prozess Aargauer wehrt sich gegen Strafbefehl: «Ich habe die Maske im Zug nur zum Essen und Trinken abgezogen» Ein 42-jähriger Mann aus der Region wehrt sich vor Bezirksgericht Aarau erfolgreich gegen eine Busse von 200 Franken. Die Richterin sprach ihn frei, weil er die Maske nur abgezogen habe, um einen Darvida-Snack zu essen und Wasser zu trinken. Fabian Hägler 23.02.2021, 16.16 Uhr

Seit mehreren Monaten gilt Maskenpflicht im Zug - zum Essen und Trinken darf die Maske aber kurz abgezogen werden. Symbolbild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Der Strafbefehl und die Begründung sind denkbar kurz: «Der Beschuldigte wehrte sich trotz entsprechender Anweisung des Kontrollpersonals, die gemäss Covid-19-Verordnung vorgeschriebene Maske anzuziehen oder das Verkehrsmittel bei der nächsten Haltestelle zu verlassen.» Am 5. August 2020, kurz vor dem Mittag, wurde Thomas F. (42, Name geändert) in der Wynental- und Suhrentalbahn (WSB) in Suhr kontrolliert.