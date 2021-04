Protest Gemeinderat Wettingen lehnt Gesuch für Coronademo am 8. Mai ab – Stadtpolizei Aarau entscheidet diese Woche Der Gemeinderat Wettingen hat das Gesuch des Aktionsbündnisses Aargau-Zürich, am 8. Mai eine Kundgebung durchzuführen, an seiner Sitzung vom Montag abgelehnt. Die Gesuchsteller, die gegen das Covid-19-Gesetz und die Coronamassnahmen protestieren wollten, können den Entscheid anfechten. Noch hängig ist das Gesuch in Aarau, dort entscheidet die Stadtpolizei im Verlauf dieser Woche. Fabian Hägler 12.04.2021, 16.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der entlassene Kantilehrer Markus Häni (links, hier mit Mana und Daniel Stricker an der Coronademo in Wohlen am 20. Februar) wollte am 8. Mai in Aarau oder Wettingen demonstrieren. Andre Albrecht

Vor zwei Wochen hat das Aktionsbündnis Aargau-Zürich, das sich gegen die Coronamassnahmen von Bund und Kanton wehrt, in Aarau und Wettingen je ein Gesuch für eine Demonstration am 8. Mai eingereicht. Heute Montag hat der Wettinger Gemeinderat das Gesuch behandelt - und abgelehnt, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

«Die jüngsten Ereignisse mit Kundgebungen in verschiedenen Schweizer Ortschaften haben gezeigt, wie ab einer gewissen Anzahl von Kundgebungsteilnehmenden die Maskentragpflicht nicht mehr durchgesetzt werden kann», heisst es darin. Für den Gemeinderat Wettingen sei es wichtiger denn je, «dass aufgrund der anhaltend angespannten epidemiologischen Lage die Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie konsequent eingehalten werden», teilt die Behörde weiter mit.

Stadtpolizei Aarau entscheidet diese Woche – Rekurs beim Stadtrat möglich

Noch offen ist der Entscheid, ob die Demonstration am 8. Mai in der Kantonshauptstadt stattfinden kann. Der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker hatte sich am Samstag skeptisch geäussert, das Gesuch der Corona-Massnahmen-Gegner ist aber noch hängig. «Das Gesuch ging bei der Polizei ein, dort wird es in dieser Woche behandelt und beantwortet», teilt Hilfiker mit.

Sollte die Stadtpolizei das Gesuch ablehnen – wie es die Kantonspolizei empfiehlt – könnten die Coronaskeptiker diesen Entscheid anfechten. Die erste Instanz im Fall eines Rekurses wäre laut Hilfiker der Stadtrat, dieser würde wohl an seiner Sitzung vom 26. April entscheiden.

SP-Präsidentin und -Fraktionschef aus Aarau sind sich nicht einig

Ob die Demo bewilligt werden soll, ist politisch umstritten – sogar innerhalb der SP herrscht darüber keine Einigkeit. In einem Tweet schreibt Gabriela Suter, Präsidentin der SP Aargau und Einwohnerin von Aarau, die Meinungsfreiheit und das Versammlungsrecht seien wichtig für die Demokratie. Sie erwarte aber von den Teilnehmenden, dass sie sich an die Auflagen hielten und die Polizei diese auch durchsetze.

Nicola Müller, der Präsident der SP-Fraktion im Aarauer Einwohnerrat, hält dies für wenig realistisch. Ein Kernanliegen der Demonstrierenden sei die Ablehnung der Coronamassnahmen, antwortet er Suter auf Twitter. Dass diese an einer Kundgebung eingehalten würden, sei Wunschdenken. Und dass die Polizei die Auflagen bei einer Demo mit 8000 Personen durchsetze, sei illusorisch. «Ich hoffe deshalb auf eine Ablehnung des Gesuchs», schreibt Müller.

Aktionsbündnis will nur mit Bewilligung demonstrieren – lobt aber Protest in Altdorf

In einer Mitteilung zu ihrem Gesuch hatte das Aktionsbündnis, bei dem der entlassene Wohler Kantonsschullehrer Markus Häni als Sprecher auftritt, ausdrücklich festgehalten, die Demo finde nur mit einer Bewilligung statt. In Altdorf UR, wo die Behörden eine für letzten Samstag geplante Kundgebung verboten hatten, versammelten sich dennoch rund 500 Personen zum Protest.

Laut dem Aktionsbündnis handelt es sich bei diesem Entscheid der Urner Regierung um ein verfassungswidriges Verbot. Dass sich dennoch zahlreiche Coronaskeptiker zur unbewilligten Demonstration in Altdorf einfanden, sei «ein grosser Erfolg für die Menschlichkeit und für das Einstehen für Freiheit und Grundrechte», heisst es auf der Website der Coronaskeptiker.