So versuchen Aargauer Behörden Gewaltausbrüche zu verhindern

Prävention 140 Fälle letztes Jahr – wenn «Hans» durchdreht: So versuchen Aargauer Polizei und Behörden Gewaltausbrüche zu verhindern Im Aargau ist es dank des neuen Polizeigesetzes möglich, besser auf auffällige Personen zu reagieren. In den letzten fünf Jahren wurden rund 500 Personen erfasst, letztes Jahr musste in 140 Fällen interveniert werden. Wir zeigen anhand des Prototyp-Gefährders «Hans», was konkret abläuft.

Es gibt Menschen, die in einen Strudel von Problemen geraten, irgendwann nicht mehr weiter wissen, und anderen Menschen Gewalt antun. Wenn es so weit kommt, stellt sich danach immer die Frage: Hätte man es nicht verhindern können? Waren die Anzeichen nicht da?

Die Kantonspolizei Aargau versucht zusammen mit den Behörden genau das: Personen, bei denen aus Drohungen plötzlich Ernst werden könnte, zu identifizieren und einzugreifen, bevor etwas Schlimmeres geschieht. Wie das funktioniert, ist im Aargauer Bedrohungsmanagement (ABM) festgehalten, dieses gilt seit Juli letzten Jahres.

500 Personen erfasst

Bereits vor fünf Jahren wurde der polizeiliche Gewaltschutz eingeführt und in diesem Zusammenhang seit dem 1. Januar 2017 rund 500 Personen erfasst. Sie werden in Gefährdungskategorien eingeteilt (geringe Gefahr, mittelbare Gefahr und hohe Wiederholungs- resp. Ausführungsgefahr).

Aber wie sieht das im Detail aus? Weil es schwierig ist, anhand eines realen Einzelfalls das ganze System aufzuzeigen, ohne dass der Beschuldigte erkennbar wird, haben wir zusammen mit der Kantonspolizei einen prototypischen Fall erarbeitet. Nennen wir ihn Hans Muster.

Die Polizei muss wissen, wenn Hans auffällig wird

Hans Muster lebt von der Sozialhilfe, und nun soll diese ihm auch noch gekürzt werden. Als ihm die Sozialarbeiterin auf der Gemeinde die Gründe erklärt, wird Hans laut, er flucht und beschimpft die Sozialarbeiterin. Wütend verlässt er den Raum und schlägt die Türe hinter sich zu.

Max Gräni, Dienstchef Kriminalprävention. zvg

«Solche Vorfälle müssen von den betroffenen Behörden erkannt, richtig eingeschätzt und der Polizei gemeldet werden», erklärt Max Gräni, Dienstchef Kriminalprävention. In diesem Fall bedeutet das: Der Sozialdienst soll die Feststellung an eine geeignete Stelle weiterleiten, laut dem ABM wäre dies in diesem Fall der polizeiliche Gewaltschutz der Kantonspolizei Aargau.

«Mitarbeitende des Gewaltschutzes nehmen in solchen Fällen weitere Abklärungen vor und stehen den Mitarbeitenden des Sozialdienstes beratend und unterstützend zur Seite», erklärt Gräni. Im neuen Polizeigesetz, das seit 1. Juli 2021 in Kraft ist, wurde das Bedrohungsmanagement rechtlich verankert; damit darf und soll der Sozialdienst so einen Vorfall melden.

Das Gefahrenpotenzial erkennen

Wie schätzt die Polizei nun das Gefahrenpotenzial von Hans ein? Ein Anhaltspunkt ist, was er gegenüber der Sozialarbeiterin genau geäussert hat: «Handelt es sich dabei um Äusserungen oder Handlungen, die eine konkrete Gefahr an Leib und Leben darstellen, zum Beispiel die Bedrohung mit einer Waffe, eine ausgesprochene Todesdrohung oder Ähnliches, sprechen wir von einem Notfall», erklärt Gräni. In diesem Fall sei ein sofortiges Handeln der Sozialarbeiterin erforderlich, beispielsweise eine Meldung an den Polizeinotruf 117. Die Polizei wird dann sofort intervenieren.

Besteht bloss ein auffälliges, querulatorisches Verhalten, handelt es sich um keinen Notfall – wieder spielen die konkreten Schilderungen der gewaltbetroffenen Person eine zentrale Rolle. Gräni erläutert:

«Dabei dürfen die Einschätzung sowie das Bauchgefühl der Sozialarbeiterin nicht ausser Acht gelassen werden.»

Einzig wenn es sich um eine flüchtige, als nicht ernst gemeinte Drohung eingestufte Äusserung handelt, ist keine Meldung nötig.

Auch wenn es kein Notfall ist, kann eine Drohung ernst gemeint sein

Damit die Polizei das Gefahrenpotenzial von Hans einschätzen kann, braucht sie Informationen. «Je mehr Informationen uns zur Verfügung stehen, desto aussagekräftiger die Gefahreneinschätzung», so Gräni.

Eine wichtige Rolle spielt dabei, ob Hans bereits einmal gewalttätig in Erscheinung getreten ist, und falls ja, in welcher Intensität und welcher Form. Auch eine psychische Vorbelastung oder das Suchtverhalten fliessen in die Einschätzung mit ein – wenn Hans sich also am Wochenende regelmässig betrinkt und schon mehrmals in Kneipenschlägereien verwickelt war, kann das ein Indikator sein. Auch die Lebenssituation ist wichtig für die Einschätzung: Ist die Person gut integriert und geht sie regelmässig einer Arbeit nach? Oder lebt sie isoliert und hat kein intaktes Umfeld.

Vom Gespräch bis zu einem Gefährlichkeitsgutachten

Wenn Sozialarbeiterin den Vorfall mit Hans Muster gemeldet hat, macht die Polizei einen Abgleich mit den schweizweit verbreiteten Einschätzungstools (Octagon) und durch persönliche Gespräche mit dem Betroffenen. Ausserdem werden weitere schon zuvor involvierte Behörden, Institutionen oder Bezugspersonen befragt.

«In besonderen Fällen genügen die vorhanden Informationen nicht, um das Gefahrenpotenzial eingehend beurteilen zu können», sagt Gräni. «In solchen Fällen kann die Staatsanwaltschaft ein medizinisch durchgeführtes Gefährlichkeitsgutachten erstellen lassen. Voraussetzung dafür ist, dass aufgrund der Anlasstat ein Strafverfahren durch die Staatsanwaltschaft eröffnet wurde.»

120 Ansprechpersonen können helfen

Bis jetzt dreht sich in unserer Geschichte alles um Hans Muster. Aber was wird eigentlich gemacht, um die Mitarbeiterin des Sozialdienstes zu schützen?

Mit der Einführung des Aargauischen Bedrohungsmanagements wurden in sämtlichen kantonalen Departementen und Institutionen, also in Spitälern, Kliniken, Heimen, Mittelschulen, usw. sowie auf Gemeindeebene und an den Schulen über 120 Ansprechpersonen als Bindeglied zum polizeilichen Gewaltschutz definiert. Die Ansprechperson ist die erste Anlaufstelle für die betroffene Gemeindemitarbeiterin. Sie kann sie beraten oder an die entsprechende Stelle weiterleiten – beispielsweise zum Stützpunkt der Kapo, um Anzeige zu erstatten.

Mit dem Aargauer Bedrohungsmanagement will man Gewalteskalationen verhindern. Symbolbild: Ursula Häne

Auf Gemeindeebene und in den Volksschulen sind für diese Art der Bedrohung geschulte Mitglieder der Regional- oder Stadtpolizeien zuständig. Die Beratungsstelle der Kapo macht zudem Schwachstellenanalysen der Infrastruktur (Gebäude, Schalterbereich etc.) sowie Schulungen zu «Umgang mit bedrohlichem Verhalten».

