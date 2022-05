Zürich: Aargauer Geschwister wegen Angriff auf Polizei verurteilt

Prozess Aargauer Geschwister sollen brutal auf Zürcher Polizisten eingetreten haben – beide verurteilt Für ein Aargauer Geschwisterpaar endete die Silvesternacht 2021 im Gefängnis. Sie sollen eine Polizistin brutal angegriffen haben. Am Mittwoch sind die beiden vom Bezirksgericht Zürich verurteilt worden. Aktualisiert 04.05.2022, 21.32 Uhr

Eine Silvesterparty in Zürich eskalierte: Am Schluss waren drei Mitarbeitende der Kantonspolizei verletzt. Severin Bigler

Am Mittwoch standen die beiden Geschwister aus dem Kanton Aargau vor dem Bezirksgericht Zürich. Es ging um eine Situation in der Silvesternacht 2021, die völlig eskaliert ist, wie es in einem Bericht von «ArgoviaToday» heisst. Eine 22-jährige Frau und ihr zwei Jahre jüngerer Bruder waren damals auf einer Party gewesen, bei der auch Privat-Feuerwerk gezündet werden sollte. Dazu gingen die beiden auf die Strasse.