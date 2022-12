Aargau: Milde Temperaturen, vielleicht ein Rekord zu Silvester?

Prognose Milde Temperaturen und vielleicht ein Rekordhoch zu Silvester – so präsentiert sich das Wetter im Aargau Für das Neujahrswochenende sehen die Prognosen ziemlich sonnig und frühlingshaft mild aus. Im Norden bewegen sich die Temperaturen an Silvester und Neujahr auf Rekordniveau. Dominic Kobelt 29.12.2022, 11.46 Uhr

Sonnenaufgang Bahnhof Dottikon-Dintikon, aufgenommen am 29. Dezember 2022. Fabian Hägler

Am Donnerstagmorgen war im Aargau vielerorts ein wunderschöner Sonnenaufgang zu beobachten. So postete auch die SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder ein tolles Sonnenaufgangsfoto aus Buttwil mit Sicht bis zu den verschneiten Bergen.

Laut Meteonews wird der Donnerstag wechselhaft bewölkt, in der Nacht auf Freitag soll eine Störung aufziehen.

Am Freitag wird nach einer kurzen Beruhigung am Nachmittag aus Westen bereits die nächste Störung erwartet, dies bei Maximaltemperaturen um 10 Grad. Am Wochenende und damit an Silvester und Neujahr erwarten die Meteorologinnen und Meteorologen im Norden recht sonniges und ausserordentlich mildes Wetter. «So dürften sich die Maximaltemperaturen im Bereich von etwa 12 bis 17 Grad bewegen, lokal dürfte es den wärmsten Silvestertag und Neujahrstag seit Messbeginn geben», heisst es bei Meteonews. So wird etwa an der Messstation Zürichberg eine Höchsttemperatur von 14 bis 15 Grad erwartet. Der mildeste Silvester wurde hier 1925 mit einer Temperatur von 14,6 Grad gemessen.

Wie SRF Meteo schreibt, wird es am 31. Dezember mit 17 bis 19 Grad voraussichtlich im Rheintal, insbesondere Sarganserland (SG), Werdenberg (SG) und Fürstentum Liechtenstein als auch in der Nordwestschweiz, insbesondere Ajoie (JU), Delsberger Becken (JU), Laufental (BL) und Schwarzbubenland (SO) am wärmsten.

Auch in den letzten Tagen zeigte sich der Himmel über dem Aargau oft orangefarben, wie die Bilder von Titus Meier zeigen: