Aargau: Junge Grüne wählen Klimaaktivistin ins Co-Präsidium

Präsidium Junge Grüne Aargau wählen Klimaaktivistin ins Co-Präsidium – und lehnen die «Lex Netflix» ab Mechthild Mus folgt bei der Jungpartei auf Vera Becker. Zudem haben die Jungen Grünen an ihrer Jahresversammlung bereits die Ja-Parole zur «Lex Netflix» gefasst. Eva Berger 31.01.2022, 14.58 Uhr

Das neu gewählte Co-Präsidium der Jungen Grünen Aargau: Mechthild Mus (l.) und Peter Weihrauch (r.) Zvg

Die Jungen Grünen Aargau haben an ihrer online-Jahresversammlung vom Samstag Mechthild Mus und Peter Weihrauch ins Co-Präsidium gewählt. Mechthild Mus ersetzt Vera Becker, die nach zwei Jahren Co-Präsidium mit Peter Weihrauch zurückgetreten ist. Seit vergangenem September ist sie Generalsekretärin der Jungen Grünen Schweiz.

Unter der Co-Leitung von Vera Becker haben die Jungen Grünen bei den Einwohnerratswahlen insgesamt fünf Sitze geholt. Seit dem 18. Januar sind sie zudem mit dem nachgerückten Nicolà Bossard im Grossen Rat vertreten.

Die neue Co-Präsidentin Mechthild Mus ist 18 Jahre alt und seit einem Jahr Mitglied des Parteivorstands. Sie kommt aus der Klimastreikbewegung und will sich stärker in der Jungpartei engagieren.

Ja-Parole zur Lex Netflix

Bereits haben die Jungen Grünen an ihrer Versammlung die Parole zum Filmgesetz, der «Lex Netflix», gefasst. Sie sagen klar Ja und stellen sich damit gegen die Jungparteien von FDP, SVP und GLP, die das Referendum ergriffen hatten.

Die Vorlage führe zu Investitionen in die Schweizer Filmbranche, was zu begrüssen sei, so das Argument der Jungen Grünen. Das Gesetz sei nicht liberal und führe zu hohen Kosten, sagen die Gegner. Am 15. Mai findet die Abstimmung statt.