«Funkenflug»-Preisverleihung im Kurtheater Baden

Preisverleihung Kultur entfacht in Aargauer Schulen ein Feuer der Kreativität Im Kurtheater Baden wurden am Freitag zum 15. Mal die «Funkenflug»-Preise für fünf besonders herausragende Projekte verliehen. Rosmarie Mehlin 24.06.2022, 17.16 Uhr

Wie wäre es im Klassenzimmer mal mit physikalisch-mathematischer Bewegungslehre statt Algebra? Die Primarschule Muhen hat das Experiment gewagt und ist – schwupp – als Funkenflieger im Kurtheater Baden gelandet. Dort wurden die diesjährigen Gewinnerprojekte von «Kultur macht Schule» präsentiert. Für den «Funkenflug»-Wettbewerb bewerben können sich seit 2007 Kindergärtler ebenso wie Gymnasiasten, ganze Schulen, einzelne Gruppierungen oder Klassen. Unter der Federführung der Fachstelle für Kulturvermittlung prämiert eine Fachjury jeweils fünf der eingegangenen Projekte, die mit je 5000 Franken belohnt werden.

Der Vorhang war offen, auf der Bühne standen, vor einer grossen Filmleinwand, Stühle und Notenständer. Im Zuschauersaal herrschte flirrende theatralische Stimmung: Speerspitzen aus Alufolie ragten aus der dritten Reihe in die Höhe, Junge Frauen in perfektem, mit viel Goldflitter verbrämtem Make-Up sassen hinter einer Reihe von Burschen und Mädchen in weissen Hemden und Blusen. «Hier drin liegt spürbar fast schon explosiv Vorfreude in der Luft», sagte Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener Brogli. In ihrer Grussbotschaft betonte sie die Wichtigkeit kultureller Projekte an Schulen.

Zum Thema Funkenflug verriet sie, dass ihre grosse Passion – nicht nur als Werklehrerin - das Schweissen und Schleifen von Metall ist, «da fliegen auch Funken». Dann öffnete Burgener ein goldenes Couvert und verriet die fünf Gewinner. Sie kommen aus Aarau, Baden, Muhen, Mellingen, Rottenschwil und ihre Projekte sind bunter als jeder Papagei. Eins aber ist allen gemein: Sie zeigen, dass kultureller Kreativität nicht weniger Grenzen gesetzt ist, als der Begeisterungsfähigkeit der «Funkenflieger» und ebenso, dass weder an Mühe noch an Fantasie gespart wurde.

Ein mitreissendes Konzert und ein Kurzfilm

Das Geheimnis der Stühle und Notenständer auf der offenen Bühne lüftete die Primarschule samt Kindergarten von Mellingen-Wohlenschwil: 180 Buben und Mädchen, verstärkt durch eine Handvoll Argovia Philharmonic-Musiker, boten live und mit Video-Einspielungen ein mitreissendes «Dschungelbuch-Schulkonzert» der Extraklasse. Auf der Bühne tummelten sich nebst Mogli Baghira, Balu, selbstverständlich auch Affen. Sie alle, wie auch ein live gesungenes Swing-Duett inklusive Akrobatikeinlage, bekamen tosenden Applaus.

Die Schule Mellingen-Wohlenschwil gewann mit ihrem Projekt «Das Dschungelbuch» ebenfalls einen Preis. Donovan Wyrsch

Eine Erwähnung verdienen auch die Buben und Mädchen aus Muhen, die sich «Die Schule gehört uns» gesagt und den Entscheid kurzerhand auf einen Kurzfilm gebannt haben – Spiel, Regie oder Schnitt: alles selbstgemacht. Darin ist unter anderem zu sehen, was im Fach «Konstruktives Kauen» unterrichtet wird und was seine Vorteile für den Sprachunterricht sind. Ganz klar zu sehen ist, wie sehr das Fach «Kosmetik und Motorik» künstlerisches Potenzial fördert. Kurzum – die Müheler veranschaulichten mit viel Witz, dass Schule keineswegs langweilig sein muss.

Das Stadtarchiv durchforstet

Vom «Chindsgi» bis zur Mittelschule gaben sich 47 Kinder aus Rottenschwil auf die Frage «Wo ist die Kunst zuhause?» eine klare Antwort und schufen im Dorf einen Kunstpfad mit ganz verschiedenen Elementen, von denen sie einige im Kurtheater, illustriert durch Fotos, präsentierten. So schilderten zwei Kindergärtler, wie sie in der Turnhalle ein grosses Mandala gelegt hatten: «Am Schluss sin mer zfride gsi!» Mit Alltagsgegenständen in buntbemalter Riesengrösse – etwa eine drei Meter hohe Zahnbürste und Gabel – wurde Rottenschwil kulturell aufgewertet.

Burschen und Mädchen der Schule Burghalde Baden hatten sich intensiv mit dem wichtigsten Badener Künstler, Hans Trudel, befasst. Sie hatten das Stadtarchiv durchforstet, sich in Tage- und Notizbücher vertieft, daraus ein kleines theatralisches Bijou geschaffen und, mit dem Zitat «Ich will, weil ich muss» als Titel, umgesetzt. In knappen, aber aussagekräftigen Sätzen, in mit grosser Intensität gespielten kurzen Szenen, zeichneten Badener Oberstufenschülerinnen und -Schüler ein eindrückliches Bild von Trudel.

Die Tanzgruppe «Attitude» der Neuen Kantonsschule präsentierte an der Preisverleihung im Kurtheater Baden ihr Projekt «Utopia». Donovan Wyrsch

Mit «Utopia» fasziniert die Tanzgruppe Attitude in einer ganz anderen Kultur-Sparte. Nachdem Corona ihre Ambitionen auf eine Teilnahme am School-Dance-Award zunichte gemacht hatte, haben sie sich kurzerhand neu orientiert und ihr tänzerisches Können in eine fiktive Geschichte eingebettet. Auf sehr hohem Niveau verknüpfen die jungen Frauen der Neuen Kanti Aarau Tänze eines Urvolkes mit Jazztanz-Elementen. Mit ganzem Körpereinsatz, Präzision und packenden Schrittfolgen ziehen sie Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann.