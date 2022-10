Die günstigsten Krankenkassen im Aargau: So können Sie sparen

Prämienanstieg Das sind die günstigsten Krankenkassen im Aargau ‒ und so können Sie sparen Noch bis am 30. November können Versicherte die Krankenkasse wechseln. Ein Vergleich der verschiedenen Angebote und ein allfälliger Wechsel der Grundversicherung kann sich lohnen. Dominic Kobelt und Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

Im Aargau steigt die mittlere Prämie um 5,9 Prozent. Keystone

Die mittlere Prämie über alle Altersklassen wird im Aargau nächstes Jahr pro Monat 17.20 Franken teurer. Erwachsene (ab 26 Jahren) bezahlen nächstes Jahr im Durchschnitt 368 Franken pro Monat anstatt 346.80 Franken – also 21.20 Franken mehr. Bei den jungen Erwachsenen (19 bis 25 Jahre) erhöht sich die Prämie von 241.70 auf 256.20 Franken. Die mittlere Prämie bei den Kindern steigt um 4.70 Franken auf 97 Franken.

Trotzdem scheuen viele den Aufwand eines Kassenwechsels. Doch ein Vergleich lohnt sich. Suchen Sie in der Tabelle unten nach einer Krankenkasse und sehen Sie, wie hoch deren Prämie im kommenden Jahr sein wird und wie gross die Differenz zur günstigsten Kasse ist. Sie können sich die neuen Prämien für drei Franchisen anzeigen lassen. Wie die Tabelle zeigt, ist die monatliche Ersparnis je nach Kasse und Franchise bis zu 86 Franken – im Jahr sind das über 1000 Franken.

Lesebeispiel zur Tabelle: Ein Erwachsener mit einer Franchise von 300 Franken spart im Aargau bei einem Wechsel von der Swica zur günstigsten Krankenkasse monatlich 84.30 Franken.

Mit diesen Tipps können Sie weitere Kosten sparen: Unfalldeckung ausschliessen: Wer mindestens acht Arbeitsstunden pro Woche erwerbstätig ist, kann die Unfalldeckung ausschliessen. Dazu müssen Versicherte der Krankenkasse eine Bestätigung ihres Arbeitgebers zustellen. Je nach Anbieter wird die Prämie dadurch zwischen 5 und 7 Prozent billiger. Sparpotenzial: 20 bis 30 Franken pro Monat.

Wer mindestens acht Arbeitsstunden pro Woche erwerbstätig ist, kann die Unfalldeckung ausschliessen. Dazu müssen Versicherte der Krankenkasse eine Bestätigung ihres Arbeitgebers zustellen. Je nach Anbieter wird die Prämie dadurch zwischen 5 und 7 Prozent billiger. Höhere Franchise : Die Versicherten beteiligen sich über die Franchise an den erbrachten Leistungen. Die niedrigste beträgt 300 Franken, man kann sie allerdings auch auf b is zu 2500 Franken erhöhen. Im Aargau sparen Erwachsene (ab 26 Jahren) mit der höchsten Franchise gegenüber der niedrigsten Franchise rund 120 Franken monatlich. Die Krankenversicherer dürfen bis zu 1540 Franken Rabatt pro Jahr geben. Eine höhere Franchise lohnt sich allerdings nur für Gesunde. Sie sollten die gewählte Franchise sowie den maximalen Selbstbehalt von 700 Franken pro Jahr angespart haben. Wer weiss, dass viele teure medizinischen Behandlungen anstehen, wählt am besten die tiefste Franchise von 300 Franken. Für Kinder sollte man keine Franchise wählen, weil sie zu oft krank sind. Wer eine höhere Franchise will, kann dies seiner Krankenkasse bis am 31. Dezember mitteilen. Eine Reduktion der Franchise muss hingegen bis Ende November gemeldet werden.

Wer seine freie Arztwahl einschränkt, kann ebenfalls mehrere hundert Franken pro Jahr sparen. Bei verpflichten sich Versicherte, immer zuerst einen Hausarzt aufzusuchen. Bei sogenannten wendet man sich im Krankheitsfall zuerst an eine Gruppenpraxis. Zusätzlich bieten Versicherer auch an, welche vor jedem Arztbesuch eine telefonische medizinische Beratung vorsehen. Dadurch sollen unnötige Behandlungen verhindert werden. Prämienverbilligung beantragen: Menschen in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen haben Anspruch auf eine Verbilligung der Krankenkassenprämie. Personen, die für 2023 anspruchsberechtigt sein könnten, erhalten einen Code per Post. Mit diesem müssen sie online bei der SVA Aargau bis spätestens am 31. Dezember 2022 eine Prämienverbilligung beantragen. Wer keinen Code erhalten hat, aber der Ansicht ist, ihm stehe eine Verbilligung zu, kann ab Oktober ebenfalls auf der Website der SVA Aargau einen Code anfordern.

Menschen in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen haben der Krankenkassenprämie. Personen, die für 2023 anspruchsberechtigt sein könnten, erhalten einen Code per Post. Mit diesem müssen sie online bei der SVA Aargau bis spätestens am 31. Dezember 2022 eine Prämienverbilligung beantragen. Wer keinen Code erhalten hat, aber der Ansicht ist, ihm stehe eine Verbilligung zu, kann ab Oktober ebenfalls auf der Website der SVA Aargau einen Code anfordern. Prämienrechner konsultieren: Verschiedene Vergleichsportale helfen bei der Suche nach einer günstigen Krankenkasse. Zum Beispiel der Prämienrechner des Bundes www.priminfo.ch, aber auch private Anbieter wie www.comparis.ch oder www.moneyland.ch.

Verschiedene Vergleichsportale helfen bei der Suche nach einer günstigen Krankenkasse. Zum Beispiel der des Bundes www.priminfo.ch, aber auch private Anbieter wie www.comparis.ch oder www.moneyland.ch. Pünktlich kündigen: Wer seine Grundversicherung kündigen möchte, muss dies seiner Krankenkasse bis spätestens Ende November mitteilen: am besten mit einem eingeschriebenem Brief.

In Neuenburg steigen die Prämien am stärksten

Auch wenn die Aargauerinnen und Aargauer die höheren Prämien im Portemonnaie spüren werden, kommen sie im interkantonalen Vergleich noch gut weg. Die Neuenburgerinnen und Neuenburger bezahlen nächstes Jahr im Schnitt pro Monat 33.70 Franken mehr für ihre Krankenversicherung (+9,5 Prozent), die Tessinerinnen und Tessiner 33.20 Franken (+9,2 Prozent) mehr.

Am wenigsten stark steigen die Prämien im Kanton Basel-Stadt (+3,9 Prozent). In absoluten Zahlen bezahlen die Baslerinnen und Basler aber schweizweit immer noch am meisten für ihre Krankenversicherung: Die mittlere Prämie wird im Stadtkanton nächstes Jahr 426.40 Franken betragen.

