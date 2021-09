Generationswechsel im Verband Aargauer Museen.

Porträt Glücklicherweise hat er die Prüfung nicht bestanden – Pitsch Schmid hinterlässt bleibende Spuren Pitsch Schmid hat den Verband Aargauer Museen und Sammlungen die letzten 12 Jahre präsidiert. Jetzt ist Schluss. Sein bewegtes Leben aber geht weiter. Er wird lokal forschen und muss deshalb wohl nach Amerika reisen. Jörg Meier Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Pitsch Schmid hat den Aargauer Museumsverantwortlichen erklären können, was sie miteinander gemeinsam haben: Jedes Museum ist etwas Besonderes. Sandra Ardizzone

Pitsch Schmid faltet den Stammbaum seiner Familie auseinander. Das sind bisher stolze 7 Meter Papier in der Breite. Sein Vater hat das Werk begonnen; er wird es fortsetzen, möglichst vollenden. Er erzählt begeistert von seiner neusten Entdeckung. Er hat die Passagierliste des Dampfers «Bellona» aufgestöbert, mit dem seine Vorfahren am 31. August 1868 nach New York aufgebrochen sind.

Für Ahnenforschung hat er Zeit, seit er nicht mehr Präsident des Verbands Aargauer Museen und Sammlungen (Vamus) ist. Er wird zudem Möbel restaurieren, Amerikaner durch die Schweiz führen; er wird sich im Aargau und im Rest der Welt weiterhin mit Geschichte und Geschichten beschäftigen, so wie es seinem Naturell entspricht; stets neugierig, staunend und unermüdlich.

Ein ganzes Museum als Spielzimmer

Sein Vater war nicht nur Lehrer an der Alten Kantonsschule in Aarau (weitherum bekannt als «Bio-Schmid»); er war auch Konservator des Naturhistorischen Museums im Nebenamt. «Ich verbrachte zusammen mit meiner Schwester einen Teil meiner Kindheit im Museum», sagt Pitsch Schmid. «Während mein Vater an den Drosophi- la-Kulturen forschte, gehörte das Museum uns.

Wir schauten Tierfilme oder spielten zwischen den Exponaten aus aller Welt.» Die Mutter führte ein Antiquitätengeschäft, wo er sich auch gerne aufhielt. Keine Überraschung, dass aus dieser Sozialisation seine Leidenschaft für Geschichte, Naturwissenschaft und Handwerk wuchs.

Aber ohne doppelte Niederlage wäre Pitsch Schmid wohl niemals Präsident des Vamus geworden. Denn Schmid rasselte damals gleich zweimal durch die Bezlehrer-Prüfung – und das ausgerechnet im Fach Geschichte. Er konnte die Fragen des gestrengen Experten Dr. Heinrich Staehelin nicht zufriedenstellend beantworten. «Da nahm ich mir vor, irgendwann etwas Wichtiges im Bereich Geschichte für den Aargau zu leisten,» erzählt Schmid.

Statt Bezlehrer wurde er Sekundar- und Berufsschullehrer.

Von 36 auf 116 innert 12 Jahren

Pitsch Schmid gehört als Förderer der Steinzeitwerkstatt Boniswil auch zu den Gründern des Vamus im Jahre 2002. 2009 übernimmt er das Präsidium. Unter seiner Regie wächst der Verband von 36 auf 116 Mitglieder.

Geradezu mit missionarischem Eifer reiste Schmid in die Dörfer, besuchte die Museen und überzeugte die Verantwortlichen, dass es sich lohnt, im Vamus mitzumachen. Heute gibt es kaum mehr weisse Flecke auf der Vamus-Karte, was den Ex-Präsidenten freut. «Wir sind gut vernetzt, haben eine gemeinsame Website, bieten Weiterbildungen an, tauschen uns untereinander aus und können als Verband die Interessen der Museen nachhaltig vertreten», sagt Schmid. Was ihn wurmt: Dass es ihm trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen ist, dem Kanton Hand die Finanzierung einer Geschäftsstelle abzuringen.

