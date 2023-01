Versuchter Mord an 4-jähriger Tochter: Vater vor Gericht

13:30 Uhr DIENSTAG, 10. JANUAR 2023

Angehörige erinnert sich: «Dann hat er sie an den Füssen gepackt»

«Ich studiere heute noch daran herum, wie das passieren konnte. Es geht mir schlecht, ich kann nicht mehr schlafen», sagt die Zeugin. als sie zurückkommt.

Rossi möchte wissen, was sie gefühlt hatte, als der Beschuldigte an diesem 17. August in den Bus zugestiegen war. «Ich hatte einen wahnsinnigen Schock», erzählt sie.

Als alle aus dem Bus ausgestiegen waren, sei der Beschuldigte mit dem Mädchen etwas vorausgegangen. Was dann genau passiert sei, wisse sie nicht mehr im Detail. Dann habe die Auseinandersetzung begonnen.

«Haben Sie noch in Erinnerung, wie der Beschuldigte das Mädchen zu Boden geworfen hat?», will Rossi wissen. «Ich habe es zuerst nicht einmal realisiert. Ich konnte es gar nicht glauben.» Er habe das Mädchen an den Füssen gepackt und auf den Boden geworfen, erzählt die Angehörige und demonstriert die Bewegung mit erhobenen Armen.