Hans schreibt ein böses E-Mail an den Regierungsrat

Zurück zu unserem Prototyp-Fall. Einige Tage später ist Hans wieder wütend, diesmal weil er in der Beiz eine Maske tragen muss – so gehe das nicht weiter, findet er. Nachdem er wieder mal zu tief ins Glas geschaut hat, schreibt er einem Regierungsrat ein E-Mail und beklagt sich über die Coronamassnahmen. Er wird auch hier auffällig, weil er diffuse Drohungen ausspricht.

«Wird ein Politiker von derselben Person beschimpft und erfolgt ebenfalls eine Meldung an den Gewaltschutz, entsteht eine Schnittmenge an Informationen, mit denen der Gewaltschutz die Person und deren Verhalten noch gezielter analysieren kann», sagt Gräni. Der Politiker wird im Anschluss mit dem Hintergrundwissen durch Mitarbeitende des Gewaltschutzes beraten. «Weiter werden die betroffenen Behörden durch den Gewaltschutz sensibilisiert.» Die Polizei gibt dann entsprechende Verhaltensanweisungen ab.

Was ist mit den Rechten von Hans?

Wird denn nun der Regierungsrat mit allen Daten über unseren Hans versorgt? Nein, erklärt Gräni:

«Die Verhaltensanweisungen und Empfehlungen erfolgen, ohne die datenschutzrechtlich relevanten Daten der gefährdenden Person preisgeben zu müssen.»

Es würden generell nur Daten unter den Behörden ausgetauscht, die für eine Einschätzung erforderlich sind, sagt der Experte der Kantonspolizei. Nebst der rechtlichen Grundlage muss die Weitergabe von Daten verhältnismässig sein. Gegenüber der gewaltausübenden Person werde Transparenz grossgeschrieben. «Es werden vor jedem Gespräch die rechtlichen Grundlagen erläutert», so Gräni.

Wie geht es nun weiter mit Hans?

In unserem Fall hätte also der Sozialdienst mit dem Aargauischen Bedrohungsmanagement Kontakt aufgenommen, es wäre eine telefonische Beratung durch den Gewaltschutz erfolgt, und dieser hätte dem Sozialdienst empfohlen, Hans einen Brief zu schreiben, in dem erklärt wird, dass sein Verhalten als bedrohlich empfunden wird und dass bei einer Wiederholung rechtliche Konsequenzen drohen.

Auch dass Hans per E-Mail einen Regierungsrat beschimpft hat, wurde der Polizei gemeldet. Daraufhin folgt eine interne Besprechung beim Gewaltschutz. Die Polizei geht bei Hans vorbei und hält eine sogenannte Gefährderansprache. Ihm werden also die Konsequenzen bei einem Wiederholungsfall aufgezeigt. Im letzten Jahr führte die Kantonspolizei Aargau rund 140 Ansprachen mit gewaltausübenden Personen und Opfern.

Die Kantonspolizei beschafft sich eventuell weitere Informationen, um das Risiko einschätzen zu können, das von Hans ausgeht. Schliesslich folgt die Nachbearbeitung, die Rückmeldung an die betroffenen Stellen und Personen.

Daten werden zwischen zwei und zehn Jahren aufbewahrt

Hans bleibt vorläufig in einem Monitoring. Der Gewaltschutz nimmt nochmals Kontakt mit ihm auf, und klärt, wie sich die Situation entwickelt hat. Wann das genau sein wird, hängt von der Einschätzung des Gefährdungspotenzials ab – Personen mit unmittelbarer Gefahr begleitet die Polizei engmaschiger und schaut nach drei Monaten vorbei. Besteht nur geringe Gefahr, dann erst nach zwei Jahren. Gab es seit der ersten Erfassung und des durchgeführten Monitorings keine weiteren Auffälligkeiten, werden die Personen nicht mehr weiter überprüft.

«Die Daten können nach den gesetzlichen Vorschriften zwischen zwei und zehn Jahren aufbewahrt werden – danach müssen sie gelöscht werden», so der Experte der Kantonspolizei.

