Projekt «Constitutio»: Das Volk liest die Bundesverfassung

Projekt «Constitutio» Aargauer Jugendliche vor der Kamera: Wenn der Berufsschüler aus der Bundesverfassung vorliest Wie klingt unser Grundgesetz? Zum 175-Jahre-Jubiläum der Bundesverfassung vertont und verfilmt der Fotograf Dominic Büttner sämtliche Artikel. 100 Menschen lesen vor – neben Bundesrätin Karin Keller-Sutter auch der 16-jährige Felix Grassl aus Rheinfelden. Livia Häberling 09.12.2022, 05.00 Uhr

Felix Grassl aus Rheinfelden meldete sich sofort für das Projekt. Keystone/Screenshot Video Dominic Büttner

Es gibt ja vieles, was einen jungen Menschen potenziell umtreibt. Erforderliche Mehrheiten bei politischen Geschäften sind es in aller Regel kaum. Beim 16-jährigen Felix Grassl aus Rheinfelden ist das nicht anders. Er absolviert sein erstes Lehrjahr als Maler, besucht in Aarau die Berufsschule und hat, wie alle Minderjährigen in der Schweiz (die nicht im Kanton Glarus wohnen), noch kein Stimm- und Wahlrecht.

Trotzdem existiert nun ein Clip, in dem er vor einer Wandtafel steht, mit der Bundesverfassung in den Händen und dem Ansteck-Mikrofon am Nasa-Shirt, während er vorliest, Artikel 142, Erforderliche Mehrheiten:

«Die Vorlagen, die dem Volk zur Abstimmung unterbreitet werden, sind angenom-» – ach was, sehen Sie selbst:

Felix Grassl liest für das Projekt «Constitutio» aus der Verfassung vor. Dominic Büttner

«Ich wusste bereits, dass die Bundesverfassung unser Grundgesetz ist und dass unsere Gemeinschaft darauf aufbaut», sagt Felix Grassl am Telefon, «aber mit einzelnen Artikeln bin ich bisher nicht näher in Berührung gekommen. Sie waren einfach da.» Und doch, so erzählt er, übe die Rechtswissenschaft auf ihn seit längerem einen besonderen Reiz aus. Ursprünglich hätte Felix Grassl Jura studieren wollen, nun plant er, nach der Malerlehre Polizist zu werden.

So lag es nahe, dass er sich, ohne zu zögern, gemeldet hat, als Dominic Büttner vor einiger Zeit in der Berufsschule in Aarau zu Gast war. Er war auf der Suche nach Freiwilligen, die bereit sind, vor der Kamera einen oder mehrere Verfassungsartikel zu präsentieren.

193 Artikel, 100 Personen, vier Sprachen

Von Menschen aus der Stadt und vom Land, von Eingeborenen und Zugewanderten, Intellektuellen und Handwerkenden oder eben: Auch von Jugendlichen lebt das Projekt «Constitutio». «Denn die Verfassung, das sind wir alle», schreibt Dominic Büttner auf seiner Website.

Dominic Büttner, Initiator des Projekts «Constitutio». zvg./Dominic Büttner

Die Idee, die Bundesverfassung als intoniertes Bewegtbild aufzubereiten, ist nicht ganz neu. Bereits um die Jahrtausendwende hatte der Werbefilmer Martin Uebele mit Unterstützung der SRG ein ähnliches Projekt lanciert. Knapp 20 Jahre später hatte Dominic Büttner den gleichen Impuls. Er kam ihm während des ersten Pandemiejahrs: «Die Zerrissenheit und die Blessuren, die in der Schweiz sichtbar wurden, waren für mich in dieser Art völlig neu», sagt der Zürcher Fotograf und Filmer.

Nachdem er zu Hause eher zufällig auf die Bundesverfassung gestossen sei, habe sich im Gespräch mit seiner Partnerin die Idee entwickelt, die Gesetzestexte, auf denen die Gemeinschaft in der Schweiz aufbaut, in neuer Form sichtbar zu machen. Rücke die Verfassung mehr ins Bewusstsein der Menschen, wirke dies auch ihrer politischen Instrumentalisierung durch einzelne Kreise entgegen.

Die Schuhgrösse der Idee änderte sich rasant: Zunächst war angedacht, dass eine Schulklasse die wichtigsten Artikel vor der Kamera präsentiert. Nun sind es 100 Personen, 193 Artikel und natürlich: vier Sprachen. Es sei «im ersten Moment ein kleiner Schock» gewesen, als ihm die ganze Dimension seines Projekts bewusst geworden sei, erzählt Dominic Büttner.

Die Bundesverfassung feiert Jubiläum

Seit mehr als zwei Jahren arbeitet er mittlerweile an seinem Herzensprojekt. Der Öffentlichkeit zugänglich machen will er es im Februar/März 2023 – im Jubiläumsjahr. Dann wird es 175 Jahre her sein, seit die neue Verfassung verabschiedet wurde. Sie legte im Jahr 1848 den Grundstein für den heutigen Bundesstaat, welcher den damaligen Staatenbund der Kantone ablöste.

Die Clips sollen weit über das Jubiläumsjahr sicht- und nutzbar bleiben, so etwa für die Allgemeinbildung an Schulen und Berufsschulen, in Gemeinde- oder Stadthäusern.

Das Projekt habe auch seine eigene Wahrnehmung der Bundesverfassung verändert, sagt Büttner: «Zunächst habe ich sie mit wenigen Ausnahmen als eher abstrakte Aneinanderreihung von Textbausteinen erlebt. Das änderte sich während der Pandemie, als mir bewusst wurde, wie bedeutend die Stellung der Kantone ist.» Neben dem Aufbau vermag ihn auch die Wortwahl immer wieder zu begeistern:

«Manche Texte muten fast poetisch an, in sich ruhend. Gewisse sind sehr stark, andere wiederum sehr technisch.»

Mit der öffentlichen Finanzierung harzt es

Neben den beiden Schulklassen aus Aarau haben sich inzwischen zahlreiche Personen an «Constitutio» beteiligt. Bundesrätin Karin Keller-Sutter stand genauso vor seiner Kamera wie der Politikwissenschafter Michael Hermann oder die Künstlerin Pipilotti Rist. Von den 193 Verfassungsartikeln seien mittlerweile rund 120 verfilmt, sagt Büttner.

Auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter präsentiert einen Verfassungsartikel. Dominic Büttner

Für die anderen ist er auf der Suche nach weiteren Teilnehmenden. So wären zum Beispiel KMUs aus der Handwerksbranche eine wertvolle Ergänzung. Und schliesslich ist da noch Artikel 68 zur Sportförderung, den er bisher aufgespart hat und am liebsten an eine Sportlerin oder einen Sportler mit landesweiter Strahlkraft vergeben würde.

Während die Umsetzung des Projekts planmässig voranschreitet, läuft es mit der Finanzierung harzig. Der Bund steuert nichts bei. Zürich, der Standortkanton, ziert sich ebenfalls. Der Aargau hat, unter Auflagen, inzwischen einen Beitrag symbolischer Grösse gesprochen.

Mit Zuwendungen von Stiftungen und Institutionen ist inzwischen ein Drittel der Kosten gedeckt. Schlimmstenfalls wird Dominic Büttner den Rest durch unbezahlte Eigenleistungen selbst tragen müssen. Weiter machen will er, nach Kräften und Möglichkeiten, indes so oder so: Auch angefangen hatte er schliesslich, als noch kein Unterstützungsfranken in Aussicht war: «Das Projekt ist für mich eine Herzensangelegenheit.»

Mehr zum Projekt Weitere Informationen zu «Constitutio» sind hier zu finden.