma seines Mandanten sei am Tag des Vorfalls auf der Brücke an der Arbeit gewesen. Schon deshalb sei nicht klar, ob das Unternehmen des Mannes, den er vertrete, tatsächlich für die Verschmutzung verantwortlich sei. Am wahrscheinlichsten sei, dass bei den Hochdruckarbeiten die Schutzfolie beschädigt worden sei – unter der Brücke habe man Stücke dieser Folie gefunden. Schliesslich habe sein Mandant nicht gewusst, dass sich unterhalb der Brücke eine Fischzucht befand, deshalb habe er den Tod der Fische nicht vorhersehen können.

Nach gut vierstündiger Verhandlung wurde klar: Bis in erster Instanz feststeht, ob die drei angeklagten Bauarbeiter für den Tod der Fische verantwortlich sind, werden einige Tage vergehen. Einzelrichter Jegge kündigte an, das Urteil Anfang nächster Woche schriftlich zu eröffnen.