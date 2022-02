Infektiologin Andrée Friedl steuert das KSB durch die Pandemie

Porträt Sie steuert das KSB durch die Krise: «Was kann einer Infektiologin Besseres passieren als eine Pandemie?» Manchmal ist Andrée Friedl eine Spassbremse. Das gehört zum Job der Leitenden Infektiologin am Kantonsspital Baden (KSB). Die Geschichte einer Frau, die lieber zeltet als am Strand liegt, die schon immer Ärztin werden wollte, sich für Seuchengeschichte interessiert und nun mittendrin ist, wenn genau die geschrieben wird. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andrée Friedl hat die Tische in ihrem Büro neu angeordnet. Jetzt können ihr die Leute nicht mehr auf die Pelle rücken. Sie halten Abstand, ohne dass die 58-Jährige etwas sagen muss. Andrée Friedl ist Leitende Infektiologin am Kantonsspital Baden (KSB). Seit das Coronavirus vor bald zwei Jahren erstmals in der Schweiz auftrat, ist sie dafür verantwortlich, dass das Spital gut durch die Krise kommt. Es ist mehr als ein Vollzeit-Job. «Aber es gibt ja noch Abende, Samstage und Sonntage.»

Klingelt das Telefon, heisst das meistens: Es gibt Arbeit. Infektiologin Andrée Friedl in ihrem Büro. Alex Spichale

Im Januar 2020 war sie an einer Fortbildung in Grindelwald. Ein australischer Virologe, der im chinesischen Wuhan arbeitete, erzählte, was sich dort gerade abspielt, und Andrée Friedl wusste: Wir werden ein Problem bekommen. Am 28. Februar 2020 hatte das KSB seinen ersten Covid-19-Patienten.

Infektiologinnen waren plötzlich gefragt. Die Menschen interessierten sich dafür, was Christian Drosten und wie sie alle heissen, zu sagen haben. Sie wollten Einschätzungen und Prognosen. Vor Corona fristete die Disziplin eher ein Schattendasein. «Wer erzählt schon, dass er seine HIV-Infektion bei einer Infektiologin behandeln lässt?», fragt Andrée Friedl. Es ist eine rhetorische Frage.

Ihr geht es nicht um Prestige. Sie macht ihren Job. Arbeitet so, wie man als Ärztin eben arbeitet. «Ich muss nicht auf ein Podest gehoben werden und will das auch nicht – wie übrigens die allermeisten meiner Kolleginnen und Kollegen.»

Engagiert für HIV-Patienten

Zur Infektiologie kam Andrée Friedl über das HI-Virus. Sie gehört zu jener Generation von Ärztinnen, welche die Anfänge von AIDS in der Schweiz miterlebt haben. «Ich habe damals viele junge Patientinnen und Patienten sterben sehen.» Seither ist viel passiert. HIV-positiv zu sein, ist kein Todesurteil mehr. Dank Präventionskampagnen und des medizinischen Fortschritts stecken sich immer weniger Leute mit dem Virus an. Aber es passiert noch. Und oft trifft es Menschen, die keine einfache Lebensgeschichte haben.

Auch diese Menschen sind Patientinnen und Patienten von Andrée Friedl. Für sie engagiert sich die Ärztin besonders. Dieser Einsatz, der für sie selbstverständlich ist, geht weiter, als es ihr Job verlangen würde. Es kommt vor, dass die Infektiologin dem Sozialdienst einer Gemeinde Beine macht, wenn HIV-Patienten auf der Schwarzen Liste gelandet sind, weil sie ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlt haben. «Das darf eigentlich nicht sein, aber es kommt trotzdem vor. Das ist mühsam und das versuche ich, möglichst rasch zu klären.»

Andrée Friedl war schon früh klar, dass sie Medizin studieren und Ärztin werden will. Etwas anderes kam nicht infrage. Woher dieser Wunsch kam, kann sie sich nicht erklären. Es war einfach diese Idee. Und gleichzeitig die Sorge:

«Was um Gottes willen soll ich machen, wenn es nicht klappt?»

Chemie? Physik? Pharmazie? Alles nicht ihre Welt. Geschichte fand sie spannend. «Aber das war für mich kein Beruf, sondern ein Hobby.» Am Schluss waren ihre Sorgen unbegründet. Sie wurde Ärztin und Geschichte ist ein Hobby geblieben. Vor allem die Seuchengeschichte.

Der Traum jeder Infektiologin

Und Seuchengeschichte wird gerade geschrieben. Als Infektiologin ist Andrée Friedl mittendrin und gibt unumwunden zu: «Hand aufs Herz: Was kann einer Infektiologin Besseres passieren als eine Pandemie?» Beobachten, wie sich ein neues Virus verhält, wie es sich entwickelt, wen es betrifft, aber auch, wie es sich auf der Welt verbreitet. «Das ist unglaublich spannend, und es ist auch extrem eindrücklich, was wir in so kurzer Zeit gelernt und welche Fortschritte wir erzielt haben.»

