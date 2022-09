So viel teurer werden die Krankenkassen im Aargau

Krankenkasse Im Aargau steigen die Prämien um 5,9 Prozent – wir zeigen, welche Kasse wie stark aufschlägt Die mittlere Prämie über alle Altersklassen wird pro Monat 17.20 Franken teurer. Trotzdem gehört der Aargau zu jenen zwölf Kantonen mit unterdurchschnittlichem Anstieg. Noch bis Ende Jahr können Aargauerinnen und Aargauer eine Prämienverbilligung beantragen. Noemi Lea Landolt 1 Kommentar 27.09.2022, 14.35 Uhr

Schweizweit steigt die mittlere Prämie um 6,6 Prozent. Im Aargau um 5,9 Prozent. keystone

Die Aargauerinnen und Aargauer müssen nächstes Jahr im Schnitt 5,9 Prozent mehr für ihre Krankenversicherung bezahlen. Schweizweit steigt die mittlere Prämie um 6,6 Prozent. Damit gehört der Kanton Aargau zu jenen zwölf Kantonen mit unterdurchschnittlichem Prämienanstieg.

Die monatliche mittlere Prämie über alle Altersklassen steigt 2023 um 17.20 Franken – sie erhöht sich von 291 Franken auf 308.30 Franken. Damit liegt die mittlere Prämie im Aargau immer noch unter dem Schweizer Schnitt von 334.70 Franken.

Ein Vergleich lohnt sich

Die Höhe der Prämie unterscheidet sich von Kasse zu Kasse. Während erwachsene Versicherte bei der Aquilana 404.80 Franken für die Grundversicherung (Franchise 300 Franken, ohne Unfall) bezahlen, kostet die gleiche Leistung bei der Swica 489.10 Franken Franken.

Ein Vergleich der verschiedenen Angebote und ein allfälliger Wechsel der Grundversicherung kann sich also lohnen. Wer die Krankenkasse wechseln möchte, muss bis am 30. November bei der bisherigen Kasse kündigen.

Suchen Sie in der Tabelle unten nach einer Krankenkasse und sehen Sie, wie hoch deren Prämie im kommenden Jahr sein wird und wie gross die Differenz zu diesem Jahr ist. Sie können sich die neuen Prämien für drei Franchisen anzeigen lassen.

In Neuenburg steigen die Prämien am stärksten

Auch wenn die Aargauerinnen und Aargauer die höheren Prämien im Portemonnaie spüren werden, kommen sie im interkantonalen Vergleich noch gut weg. Die Neuenburgerinnen und Neuenburger bezahlen nächstes Jahr im Schnitt pro Monat 33.70 Franken mehr für ihre Krankenversicherung (+9,5 Prozent), die Tessinerinnen und Tessiner 33.20 Franken (+9,2 Prozent) mehr.

Am wenigsten stark steigen die Prämien im Kanton Basel-Stadt (+3,9 Prozent). In absoluten Zahlen bezahlen die Baslerinnen und Basler aber schweizweit immer noch am meisten für ihre Krankenversicherung: Die mittlere Prämie wird im Stadtkanton nächstes Jahr 426.40 Franken betragen.

Prämienverbilligung bis Ende Jahr beantragen

Menschen in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen haben Anspruch auf eine Verbilligung der Krankenkassenprämie. Personen, die für 2023 anspruchsberechtigt sein könnten, erhalten einen Code per Post. Mit diesem müssen sie online bei der SVA Aargau bis spätestens am 31. Dezember 2022 eine Prämienverbilligung beantragen. Wer keinen Code erhalten hat, aber der Ansicht ist, ihm stehe eine Verbilligung zu, kann ab Oktober ebenfalls auf der Website der SVA Aargau einen Code anfordern.

Der Grosse Rat hat für 2023 einen Kantonsbeitrag für die Prämienverbilligung von 150,2 Millionen Franken gesprochen. Zusammen mit dem Bundesbeitrag von 236,7 Millionen Franken beträgt das Gesamtbudget für die Prämienverbilligungen 386,9 Millionen Franken.