Ein Pensum von 20 bis 25 Prozent würde reichen, sagt Schmid. Als Pensionierter habe er bisher diese Arbeit unentgeltlich geleistet; für den neuen Präsidenten Manuel Cecilia, der voll im Berufsleben steht, sei ein solches Pensum nebenbei kaum zu bewältigen. Zumal der Vamus vor neuen Aufgaben stehe: Die einheitliche ­Digitalisierung der Objekte möglichst aller Museen stehe an, die Weiterentwicklung der Website und ein neuer aargauischer Museumsführer. Das alles koste viel Geld, das der Vamus auch erst noch beschaffen müsse. Immerhin unterstütze der Swisslos-Fonds einzelne Projekte.

Der 67-jährige Schmid mit seinem Faible für die Steinzeit, findet es treffend, wenn man ihn als «Jäger und Sammler» bezeichnet. Als guter Erzähler schmettert er auch gleich reihenweise aktuelle Belege: Er entdeckt in einem Schloss bei Genf ein prächtiges Glasfenster, das ursprünglich aus dem alten «Aarauerhof» stammt und bringt es zurück in den Aargau. Er stösst bei einer Bilderauktion auf ein wertvolles Gemälde von Otto Wyler, das er günstig kauft und dem Museum Burghalde überlässt.

Ein Brückenbauer, der Spuren hinterlässt

Er ist fasziniert von einer mächtigen alten, noch immer funktionstüchtigen Torfmaschine, die in einer Scheune bei Besenbüren ruht. «Ins Oberfreiamt gehört ein Torfmuseum», sagt Schmid. Denn auch in Waltenschwil, Bünzen und Boswil gebe es noch viele Zeugnisse der Torfförderung. Aber eben: Die Bünz erweise sich halt manchmal als riesiger und trennender Fluss, sagt Schmid fast schon poetisch. Er würde sich auch hier als Brückenbauer zur Verfügung stellen.

Dass Pitsch Schmid damals zweimal durch die Prüfung fiel, war wohl hart für ihn. Aber für die Museumslandschaft Aargau war es im nachhinein ein Segen. Denn Pitsch Schmid hat seinen damaligen Vorsatz eindrücklich in die Tat umgesetzt. Er hinterlässt bleibende Spuren.

Jetzt ist er weiter unterwegs, findet, staunt, erzählt. Und reist wohl bald nach Amerika. Der Stammbaum ruft.

Generationenwechsel im Verband: Manuel Cecilia übernimmt

Der Verband Aargauer Museen und Sammlungen (Vamus) wurde 2002 gegründet. Der Verband fördert den spartenübergreifenden Dialog und bietet den Mitgliedern eine Plattform für professionellen Austausch und Weiterbildung. Neben der Vernetzung der Museen untereinander und der Organisation des internationalen Museumstages, sieht sich der Verband auch als Interessenvertreter der aargauischen Museen nach aussen. Zumeist sind es lokal verankerte Kleinmuseen. Aber auch die musealen Schwergewichte wie das Museum Aargau oder die Stiftung Langmatt sind beim Vamus dabei.

Der neue und der alte Präsident: Manuel Cecilia (links) und Pitsch Schmid. Sandra Ardizzone

Die 18. Generalversammlung führte die rund 70 Teilnehmenden ins neue Museum Gnadenthal, wo nach der Besichtigung im Reusspark getagt wurde. Haupttraktandum war die Amtsübergabe des scheidenden Präsidenten Pitsch Schmid an seinen Nachfolger Manuel Cecilia. Schmid führte den Verband seit 2009.

Aus dem Vorstand verabschiedet wurde auch Peter Brack; wie Pitsch Schmid zählt er zu den Gründungsmitgliedern des Vamus. Brack hat sich nicht nur als Konservator einen Namen gemacht, sondern gilt auch als Pionier bei der Erforschung der Aargauer Industriegeschichte.

In seinem letzten Jahresbericht erzählte Schmid von einem ereignisreichen Vereinsjahr, das geprägt war von pandemiebedingten Einschränkungen und zahlreichen Museumsbesuchen des Vorstandes. Höhepunkt war wiederum der internationale Museumstag, der trotz Pandemie durchgeführt werden konnte. 47 Aargauer Museen machten mit. Das Angebot stiess bei der Bevölkerung weitgehend auf grosses Interesse.

Schliesslich präsentierte André Keller die Ergebnisse einer Umfrage zum Stand der Laienkultur im Aargau, die er im Auftrag des Kantons bei 595 kulturell tätigen Vereinen durchgeführt hat. Sie soll Informationen für ein neues Kulturkonzept liefern, das die Laienkultur künftig stärker gewichten wird.