So gesehen sei die Pandemie auch eine Chance. Andrée Friedl ist überzeugt, dass gerade die mRNA-Technologie weitere Türen öffnen wird im Kampf gegen Infektionskrankheiten. Die Impfstoffe sind einfacher herzustellen und günstiger in der Produktion als herkömmliche.

Mit der Schweizer Armee in Namibia

Medizin studiert hat Andrée Friedl in Fribourg und Bern. Nach dem Studium war sie mit der Swiss Medical Unit in Namibia. Es war der erste UNO-Einsatz der Schweizer Armee, die dort den Unabhängigkeitsprozess unterstützte.

Ende 1989/Anfang 1990 war Andrée Friedl mit der 3. Equippe der Swiss Medical Unit in Grootfontein (Namibia). Sie ist die Frau mit den langen Hosen auf dem Leiterchen beim Eingang der minengeschützten Riesenambulanz. zvg

Medizin studiert hat Andrée Friedl in Fribourg und Bern. Nach dem Studium war sie mit der Swiss Medical Unit in Namibia. Es war der erste Einsatz der Schweizer Armee für die UNO, die dort den Unabhängigkeitsprozess unterstützte. Zurück aus Namibia hat sie die Ausbildung als Internistin am Spital Thun und im Inselspital Bern absolviert, war kurz am KSB in der Anästhesie und am Kantonsspital Aarau in der Mikrobiologie. 1997 hatte sie der kürzlich pensionierte Chefarzt Jürg Hans Beer als Oberärztin ans KSB auf die Innere Medizin geholt. Andrée Friedl war die einzige Ärztin im ganzen Departement Medizin. Rückblickend kann sie sich ein Lachen nicht verkneifen:

«Das war selbst für diese Zeit schon sehr antiquarisch.»

Abgeschreckt hat sie das aber nicht. Nach einem Abstecher auf die Infektiologie in Zürich kehrte sie 2001 ans KSB zurück. «Es hat sich zum Glück auch rasch etwas getan und Jürg Hans Beer hat viele Frauen angestellt.» So viele, dass Jahre später Assistenzärzte fanden, man solle doch bitte wieder einmal ein paar Männer anstellen.

Aufklären, beruhigen, motivieren

Nach inzwischen 20 Jahren am KSB gehört Andrée Friedl zum Inventar des Spitals. Wer sie nach all den Jahren noch nicht kannte, kennt sie spätestens seit der Pandemie. Niemand – ausser vielleicht CEO Adrian Schmitter – hat in den letzten zwei Jahren im Intranet so viele Beiträge verfasst wie sie. Sie hat aufgeklärt, beruhigt, ermahnt, motiviert.

Andrée Friedl hat alles zum Thema gelesen, war an sie herangetragen wurde. Studien, Zeitungsartikel, Lagebeurteilungen der wissenschaftlichen Taskforce. Daraus hat sie Informationen zusammengetragen und versucht, Klarheit zu schaffen. «Die Leute wussten zum Teil wirklich nicht mehr, was sie noch glauben sollten.» Ihr war wichtig, transparent zu sein. «Ich habe immer gesagt, was wir wissen, was wir nur vermuten und wo wir noch keine Ahnung haben.»

Im KSB-Pandemieausschuss hat Andrée Friedl ebenfalls eine wichtige Rolle inne. Sie witzelt:

«Da schaue ich jeweils in eine grosse Kristallkugel und versuche, etwas zu prophezeien und hoffe, dass ich nicht allzu sehr daneben liege.»

Natürlich müsse sie manchmal auch Spassbremse sein. Meistens dann, wenn die Zeichen auf Lockerungen stehen. «Da muss ich jeweils daran erinnern, dass es noch etwas Geduld braucht, dass die Pandemie sicher enden wird – einfach nicht heute oder morgen.»

Eine richtig gute Nervensäge

Die Infektiologin weiss, dass sie intern nicht nur geschätzt wird, wenn sie wieder einmal zur Vorsicht mahnt oder Kolleginnen und Kollegen auf die Maskenpflicht oder die Abstandsregeln hinweist. Eigentlich spiele sie nicht gerne Polizistin. «Es ist nicht meine Aufgabe. Aber manchmal kann ich nicht aufs Maul sitzen und muss etwas sagen.»

Es ist ein undankbarer Job. Aber wer Andrée Friedl erlebt, zweifelt nicht daran, dass sie für diese Rolle geschaffen ist und eine richtig gute Nervensäge ist. Sie wolle die Mitarbeitenden mit den Regeln ja weder ärgern noch schikanieren.

