Sommaruga in Lenzburg: Diskussion mit Berufsschülern über Energie

«Power Aargau» Hoher Besuch in Lenzburg: Bundesrätin Simonetta Sommaruga diskutiert mit Berufsschülern über die Energiezukunft Die Ausstellung «Power Aargau» lockte im Juni nicht nur zahlreiche Schulklassen ins Stapferhaus – auch die Energieministerin war am Donnerstagmorgen zu Gast. Livia Häberling Jetzt kommentieren 23.06.2022, 17.36 Uhr

Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Regierungsrat Stephan Attiger (rechts) diskutierten am Donnerstagmorgen im Stapferhaus mit jungen Berufsleuten. Valentin Hehli

Auf dem Vorplatz des Stapferhauses gönnen sich einige Berufsschüler noch schnell einen Apfel als Stärkung. Ihnen steht am Donnerstagmorgen ein besonderer Anlass bevor: Bundesrätin und Energieministerin Simonetta Sommaruga hat sich für einen Besuch an der Ausstellung «Power Aargau» angekündigt. Ebenfalls eingeplant: Ein Austausch mit ihnen, den Berufsleuten von morgen. Ja, bekräftigt einer der Schüler während des Wartens, das sei für ihn schon ein spezieller Moment:« Ich habe ja noch nie ein Bundesratsmitglied live gesehen.»

Dann, mit etwas Verspätung, fährt der Dienstwagen mit Berner Nummernschild vor. Energiedirektor Stephan Attiger und die Stiftungsratspräsidentin des Stapferhauses, Katja Gentinetta, nehmen die Bundesrätin in Empfang. Im Bistrobereich gibt es neben Gipfeli (die niemand anrührt) auch Begrüssungsworte der beiden. Als Energiekanton wolle man auch nach der Zeit der Kernenergie eine Rolle spielen, sagt Attiger zu den Beweggründen für das Projekt «Power Aargau», das sich auch stark um den Dialog zur Energiezukunft dreht. «Diese Herausforderung ist gross, doch wir nehmen sie an.»

Sommaruga: «Da kommt etwas auf uns zu!»

Bundesrätin Simonetta Sommaruga zeigt sich über die Einladung und das Projekt zum Thema Energie erfreut. Gerade die aktuelle Situation mache die Abhängigkeit von Gas und Öl besonders deutlich: Plötzlich zu merken, dass auch bei der Energie nicht alles automatisch laufe, der Strom nicht einfach aus der Steckdose komme, sondern zuerst produziert werden müsse, das sei für viele Leute eine neue Erfahrung. Dazu die Herausforderungen des Klimawandels, so Sommaruga: «Da kommt etwas auf uns zu!» Projekte wie «Power Aargau» böten den Besucherinnen und Besuchern die Chance, sich der Situation bewusst zu werden. Und zu handeln.

Unterwegs in der Ausstellung: Bundesrätin Simonetta Sommaruga mit Stapferhaus-Leiterin Sibylle Lichtensteiger (rechts) und Stiftungsratspräsidentin Katja Gentinetta. Valentin Hehli / ARG

Nachdem Stapferhaus-Leiterin Sibylle Lichtensteiger das Projekt «Power Aargau» kurz vorgestellt hat, besichtigt man gemeinsam die Ausstellungsräume, schaut ein kurzes Video und ein erstes Mal auch den Berufsschülern über die Schultern. Es waren ausschliesslich junge Männer, die sich in einem Raum in Kleingruppen gerade Gedanken machen, wie sie als angehende Schreiner den Energieverbrauch in ihren Unternehmen reduzieren könnten.

Anfangs noch etwas zögerlich – wann sonst stehen plötzlich eine Bundesrätin, PR-Fachleute, mehrere Fotografen und Journalistinnen um einen herum – ergeben sich schliesslich einige Wortwechsel zu den angefertigten Zeichnungen. «Die Leute wollen wieder mit nachwachsenden Rohstoffen bauen, mit Holz», sagt Sommaruga, und fügte dazu, bevor sie in den nächsten Raum geführt wurde: «Ihr habt einen super Beruf gewählt.»

Bei den Teilnehmenden den «Energie-Puls» fühlen

Der nächste Raum ist zugleich der letzte: Dort hat eine der Berufsschulklassen nun die Möglichkeit, der Energieministerin und dem Aargauer Energiedirektor ihre Fragen zu stellen, die sie sich im Vorfeld ausgedacht hat. Zunächst aber will der Moderator gewissermassen noch den Energie-Puls der Diskussionsgruppe fühlen: «Wie stark betrifft dich die Energiewende in deinem Beruf?», ist eine der Fragen, zu denen sich die Teilnehmenden auf einer Zahlen-Skala einreihen können. «Sie betrifft mich sehr, weil wir in unserem Betrieb viel Strom brauchen», weiss einer zu berichten.

Nach ihrer eigenen Betroffenheit gefragt, sagt Simonetta Sommaruga: «Die Energiewende betrifft mich sehr, jeden Tag, und manchmal auch in der Nacht.» Bei der Versorgungssicherheit – nicht zuletzt im Hinblick auf den kommenden Winter, seien alle gefordert. Dazu verweist Sommaruga am Rande der Veranstaltung auf mehrere Massnahmen, die der Bundesrat bereits getroffen habe: Dazu gehören eine Wasserreserve in den Speicherseen, Gespräche mit der Gasbranche und eine enge Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten.

Zum Schluss konnte eine Berufsschulklasse der Bundesrätin und dem Regierungsrat ihre vorbereiteten Fragen stellen. Valentin Hehli

Dann nutzen die Schüler ihre Gelegenheit: «In welcher erneuerbaren Energie sehen Sie das meiste Potenzial?», erkundigt sich ein Schüler. Dazu sagt Sommaruga, die Wasserkraft bleibe das Rückgrat, doch auch Wasser- und Solarenergie funktionierten in Kombination sehr gut. Und auch in der Windenergie sehe sie Potenzial. Stephan Attiger ergänzte, er verspreche sich in Zukunft noch etwas von Wasserstoff und Geothermie.

«Weshalb fahren Sie die Atomkraft herunter?», will ein anderer Schüler von der Bundesrätin wissen. «Wir fahren die Atomkraftwerke nicht herunter», entgegnet Sommaruga, «die Bevölkerung hat entschieden, dass die Kraftwerke am Netz bleiben, solange sie sicher sind». Weiter habe sich die Bevölkerung dazu entschlossen, dass in der Schweiz momentan keine neuen AKW mehr gebaut werden sollen.

So geht es weiter; Fragen über Fragen – ein erster Schritt. Genau das will «Power Aargau»: Die Gäste zum Nachdenken bewegen.

