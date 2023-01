Mehr tödliche Verkehrsunfälle, Drogenfunde und Autoaufbrüche

Sicherheit Mehr Verkehrstote, Autoknacker und Drogenfunde – die Aargauer Polizei beunruhigt aber noch etwas anderes stark An einer Medienkonferenz blicken Regierungsrat Dieter Egli, die Kantonspolizei Aargau sowie die Staats- und Jugendanwaltschaft auf das vergangene Jahr zurück. Die Sicherheitslage im Aargau ist stabil, doch es gibt beunruhigende Tendenzen. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 13.01.2023, 09.30 Uhr

Zum ersten Mal führen die Kantonspolizei, die Staatsanwaltschaft und die Jugendanwaltschaft eine gemeinsame Medienkonferenz zur Sicherheit im Kanton Aargau durch. «Eine Herausforderung der Sicherheitspolitik ist, dass sich die Bedrohungen und Risiken ständig ändern», hält Regierungsrat Dieter Egli, Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres, fest.

Umso wichtiger sei es, diese so gut wie möglich mittels Eventualplanung zu antizipieren. Darauf liege der Fokus. Egli dankt den Strafverfolgungsbehörden für die gute Arbeit und blickt ins neue Jahr: «Unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass das Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden hoch bleibt.»

Im Jahr 2022 hat die Kantonspolizei Aargau eine rekordhohe Mengen von Betäubungsmitteln sichergestellt. (Symbolbild) Raphael Rohner

Die Sicherheitslage im Aargau ist zwar laut Kantonspolizei stabil. Doch es gibt auch beunruhigende Tendenzen: «Seit September 2021 werden wir von einer Welle im Bereich der Vermögenskriminalität überrollt», beschreibt Kommandant Michael Leupold die polizeiliche Lage.

Weiterhin ein Problem: Sprengung von Bankomaten

Die Sichtbarkeit organisierter Kriminalität im Kanton Aargau beunruhige und zeige doch nur die Spitze des Eisberges. Sie generiere Schäden in Millionenhöhe und stelle zudem eine ernste Gefahr für Leib und Leben dar. Die zunehmende Sichtbarkeit der organisierten Kriminalität macht die Kantonspolizei auch an der Sprengung von Geldautomaten fest. In den letzten zwei Jahren wurden so über 1,5 Millionen Franken erbeutet.

Nach einem leichten Anstieg in den letzten Jahren könne erfreulicherweise im 2022 ein Rückgang der Fälle häuslicher Gewalt festgestellt werden, hielt Heinz Meier, Abteilungschef Stationierte Polizei, fest. Die Einbruchskriminalität nehme dagegen weiter zu. «Zu den Hotspots gehörten auch dieses Jahr wieder die bevölkerungsreichen Regionen entlang der Autobahn A1.» Einen besonderen Fokus legte die Kantonspolizei auf die Fahrzeugaufbrüche, die vermehrt im Norden des Kantons begangen wurden.

22 Menschen im Strassenverkehr gestorben – Ursachen unterschiedlich

Während in den vergangenen Jahren die tödlichen Unfälle auf den Strassen kontinuierlich zurückgingen, zeigte die Entwicklung im letzten Jahr leider in die andere Richtung: 22 Menschen verloren im Strassenverkehr im Kanton Aargau ihr Leben. «Die Unfallursachen sind sehr unterschiedlich. Das macht es für die Polizei sehr schwierig, generelle Handlungsansätze zu erkennen», so Rudolf Scherer, Abteilungschef Mobile Polizei. Während die Zahl der Unfälle mit Fussgängern rückläufig sei, seien die E-Bike-Unfälle markant gestiegen. Unerfreulich sei ausserdem die Tatsache, dass Alkohol als Unfallursache generell wieder zunehme.

Im Jahr 2022 habe die Kantonspolizei zudem rekordhohe Mengen von Betäubungsmitteln sichergestellt. Das sei ein Indiz dafür, dass der Betäubungsmittelhandel im Aargau professionell organisiert sei, so Markus Gisin, Abteilungschef Kriminalpolizei. Mit dem internationalen Bezug und den technischen Möglichkeiten der Täterschaft seien die Verfahren lang und komplex.

Die Zunahme der schweren Delikte gegen Leib und Leben falle auf, führt der Leitende Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht aus. Es sei aber positiv zu erwähnen, dass bei allen Tötungsdelikten die mutmassliche Täterschaft ermittelt werden konnte.

Jugendliche sensibler für illegale Bilder und Filme

Auch im Jahr 2022 bearbeitete die Kantonale Staatsanwaltschaft die über 100 zusätzlich eingegangenen Betrugsverfahren im Zusammenhang mit den Covid-19-Hilfsgeldern. «In über 70 Prozent der Fälle kamen während der Untersuchung noch weitere mutmassliche Delikte zum Vorschein», hält der leitende Staatsanwalt Adrian Schulthess fest.

Die Anzahl Verfahren bei der Jugendanwaltschaft sei stabil geblieben, wobei das Durchschnittsalter im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen sei, führt die Leiterin der Jugendanwaltschaft Beatriz Gil aus. Sie stellt zudem fest: «Es fällt auf, dass die Zahl der Verfahren wegen Herstellung, Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie rückläufig ist.» Die Jugendlichen seien offenbar sensibilisierter dafür, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen auch im Internet gelten und man dort nicht anonym sei.

