«Raumforum Aargau» erhält den Aargauer Heimatschutzpreis 2022

Prämierung «Eine seit langem bestehende Lücke wird gefüllt» – «Raumforum Aargau» erhält Heimatschutzpreis 2022 Am Samstag wurde der mit 10'000 Franken dotierte Heimatschutzpreis vergeben. Der Verein «Raumforum Aargau » ist der Gewinner der diesjährigen Ausgabe 14.11.2022, 11.00 Uhr

Der Aargauer Heimatschutz wird seit 36 Jahren vergeben. Er ist der bekannteste Preis seiner Gattung im Kanton Aargau und mit 10'000 Franken dotiert. Am Samstag wurde er in der Alten Rockwell-Halle in Aarau erneut vergeben. Der Gewinner ist der Verein «Raumforum Aargau», der für den vorbildlichen Einsatz zur nachhaltigen Gestaltung des Lebensraums und der Baukultur im Kanton Aargau ausgezeichnet wurde.