«Ich mache mir Sorgen um sie. Ich will, dass wir gemeinsam gut durch diese Krise kommen.»

Am meisten zu schaffen machte Andrée Friedl das Besuchsverbot während der ersten Welle. «Das durchzusetzen, fand ich auf menschlicher Ebene sehr schwierig.» Aber auch die Materialknappheit bereitete ihr Sorgen. Als am Anfang der Pandemie plötzlich die Schutzmäntel knapp wurden und sie nicht wusste, ob die nächste Lieferung rechtzeitig eintreffen würde. «Das hat mich beschäftigt. Zu wissen, dass sich Kolleginnen und Kollegen vor dem damals ganz neuen Virus im schlimmsten Fall nicht mehr adäquat schützen können.» Zum Glück kam es nie so weit.

Abseits der Scheinwerfer

Öffentlich aufgetreten ist Andrée Friedl in den letzten zwei Jahren kaum. Ganz anders als ihr Kollege Christoph Fux vom Kantonsspital Aarau (KSA), der im Scheinwerferlicht aufblühte und die Medien auch mal nutzte, um Entscheide der Politik zu kritisieren. Die wenigen öffentlichen Auftritte von Andrée Friedl zeigen, dass sie ihrem Kollegen in nichts nachsteht. Aber sie sucht diese Bühne nicht. Bewusst nicht.

Einer ihrer wenigen öffentlichen Auftritte: Andrée Friedl am Point de Presse des Kantons im August 2021. Sandra Ardizzone

Der Grund liegt einige Jahre zurück. Andrée Friedl hat im Zusammenhang mit der Schweinegrippe schlechte Erfahrungen mit den Medien gemacht und ist deshalb vorsichtiger geworden. Gleichzeitig war ihr die interne Kommunikation wichtiger. Sie wollte primär da sein für die KSB-Mitarbeitenden und deren Fragen.

«Und es gibt ja auch noch andere Wege, um Entscheidungsträger auf ein Problem hinzuweisen.»

Der Austausch mit den Verantwortlichen des Gesundheitsdepartements und den politischen Entscheidungsträgern ist durch die Pandemie intensiver geworden. Nach der Kündigung von Kantonsärztin Yvonne Hummel unterstützten Andrée Friedl und Christoph Fux den Kantonsärztlichen Dienst. Eine Woche war sie zuständig, eine er. 20 Stunden pro Woche kamen da jeweils schon zusammen. Aber man habe voneinander profitieren können. «Die Verwaltung von unserem fachlichen Wissen, wir von der frühzeitigen Information.» Das gegenseitige Verständnis sei gewachsen – auch wenn nicht alle politischen Entscheide so gefällt wurden, wie sie es sich gewünscht hätte.

Reisen, Cello und Garten

Nach bald zwei Jahren im Corona­modus hat auch Andrée Friedl langsam genug. Genug von Masken, genug von Einschränkungen, genug von immer anderen Regeln, genug von der Krankheit. Vor allem das Reisen hat ihr in den letzten Jahren gefehlt, und damit meint sie nicht Strandferien. Lesen im Liegestuhl sagt ihr nichts.

Ihre letzte Reise hat sie 2019 von Birmenstorf nach Wladiwostok geführt. Über 13'000 Kilometer mit dem Zug. «Ich zelte auch mal gerne», sagt sie. «Es gibt ja Orte, wo es gar nicht anders geht.» Ein Auslandseinsatz würde sie ebenfalls wieder einmal reizen. Aber das sei immer eine Frage der Zeit. Früher konnte sie das zwischen zwei Arbeitsstellen einplanen.

«Jetzt muss ich auf das nächste Dienstjubiläum warten.»

Trotz Vollzeit-Job und Pandemie versucht Andrée Friedl, abzuschalten. Weil Reisen im Moment nur beschränkt möglich ist, halt in ihrem Garten. Einem untypischen Garten. Er gehört nicht etwa zu einem schmucken Einfamilienhaus. Es ist ein Stück Land in der Landwirtschaftszone, das sie bepflanzen darf. Ein Glücksfall sei das gewesen. Solche Flächen gebe es kaum. Und wenn der Sommer nicht so verregnet ist wie der letzte, wird die Arbeit sogar mit einer Ernte belohnt, die nicht nur aus Zucchetti und Randen besteht.

«Ah, Cello spiele ich auch noch», erwähnt Andrée Friedl mehr beiläufig. Nicht in einem Orchester. Fixe Termine einzuhalten, ist als Ärztin schwer – Pandemie hin oder her. Dafür haben sie ihre Patientinnen und Patienten schon spielen hören. Manchmal braucht es «öppis fürs Gmüet».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen